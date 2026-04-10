'Supervivientes' crece a un gran 19,2% y 'Perdiendo el juicio' (10%) sube con su penúltimo episodio

Por Redacción | |

Telecinco mantiene el liderazgo de la noche de los jueves gracias al fenómeno de 'Supervivientes', que crece tras la gala del Jueves Santo y firma un enorme 19,2%, contando con un total de 1.105.000 espectadores. Esto supone una mejora de cuatro puntos respecto a la última, pero también crece respecto a la anterior.

Por su parte, Antena 3 emitió el penúltimo capítulo de la primera temporada de 'Perdiendo el juicio' y lo hizo subiendo y alcanzando el 10% de cuota de pantalla. Lo hace tras el 14,2% de 'El hormiguero', que supera a 'La revuelta' con su doble entrega la noche del jueves con un 11,5% el primero y un 8,3% el segundo.

Tras el parón de la semana anterior, '' regresó a Cuatro con un buen 8,2%, superando al dato del cine que cosechó el Jueves Santo. Por último, 'El taquillazo' de laSexta apunta un 5,2%, cayendo -2,3 puntos, mientras que 'Todo a la vez en todas partes' no pasó del 1,9% en La 2.

Elena Rivera, en el capítulo 9 de 'Perdiendo el juicio'

Prime time

Mejora de +4 puntos para 'Supervivientes'

'Perdiendo el juicio' crece hasta el 10% de share

'La revuelta' pincha en su segunda entrega

La 1

La revuelta Santiago Segura 1.376.000 11,5% La revuelta Fran Perea 578.000 8,3%

La 2

Cifras y letras585.000 5,1% Cifras y letras766.000 6,2% El cine de La 2: película Todo a la vez en todas partes 186.000 1,9%

Antena 3

El hormiguero Ilia Topuria 1.720.000 14,2% Perdiendo el juicio811.000 10,0%

Cuatro

First Dates506.000 4,6% Horizonte: avance872.000 7,1% Horizonte621.000 8,2%

Telecinco

Supervivientes express1.152.000 9,5% Supervivientes1.105.000 19,2%

laSexta

La sexta clave458.000 4,4% El intermedio823.000 6,7% El taquillazo Objetivo: la Casa Blanca 364.000 5,2%

María Jesús y su acordeón en el especial de BEnidorm de 'Callejeros'

Late night

La reposición de 'Callejeros' duplica el dato del cine la semana anterior

4,8% para 'La noche en 24 horas' con Sergio del Molino

Las reposiciones de las series de Antena 3 suben

La 1

Viaje al centro de la tele El último guateque 121.000 3,6% La noche en 24h: portada Sergio del Molino 91.000 4,8%

La 2

Documentos TV Terrorismo de extrema derecha 59.000 1,4% Cine Uno de nosotros 42.000 1,8%

Antena 3

Perdiendo el juicio307.000 6,7% Allí abajo Y volver, volver... 100.000 4,2%

Cuatro

Callejeros Un día en Benidorm 204.000 6,3% En el punto de mira Ibiza saturada 113.000 6,0%

Telecinco

Gran madrid show140.000 8,0%

laSexta

Cine Sola con un extraño 115.000 4,7%

David, concursante de 'Pasapalabra', en pleno rosco

Sobremesa y tarde

20,4% para 'Pasapalabra', que crece casi +5 puntos

'Aquí la Tierra' (11,4%) roza el millón de espectadores

Medio punto de mejora para '¡Allá tú!' (9,5%)

La 1

Directo al grano795.000 9,9% Valle Salvaje789.000 11,8% La promesa882.000 13,2% Malas lenguas754.000 10,3% Aquí la Tierra987.000 11,4%

La 2

Saber y ganar591.000 6,5% Grandes documentales278.000 3,6% Zorros, pequeños con una gran personalidad306.000 3,8% Fauna letal Surinam 231.000 3,2% Malas lenguas429.000 6,4% Sukha186.000 2,5% Trivial Pursuit232.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.287.000 15,1% Y ahora Sonsoles821.000 11,8% Pasapalabra1.748.000 20,4%

Cuatro

Todo es mentira479.000 6,1% Lo sabe no lo sabe342.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo644.000 8,3% El diario de Jorge578.000 8,5% ¡Allá tú!792.000 9,5%

laSexta

Zapeando460.000 5,5% Más vale tarde395.000 5,8%

Silvia Intxaurrondo, al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1391.000 21,1% Entrevista Carlos Cuerpo 414.000 23,6% Mañaneros 360480.000 16,1% Mañaneros 360967.000 12,4%

La 2

Escala humana Por el amor de Dios 14.000 1,3% Relatos de Zambia El valle de los elefantes 17.000 1,1% Hoteles gourmet16.000 0,9% Aquí hay trabajo20.000 1,0% La aventura del saber30.000 1,4% Baserri gourmet Castillo de Gorraiz 44.000 1,9% El western de la 2 La ley del Colt 101.000 3,3% El cazador153.000 2,8% El cazador242.000 2,8%

Antena 3

Espejo público301.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lasaña de hortalizas con bechamel de queso azul 776.000 17,0% La ruleta de la suerte1.553.000 22,1%

Cuatro

¡Toma salami! Al mal tiempo, buena cara 12.000 1,0% Alerta cobra Tras el rastro de mi padre 13.000 0,8% Alerta cobra Muerte sin previo aviso 52.000 2,9% Alerta cobra Orgullo de padre 71.000 3,4% En boca de todos221.000 7,4%

Telecinco

La mirada crítica180.000 10,7% El programa de AR264.000 12,1% Vamos a ver305.000 9,2% El precio justo586.000 9,1%

laSexta

Aruser@s el humorning131.000 9,7% Aruser@s268.000 13,1% Al rojo vivo330.000 9,3% Entrevista Margarita Robles 366.000 8,5%

Informativos

Las dos ediciones de Antena 3 alcanzan el 20%, siendo espectacular el 23,9% de 'Noticias 1', cuando en esa sobremesa apunta 'Telediario 1' un 15,4% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 9,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' registra un 20% frente al 11,9% de 'Telediario 2' y al 7,3% de 'Informativos Telecinco 21:00'.

La 1

Informativo territorial 1756.000 12,9% Telediario 11.420.000 15,4% Informativo territorial 21.095.000 11,9% Telediario 21.283.000 11,9%

Antena 3

Noticias de la mañana279.000 17,1% Antena 3 noticias 12.208.000 23,9% Antena 3 noticias 22.193.000 20,0%

Cuatro

Noticias Cuatro 1417.000 6,2% El desmarque Cuatro 1295.000 3,3% Noticias Cuatro 2354.000 4,5%

Telecinco

El matinal96.000 8,9% Informativos Telecinco 15:00869.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00786.000 7,3%

laSexta

laSexta noticias 14h683.000 8,5% laSexta noticias: jugones548.000 5,8% laSexta noticias 20h571.000 7,1%

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