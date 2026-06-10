Por Diego López |

La cadena pública británica BBC acaba de anunciar la salida del showrunner Russell T. Davies de su popular franquicia 'Doctor Who', que también cambiará de productora de ahora en adelante.

Como primera consecuencia, el esperado especial de Navidad del doctor de este año ha sido cancelado. La decisión, asegura la BBC "no se ha tomado a la ligera, y somos conscientes que será una decepción para los fans".

Ahora, la cadena ha anunciado que lanzará un concurso para buscar a una productora que sustituya a Bad Wolf y un nuevo showrunner que se encargue de la serie: "para poder planificar el futuro de la serie, se ha decidido que en vez de cubrir el hueco con un especial, vamos a invertir en el largo plazo de la ficción, que asegure que cuando la TARDIS vuelva, lo haga en todo su esplendor".

David Tennant ha sido uno de los doctores recientes más queridos por el público

Unas declaraciones que contradicen lo que decía la propia BBC hace unos meses, que prometía un especial de Navidad "espectacular" mientras continuaba la búsqueda del decimosexto doctor de la historia de 'Doctor Who'.

Davies: "No llegué a escribir nada y no propusimos a nadie ser el próximo doctor"

Tras anunciarse su marcha, Davies ha publicado en sus redes un comunicado en el que aclara su salida de la serie. Asegura que el especial de Navidad solo se planteó "para garantizarle un futuro a la serie cuando nadie sabía qué iba a pasar con ella". Sin embargo, ahora que la BBC ha anunciado que buscará un equipo en concurso y seguirá apostando por la franquicia "ya no es necesario".

"Tendréis que esperar un poco más para el nuevo 'Doctor Who', pero tendréis más 'Doctor Who' que solo un especial", ha añadido. Además, Davies ha puntualizando que "no había guion, yo nunca llegué a escribirlo y ningún actor fue contactado para interpretar al Doctor", en referencia a los rumores que habían surgido durante los últimos meses sobre este especial.

'Doctor Who' tendrá que reinventarse tras unos turbulentos años y un fracaso con Disney

Pese a que la noticia ha sido toda una sorpresa, lo cierto es que la veterana franquicia de BBC no estaba pasando por su mejor momento. La serie, estrenada en 1986, recuperó a Russell T. Davies como showrunner en el año 2021 (Davies ya había llevado las riendas desde 2005 a 2010).

Ncuti Gatwa ha sido el último doctor de la serie, elegido para revitalizar e internacionalizar la franquicia

El creador de series como 'Queer as Folk' o 'It's a Sin' fichó al actor Ncuti Gatwa de 'Sex Education' como el decimoquinto doctor, siendo el primer doctor negro en la historia de la serie. Antes, recuperó a David Tennant como el decimocuarto doctor en varios especiales que sirvieron de transición entre Jodie Whittaker y Gatwa.

El cambio supuso además un importante relanzamiento de la marca 'Doctor Who', gracias a un acuerdo con Disney, que se hizo con los derechos de la serie para estrenar todos los nuevos episodios fuera del Reino Unido a través de Disney+.

Sin embargo, la recepción a los capítulos de Gatwa no fue la esperada ni entre los fans de toda la vida ni entre los nuevos seguidores que Disney esperaba conseguir. Tras dos temporadas y cuando una tercera debería ver la luz, Gatwa anunció su marcha, que para muchos no era más que un despido antes los malos resultados. Al poco tiempo, Disney anunció que no iba a renovar su acuerdo con la BBC y que Disney+ ya no iba a emitir futuras temporadas en lo que fue un duro golpe, sobre todo económico, para la cadena pública británica.

Fue ante estas noticias y, para salir del paso, que Davies y la BBC anunciaron un especial de Navidad para este año que, por entonces, no se sabía muy bien ni qué forma iba a tener ni qué actor iba a protagonizar.