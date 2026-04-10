'Supervivientes' crece a un gran 19,2% y 'Perdiendo el juicio' (10%) sube con su penúltimo episodio

Audiencias Jueves 9 de Abril de 2026
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Telecinco mantiene el liderazgo de la noche de los jueves gracias al fenómeno de 'Supervivientes', que crece tras la gala del Jueves Santo y firma un enorme 19,2%, contando con un total de 1.105.000 espectadores. Esto supone una mejora de cuatro puntos respecto a la última, pero también crece respecto a la anterior.
Por su parte, Antena 3 emitió el penúltimo capítulo de la primera temporada de 'Perdiendo el juicio' y lo hizo subiendo y alcanzando el 10% de cuota de pantalla. Lo hace tras el 14,2% de 'El hormiguero', que supera a 'La revuelta' con su doble entrega la noche del jueves con un 11,5% el primero y un 8,3% el segundo.
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Tras el parón de la semana anterior, '' regresó a Cuatro con un buen 8,2%, superando al dato del cine que cosechó el Jueves Santo. Por último, 'El taquillazo' de laSexta apunta un 5,2%, cayendo -2,3 puntos, mientras que 'Todo a la vez en todas partes' no pasó del 1,9% en La 2.
Elena Rivera, en el capítulo 9 de 'Perdiendo el juicio'
Prime time
- Mejora de +4 puntos para 'Supervivientes'
- 'Perdiendo el juicio' crece hasta el 10% de share
- 'La revuelta' pincha en su segunda entrega
La revuelta 1.376.000 11,5%
La revuelta 578.000 8,3%
Cifras y letras585.000 5,1%
Cifras y letras766.000 6,2%
El cine de La 2: película 186.000 1,9%
El hormiguero 1.720.000 14,2%
Perdiendo el juicio811.000 10,0%
First Dates506.000 4,6%
Horizonte: avance872.000 7,1%
Horizonte621.000 8,2%
Supervivientes express1.152.000 9,5%
Supervivientes1.105.000 19,2%
La sexta clave458.000 4,4%
El intermedio823.000 6,7%
El taquillazo 364.000 5,2%
María Jesús y su acordeón en el especial de BEnidorm de 'Callejeros'
Late night
- La reposición de 'Callejeros' duplica el dato del cine la semana anterior
- 4,8% para 'La noche en 24 horas' con Sergio del Molino
- Las reposiciones de las series de Antena 3 suben
Viaje al centro de la tele 121.000 3,6%
La noche en 24h: portada 91.000 4,8%
Documentos TV 59.000 1,4%
Cine 42.000 1,8%
Perdiendo el juicio307.000 6,7%
Allí abajo 100.000 4,2%
Callejeros 204.000 6,3%
En el punto de mira 113.000 6,0%
Gran madrid show140.000 8,0%
Cine 115.000 4,7%
David, concursante de 'Pasapalabra', en pleno rosco
Sobremesa y tarde
- 20,4% para 'Pasapalabra', que crece casi +5 puntos
- 'Aquí la Tierra' (11,4%) roza el millón de espectadores
- Medio punto de mejora para '¡Allá tú!' (9,5%)
Directo al grano795.000 9,9%
Valle Salvaje789.000 11,8%
La promesa882.000 13,2%
Malas lenguas754.000 10,3%
Aquí la Tierra987.000 11,4%
Saber y ganar591.000 6,5%
Grandes documentales278.000 3,6%
Zorros, pequeños con una gran personalidad306.000 3,8%
Fauna letal 231.000 3,2%
Malas lenguas429.000 6,4%
Sukha186.000 2,5%
Trivial Pursuit232.000 2,5%
Sueños de libertad1.287.000 15,1%
Y ahora Sonsoles821.000 11,8%
Pasapalabra1.748.000 20,4%
Todo es mentira479.000 6,1%
Lo sabe no lo sabe342.000 5,1%
El tiempo justo644.000 8,3%
El diario de Jorge578.000 8,5%
¡Allá tú!792.000 9,5%
Zapeando460.000 5,5%
Más vale tarde395.000 5,8%
Silvia Intxaurrondo, al frente de 'La hora de La 1'
Mañana
- Enorme 21,1% para 'La hora de La 1'
- 'El programa de Ana Rosa' recupera un 12,1% tras el bajón del Jueves Santo
- 8,5% para la entrevista a Margarita Robles en 'Al rojo vivo'
La hora de La 1391.000 21,1%
Entrevista 414.000 23,6%
Mañaneros 360480.000 16,1%
Mañaneros 360967.000 12,4%
Escala humana 14.000 1,3%
Relatos de Zambia 17.000 1,1%
Hoteles gourmet16.000 0,9%
Aquí hay trabajo20.000 1,0%
La aventura del saber30.000 1,4%
Baserri gourmet 44.000 1,9%
El western de la 2 101.000 3,3%
El cazador153.000 2,8%
El cazador242.000 2,8%
Espejo público301.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 17,0%
La ruleta de la suerte1.553.000 22,1%
¡Toma salami! 12.000 1,0%
Alerta cobra 13.000 0,8%
Alerta cobra 52.000 2,9%
Alerta cobra 71.000 3,4%
En boca de todos221.000 7,4%
La mirada crítica180.000 10,7%
El programa de AR264.000 12,1%
Vamos a ver305.000 9,2%
El precio justo586.000 9,1%
Aruser@s el humorning131.000 9,7%
Aruser@s268.000 13,1%
Al rojo vivo330.000 9,3%
Entrevista 366.000 8,5%
Informativos
Las dos ediciones de Antena 3 alcanzan el 20%, siendo espectacular el 23,9% de 'Noticias 1', cuando en esa sobremesa apunta 'Telediario 1' un 15,4% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 9,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 20% frente al 11,9% de 'Telediario 2' y al 7,3% de 'Informativos Telecinco 21:00'.
Informativo territorial 1756.000 12,9%
Telediario 11.420.000 15,4%
Informativo territorial 21.095.000 11,9%
Telediario 21.283.000 11,9%
Noticias de la mañana279.000 17,1%
Antena 3 noticias 12.208.000 23,9%
Antena 3 noticias 22.193.000 20,0%
Noticias Cuatro 1417.000 6,2%
El desmarque Cuatro 1295.000 3,3%
Noticias Cuatro 2354.000 4,5%
El matinal96.000 8,9%
Informativos Telecinco 15:00869.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00786.000 7,3%
laSexta noticias 14h683.000 8,5%
laSexta noticias: jugones548.000 5,8%
laSexta noticias 20h571.000 7,1%