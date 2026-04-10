Audiencias 'Supervivientes' crece y 'Perdiendo el juicio' sube con su penúltimo episodio

AUDIENCIAS TDT 9 DE ABRIL

'Leyla' lidera por partida doble en Nova, que es la cadena más vista de la TDT con un 2,3% de media

Tres capítulos de 'Los Simpson' se cuelan en el ranking de lo más visto.

Por RedacciónPublicado: Viernes 10 Abril 2026 09:43 (hace 10 horas)

Audiencias Jueves 9 de Abril de 2026

'Leyla' vuelve a darle grandes alegrías a Nova y esta vez por duplicado, pues son dos las entregas que se colocan en lo más alto. Además, esta cadena cuenta con otras tres series que cuelan sus capítulos en el Top 10. Este ranking lo completan tres entregas de 'Los Simpson' y dos espacios de 'La noche en 24 horas'.

La familia de 'Los Simpson', en el salón de su casa

Ranking cadenas TDT Jueves, 9 de Abril de 2026

Nova 2,3%

FDF 2,1%

Neox 2,0%

Energy 1,8%

Canal 24 Horas 1,7%

BEMADtv 1,7%

TRECE 1,6%

DMAX 1,6%

Atreseries 1,6%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,2%

Ten 1,2%

Divinity 1,1%

Squirrel 1,1%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:46
23:07
314.000
2,7%
Nova
Leyla
21:46
22:46
311.000
2,5%
Nova
Emanet
14:59
16:28
276.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:15
24:35
265.000
3,4%
Neox
Los Simpson
16:05
16:32
260.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Sergio del Molino
22:05
23:15
253.000
2,1%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
252.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:45
16:05
250.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:18
15:45
243.000
2,6%
Nova
Marina
18:31
20:00
239.000
3,5%

Ranking Nova (2,3%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
22:46
23:07
314.000
2,7%
Nova
Leyla
21:46
22:46
311.000
2,5%
Nova
Emanet
14:59
16:28
276.000
3,0%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:00
21:46
252.000
2,7%
Nova
Marina
18:31
20:00
239.000
3,5%

Ranking FDF (2,1%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una derrama nupcial, un ...
20:58
22:55
217.000
1,8%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:36
17:36
186.000
2,2%
FDF
Cine La momia(2017)
22:55
24:53
180.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un reencuentro, un desalojo y ...
13:41
15:36
128.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un tiburón, un desahuciado y ...
17:36
19:16
121.000
1,8%

Ranking Neox (2,0%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
16:05
16:32
260.000
3,0%
Neox
Los Simpson
15:45
16:05
250.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:18
15:45
243.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
20:01
20:20
225.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
20:20
20:53
220.000
2,6%

Ranking Energy (1,8%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Vegas Koala
23:01
23:56
229.000
2,4%
Energy
CSI: Trenzado para matar
22:06
23:01
212.000
1,7%
Energy
CSI: Willows en capilla
21:16
22:06
207.000
1,8%
Energy
CSI: Vegas En medio del peligro
23:56
24:46
187.000
3,0%
Energy
Welcome to las vegas
20:19
26:30
174.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:15
24:35
265.000
3,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: portada Sergio del Molino
22:05
23:15
253.000
2,1%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:37
187.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:05
185.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
145.000
3,1%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine En tiempo de brujas
21:01
22:31
171.000
1,5%
BEMADtv
Cine La legión del águila
22:31
24:34
167.000
1,8%
BEMADtv
Cine En el nombre del padre
17:08
19:28
164.000
2,4%
BEMADtv
Cine El agente
19:28
21:01
157.000
2,0%
BEMADtv
Cine Skyfire
15:28
17:08
144.000
1,7%

Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western El imperio del ganado
18:49
20:30
219.000
3,1%
TRECE
Tu cine La última flecha
20:40
22:04
206.000
1,9%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:40
205.000
2,5%
TRECE
Sesión doble El americano
17:10
18:46
168.000
2,4%
TRECE
Sesion doble Satan never sleeps
14:49
17:10
151.000
1,7%

Ranking DMAX (1,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Ingenieria abandonada
22:30
23:21
144.000
1,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
132.000
1,1%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:32
22:00
132.000
1,1%
DMAX
Expedicion al pasado
15:17
16:07
131.000
1,4%
DMAX
Ingenieria abandonada
23:27
24:18
118.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master crimes Sorpresa divina
22:08
23:09
217.000
1,8%
Atreseries
Master crimes El sabor de la felicidad
23:09
24:23
214.000
2,5%
Atreseries
Master crimes Predicciones
21:04
22:08
181.000
1,6%
Atreseries
Hudson & Rex
20:10
21:04
162.000
1,9%
Atreseries
Rizzoli & Isles
15:08
16:01
129.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego La espada cruzada de los ...
22:01
22:48
147.000
1,2%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
126.000
3,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Cuidado con la tierra ...
16:44
17:44
107.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Nuevo territorio
15:44
16:44
100.000
1,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada sica
22:48
23:45
91.000
0,9%

Ranking DKiss (1,2%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
23:10
24:06
114.000
1,3%
DKiss
Asesinos de america
18:13
19:09
112.000
1,7%
DKiss
Asesinos de america
19:09
20:06
111.000
1,6%
DKiss
Las hermanas de 300 kilos
22:16
23:10
105.000
0,9%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:22
18:12
100.000
1,4%

Ranking Ten (1,2%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:29
16:29
128.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
16:29
17:27
126.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
14:27
15:29
99.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
13:30
14:27
93.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
17:27
18:25
90.000
1,3%

Ranking Divinity (1,1%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:16
22:04
137.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:44
16:43
106.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
20:19
21:16
103.000
1,1%
Divinity
Vender para comprar
14:41
15:44
95.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
18:37
19:23
93.000
1,4%

Ranking Squirrel (1,1%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Tráfico humano
22:03
23:32
128.000
1,1%
Squirrel
Cine En el límite del desierto
17:44
18:59
119.000
1,8%
Squirrel
Cine Tráfico humano (2 parte)
23:32
24:56
104.000
1,5%
Squirrel
Cine Tres flechas
16:18
17:44
95.000
1,2%
Squirrel
Cine Infierno en la montaña
20:31
22:02
79.000
0,8%

Ranking Boing (0,8%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:08
15:18
136.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:33
14:55
120.000
1,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:23
15:34
115.000
1,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:57
15:08
115.000
1,3%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
20:51
21:12
106.000
1,1%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Pokemon xy
18:52
19:13
77.000
1,2%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
17:22
17:32
72.000
1,0%
Clan TVE
Bluey
17:33
17:40
68.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:44
21:54
66.000
0,5%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:54
22:04
63.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Jueves, 9 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:champions league(d) R.madrid-bayern ...
22:28
23:26
59.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol:copa del rey(d) R.madrid-at.madrid
23:29
25:04
52.000
0,8%
Teledeporte
Deportes
22:20
22:26
38.000
0,3%
Teledeporte
Post futbol:copa del rey ...
17:07
17:16
36.000
0,5%
Teledeporte
Prorroga futbol:copa del rey(d) ...
25:04
25:43
34.000
1,0%
