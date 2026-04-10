'Leyla' vuelve a darle grandes alegrías a Nova y esta vez por duplicado, pues son dos las entregas que se colocan en lo más alto. Además, esta cadena cuenta con otras tres series que cuelan sus capítulos en el Top 10. Este ranking lo completan tres entregas de 'Los Simpson' y dos espacios de 'La noche en 24 horas'.
Ranking cadenas TDT Jueves, 9 de Abril de 2026
2,3%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
0,8%
0,6%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Jueves, 9 de Abril de 2026
Leyla
22:46
23:07
314.000
2,7%
Leyla
21:46
22:46
311.000
2,5%
Emanet
14:59
16:28
276.000
3,0%
La noche en 24h
23:15
24:35
265.000
3,4%
Los Simpson
16:05
16:32
260.000
3,0%
La noche en 24h: portada Sergio del Molino
22:05
23:15
253.000
2,1%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
252.000
2,7%
Los Simpson
15:45
16:05
250.000
2,7%
Los Simpson
15:18
15:45
243.000
2,6%
Marina
18:31
20:00
239.000
3,5%
Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Leyla
22:46
23:07
314.000
2,7%
Leyla
21:46
22:46
311.000
2,5%
Emanet
14:59
16:28
276.000
3,0%
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
252.000
2,7%
Marina
18:31
20:00
239.000
3,5%
Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
20:58
22:55
217.000
1,8%
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:36
17:36
186.000
2,2%
Cine La momia(2017)
22:55
24:53
180.000
2,2%
La que se avecina Un reencuentro, un desalojo y ...
13:41
15:36
128.000
1,7%
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
17:36
19:16
121.000
1,8%
Ranking Neox (2,0%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Los Simpson
16:05
16:32
260.000
3,0%
Los Simpson
15:45
16:05
250.000
2,7%
Los Simpson
15:18
15:45
243.000
2,6%
The Big Bang Theory
20:01
20:20
225.000
3,0%
The Big Bang Theory
20:20
20:53
220.000
2,6%
Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
CSI: Vegas Koala
23:01
23:56
229.000
2,4%
CSI: Trenzado para matar
22:06
23:01
212.000
1,7%
CSI: Willows en capilla
21:16
22:06
207.000
1,8%
CSI: Vegas En medio del peligro
23:56
24:46
187.000
3,0%
Welcome to las vegas
20:19
26:30
174.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
La noche en 24h
23:15
24:35
265.000
3,4%
La noche en 24h: portada Sergio del Molino
22:05
23:15
253.000
2,1%
Telediario 2
20:58
21:37
187.000
1,7%
Informativo 24h
21:43
22:05
185.000
1,5%
Informativo 24h
24:38
25:00
145.000
3,1%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Cine En tiempo de brujas
21:01
22:31
171.000
1,5%
Cine La legión del águila
22:31
24:34
167.000
1,8%
Cine En el nombre del padre
17:08
19:28
164.000
2,4%
Cine El agente
19:28
21:01
157.000
2,0%
Cine Skyfire
15:28
17:08
144.000
1,7%
Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Cine western El imperio del ganado
18:49
20:30
219.000
3,1%
Tu cine La última flecha
20:40
22:04
206.000
1,9%
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
205.000
2,5%
Sesión doble El americano
17:10
18:46
168.000
2,4%
Sesion doble Satan never sleeps
14:49
17:10
151.000
1,7%
Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Ingenieria abandonada
22:30
23:21
144.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
132.000
1,1%
¿Cómo lo hacen?
21:32
22:00
132.000
1,1%
Expedicion al pasado
15:17
16:07
131.000
1,4%
Ingenieria abandonada
23:27
24:18
118.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Master crimes Sorpresa divina
22:08
23:09
217.000
1,8%
Master crimes El sabor de la felicidad
23:09
24:23
214.000
2,5%
Master crimes Predicciones
21:04
22:08
181.000
1,6%
Hudson & Rex
20:10
21:04
162.000
1,9%
Rizzoli & Isles
15:08
16:01
129.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Forjado a fuego La espada cruzada de los ...
22:01
22:48
147.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
126.000
3,2%
Vida bajo cero Cuidado con la tierra ...
16:44
17:44
107.000
1,4%
Vida bajo cero Nuevo territorio
15:44
16:44
100.000
1,1%
Forjado a fuego La espada sica
22:48
23:45
91.000
0,9%
Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Las hermanas de 300 kilos
23:10
24:06
114.000
1,3%
Asesinos de america
18:13
19:09
112.000
1,7%
Asesinos de america
19:09
20:06
111.000
1,6%
Las hermanas de 300 kilos
22:16
23:10
105.000
0,9%
Viviendo con un asesino
17:22
18:12
100.000
1,4%
Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Caso cerrado
15:29
16:29
128.000
1,4%
Caso cerrado
16:29
17:27
126.000
1,6%
Caso cerrado
14:27
15:29
99.000
1,2%
Caso cerrado
13:30
14:27
93.000
1,7%
Caso cerrado
17:27
18:25
90.000
1,3%
Ranking Divinity (1,1%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Tu casa a juicio
21:16
22:04
137.000
1,2%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:43
106.000
1,2%
Tu casa a juicio
20:19
21:16
103.000
1,1%
Vender para comprar
14:41
15:44
95.000
1,1%
Tu casa a juicio
18:37
19:23
93.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,1%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Cine Tráfico humano
22:03
23:32
128.000
1,1%
Cine En el límite del desierto
17:44
18:59
119.000
1,8%
Cine Tráfico humano (2 parte)
23:32
24:56
104.000
1,5%
Cine Tres flechas
16:18
17:44
95.000
1,2%
Cine Infierno en la montaña
20:31
22:02
79.000
0,8%
Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Doraemon, el gato cósmico
15:08
15:18
136.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:33
14:55
120.000
1,5%
Doraemon, el gato cósmico
15:23
15:34
115.000
1,2%
Doraemon, el gato cósmico
14:57
15:08
115.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
20:51
21:12
106.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026
Pokemon xy
18:52
19:13
77.000
1,2%
Spidey y su superequipo
17:22
17:32
72.000
1,0%
Bluey
17:33
17:40
68.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
21:44
21:54
66.000
0,5%
Los green en la gran ciudad
21:54
22:04
63.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 9 de Abril de 2026