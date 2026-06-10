Xuso Jones releva a Risto Mejide en un 'Got Talent' más cercano a 'La Voz' y 'Factor X'

Por Fidel Conejero |

Mediaset España prepara una importante novedad para el universo de 'Got Talent España'. El grupo audiovisual ha anunciado la puesta en marcha de 'Got Talent: Fantasy League', la primera adaptación internacional de 'America's Got Talent: Fantasy League', formato estrenado por la cadena estadounidense NBC en 2024 y que introduce cambios significativos en la mecánica habitual del concurso.

Uno de los cambios será la incorporación de Xuso Jones al jurado, ocupando así el hueco dejado por Risto Mejide. El cantante y presentador acompañará a Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell, mientras que Santi Millán continuará ejerciendo como maestro de ceremonias.

A diferencia de la versión tradicional de 'Got Talent', en la que los jueces se limitan a valorar las actuaciones, esta nueva variante les convertirá también en competidores. La dinámica recordará así a la de formatos como 'La Voz' o 'Factor X', donde los coaches deben formar sus propios equipos de aspirantes y luchar por llevarlos hasta la victoria final.

Los miembros del jurado competirán entre sí por la victoria

En una, los cuatroseleccionarán a susentre aquellos que hayan conseguido al menos. Una vez, cada uno de ellos contará conpara afrontar ladel programa.

A partir de ese momento, el foco ya no estará únicamente en los participantes. Los propios miembros del jurado competirán entre sí para demostrar quién ha construido el mejor equipo, añadiendo una nueva capa estratégica al formato.

Los ya tradicionales Pases de Oro seguirán formando parte de la mecánica y tendrán un papel destacado en el desarrollo de la competición. El objetivo final será que uno de los cuatro jueces consiga llevar a uno de sus concursantes hasta la victoria.

Producido por Fremantle España en colaboración con Mediaset España, 'Got Talent: Fantasy League' mantendrá el espíritu multidisciplinar que ha caracterizado a la franquicia desde sus inicios. Música, danza, magia, humor, acrobacias y todo tipo de disciplinas artísticas seguirán teniendo cabida en un formato que ahora añade un componente competitivo adicional para sus jueces.

Con este movimiento, Mediaset busca dar un nuevo impulso a una de sus marcas de entretenimiento más consolidadas, cuyos datos se han alejado progresivamente de los buenos registros de sus primeras temporadas.