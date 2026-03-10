'Bright Minds' escala a lo más alto al encabezar el top 10 con 344.000 espectadores

Por Redacción |

Atresmedia ha conseguido una doble victoria en el ámbito de las cadenas temáticas. Por un lado, Nova ha sido el canal más visto del lunes 9 de marzo con un 2,2% de media, cimentado sobre la constancia exhibida por sus series, que son capaces de ocupar cinco plazas del top 10. Además, Atreseries consigue la emisión más popular de la jornada con 'Bright Minds', que engancha a 344.000 televidentes por la noche. Por su parte, Trece destaca con dos sesiones de cine que superan los 250.000 espectadores.