Adiós 'Tu casa a juicio': Divinity cambia por completo su parrilla en su 15º aniversario

Por Fidel Conejero | |

Divinity inicia una nueva etapa coincidiendo con su 15º aniversario y lo hace con una profunda reestructuración de su parrilla que supone, entre otros cambios, la salida de formatos emblemáticos como 'Tu casa a juicio' de su programación diaria. El canal de Mediaset apuesta ahora por reforzar su identidad con una oferta más centrada en la ficción y nuevos formatos de entretenimiento.

Desde este mismo lunes 20 de abril, la cadena reorganiza por completo su day time de lunes a viernes, que pasa a estar dominado por la ficción internacional. Series como 'New Amsterdam', 'Chicago Med' y 'Chicago Fire' ocuparán la franja comprendida entre las 09:00 y las 21:00 horas, tomando el relevo de los tradicionales factuals inmobiliarios que habían sido una de las señas de identidad del canal en estos últimos años.

Estos formatos, lejos de desaparecer, se trasladan al fin de semana, donde compartirán espacio con nuevos programas del mismo género y con los llamados personality shows. Así, Divinity redistribuye sus contenidos para diferenciar claramente su oferta entre semana y fines de semana, mientras que el prime time de sábado y domingo estará reservado a la ficción internacional.

'Elsbeth', con Carrie Preston, nueva serie en Divinity

Resúmenes de 'Supervivientes' en el access prime time

El access prime time y la franja nocturna también experimentan cambios relevantes. Desde esta semana, el canal incorpora, reforzando así lascon el reality estrella de Telecinco.

Además, la ficción internacional será uno de los pilares de esta nueva etapa con la llegada de títulos como 'Elsbeth', spin-off de 'The Good Fight' y 'The Good Wife'; 'Infiltrada', centrada en investigaciones criminales; y 'My life is murder', protagonizada por Lucy Lawless. Estas producciones convivirán con series ya asentadas en la parrilla como 'Elementary', 'Harry Wild' o '9-1-1', así como con el contenedor cinematográfico 'Sofá, Cine y Divinity' en la noche de los jueves.

'Dulceida al desnudo' también estará en Divinity

El universo de los influencers, en Divinity

En el terreno del entretenimiento, Divinity reforzará su catálogo con nuevos factuals como 'Reformas zombies' y 'Los Scott: reforma bajo presión', además de apostar por el género de los personality shows con títulos como 'Dulceida al desnudo', 'La vida de Marta Díaz' y 'Pombo', centrados en el universo de influencers. Los tres espacios se pueden ver también en Prime Video.

Este relanzamiento viene acompañado de una campaña de imagen bajo el lema 'El punto Divinity', protagonizada por rostros conocidos de Mediaset como Isabel Jiménez, Beatriz Archidona, Ángeles Blanco, Alba Lago, Verónica Dulanto y Nerea Garmendia. La iniciativa busca reforzar la identidad del canal y su conexión con una audiencia femenina, urbana y con personalidad propia.

'Regreso a Las Sabinas', de Disney+ a Divinity

'Regreso a Las Sabinas', la gran apuesta de ficción nacional

Por último, el próximo 27 de abril llegará 'Regreso a Las Sabinas', serie diaria nacional que se emitirá a las 20:00 horas. La serie, que también se encuentra en Disney+, es una de las grandes apuestas de esta etapa y está ambientada en un entorno rural. 'Regreso a Las Sabinas' combina drama, romance e intriga y cuenta con un reparto encabezado por Celia Freijeiro, Natalia Sánchez y Andrés Velencoso. Su argumento gira en torno al regreso de dos hermanas a su localidad natal, donde deberán enfrentarse a secretos familiares y conflictos del pasado.