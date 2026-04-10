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Audiencias 'Supervivientes' crece y 'Perdiendo el juicio' sube con su penúltimo episodio

AUDIENCIAS JUEVES 9 DE ABRIL

'Supervivientes' crece a un gran 19,2% y 'Perdiendo el juicio' (10%) sube con su penúltimo episodio

La doble entrega de 'La revuelta' apunta un 11,5% con Santiago Segura y un 8,3% con Fran Perea.

'Supervivientes' crece a un gran 19,2% y 'Perdiendo el juicio' (10%) sube con su penúltimo episodio
Por RedacciónPublicado: Viernes 10 Abril 2026 09:00 (hace 11 horas) | Última actualización: Viernes 10 Abril 2026 09:33 (hace 10 horas)

Audiencias Jueves 9 de Abril de 2026

  • logoantena3

    14,4%

  • logola1

    11,8%

  • logotelecinco

    10,2%

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Telecinco mantiene el liderazgo de la noche de los jueves gracias al fenómeno de 'Supervivientes', que crece tras la gala del Jueves Santo y firma un enorme 19,2%, contando con un total de 1.105.000 espectadores. Esto supone una mejora de cuatro puntos respecto a la última, pero también crece respecto a la anterior.

Por su parte, Antena 3 emitió el penúltimo capítulo de la primera temporada de 'Perdiendo el juicio' y lo hizo subiendo y alcanzando el 10% de cuota de pantalla. Lo hace tras el 14,2% de 'El hormiguero', que supera a 'La revuelta' con su doble entrega la noche del jueves con un 11,5% el primero y un 8,3% el segundo.

Vídeos FormulaTV

Tras el parón de la semana anterior, '' regresó a Cuatro con un buen 8,2%, superando al dato del cine que cosechó el Jueves Santo. Por último, 'El taquillazo' de laSexta apunta un 5,2%, cayendo -2,3 puntos, mientras que 'Todo a la vez en todas partes' no pasó del 1,9% en La 2.

Elena Rivera, en el capítulo 9 de &#39;Perdiendo el juicio&#39;

Elena Rivera, en el capítulo 9 de 'Perdiendo el juicio'

Prime time

  • Mejora de +4 puntos para 'Supervivientes'
  • 'Perdiendo el juicio' crece hasta el 10% de share
  • 'La revuelta' pincha en su segunda entrega
La 1

La revuelta 1.376.000 11,5%

La revuelta 578.000 8,3%

La 2

Cifras y letras585.000 5,1%

Cifras y letras766.000 6,2%

El cine de La 2: película 186.000 1,9%

Antena 3

El hormiguero 1.720.000 14,2%

Perdiendo el juicio811.000 10,0%

Cuatro

First Dates506.000 4,6%

Horizonte: avance872.000 7,1%

Horizonte621.000 8,2%

Telecinco

Supervivientes express1.152.000 9,5%

Supervivientes1.105.000 19,2%

laSexta

La sexta clave458.000 4,4%

El intermedio823.000 6,7%

El taquillazo 364.000 5,2%

María Jesús y su acordeón en el especial de BEnidorm de &#39;Callejeros&#39;

María Jesús y su acordeón en el especial de BEnidorm de 'Callejeros'

Late night

  • La reposición de 'Callejeros' duplica el dato del cine la semana anterior
  • 4,8% para 'La noche en 24 horas' con Sergio del Molino
  • Las reposiciones de las series de Antena 3 suben
La 1

Viaje al centro de la tele 121.000 3,6%

La noche en 24h: portada 91.000 4,8%

La 2

Documentos TV 59.000 1,4%

Cine 42.000 1,8%

Antena 3

Perdiendo el juicio307.000 6,7%

Allí abajo 100.000 4,2%

Cuatro

Callejeros 204.000 6,3%

En el punto de mira 113.000 6,0%

Telecinco

Gran madrid show140.000 8,0%

laSexta

Cine 115.000 4,7%

David, concursante de &#39;Pasapalabra&#39;, en pleno rosco

David, concursante de 'Pasapalabra', en pleno rosco

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano795.000 9,9%

Valle Salvaje789.000 11,8%

La promesa882.000 13,2%

Malas lenguas754.000 10,3%

Aquí la Tierra987.000 11,4%

La 2

Saber y ganar591.000 6,5%

Grandes documentales278.000 3,6%

Zorros, pequeños con una gran personalidad306.000 3,8%

Fauna letal 231.000 3,2%

Malas lenguas429.000 6,4%

Sukha186.000 2,5%

Trivial Pursuit232.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.287.000 15,1%

Y ahora Sonsoles821.000 11,8%

Pasapalabra1.748.000 20,4%

Cuatro

Todo es mentira479.000 6,1%

Lo sabe no lo sabe342.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo644.000 8,3%

El diario de Jorge578.000 8,5%

¡Allá tú!792.000 9,5%

laSexta

Zapeando460.000 5,5%

Más vale tarde395.000 5,8%

Silvia Intxaurrondo, al frente de &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo, al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1391.000 21,1%

Entrevista 414.000 23,6%

Mañaneros 360480.000 16,1%

Mañaneros 360967.000 12,4%

La 2

Escala humana 14.000 1,3%

Relatos de Zambia 17.000 1,1%

Hoteles gourmet16.000 0,9%

Aquí hay trabajo20.000 1,0%

La aventura del saber30.000 1,4%

Baserri gourmet 44.000 1,9%

El western de la 2 101.000 3,3%

El cazador153.000 2,8%

El cazador242.000 2,8%

Antena 3

Espejo público301.000 12,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 17,0%

La ruleta de la suerte1.553.000 22,1%

Cuatro

¡Toma salami! 12.000 1,0%

Alerta cobra 13.000 0,8%

Alerta cobra 52.000 2,9%

Alerta cobra 71.000 3,4%

En boca de todos221.000 7,4%

Telecinco

La mirada crítica180.000 10,7%

El programa de AR264.000 12,1%

Vamos a ver305.000 9,2%

El precio justo586.000 9,1%

laSexta

Aruser@s el humorning131.000 9,7%

Aruser@s268.000 13,1%

Al rojo vivo330.000 9,3%

Entrevista 366.000 8,5%

Informativos

Las dos ediciones de Antena 3 alcanzan el 20%, siendo espectacular el 23,9% de 'Noticias 1', cuando en esa sobremesa apunta 'Telediario 1' un 15,4% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 9,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 20% frente al 11,9% de 'Telediario 2' y al 7,3% de 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Informativo territorial 1756.000 12,9%

Telediario 11.420.000 15,4%

Informativo territorial 21.095.000 11,9%

Telediario 21.283.000 11,9%

Antena 3

Noticias de la mañana279.000 17,1%

Antena 3 noticias 12.208.000 23,9%

Antena 3 noticias 22.193.000 20,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1417.000 6,2%

El desmarque Cuatro 1295.000 3,3%

Noticias Cuatro 2354.000 4,5%

Telecinco

El matinal96.000 8,9%

Informativos Telecinco 15:00869.000 9,4%

Informativos Telecinco 21:00786.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h683.000 8,5%

laSexta noticias: jugones548.000 5,8%

laSexta noticias 20h571.000 7,1%

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