El cine en TRECE y 'Crimen en el Pacífico' en Atreseries, lo más visto de las TDT

Publicado: Lunes 22 Junio 2026 10:07 (hace 2 horas)|
Audiencias Sábado 20 de Junio de 2026
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Ranking cadenas TDT Sábado, 20 de Junio de 2026
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Ranking programas TDT Sábado, 20 de Junio de 2026
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Cine Cometieron dos errores
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Crimen en el pacifico La mano perdida
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Los Simpson
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La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
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CSI: Nueva York Estrategia de salida
18:08
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Cine Invictus
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Los Simpson
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Cine Un golpe maestro
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Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
14:22
16:34
203.000
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El pueblo
16:34
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Cine Esta abuela es un peligro 2
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La que se avecina Un presidente rayado,una ...
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La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
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Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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CSI: Nueva York Estrategia de salida
18:08
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Mentes criminales Perfilado,perfilado
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Mentes criminales Sin salida
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CSI: Nueva York Agente involucrado en ...
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Mentes criminales Sexo,nacimiento,muerte
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Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Crimen en el pacifico La mano perdida
21:56
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Crimen en el pacifico La mano perdida(2 ...
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Crimen en el pacifico Infiltrados
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Crimen en el paraíso
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Crimen en el pacifico Infiltrados(2 parte)
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Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Los Simpson
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Los Simpson
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Cine Un golpe maestro
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Los Simpson
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Cine Rescate suicida
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Ranking TRECE (1,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Cine Cometieron dos errores
18:26
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Cine Ruta suicida
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Cine El ultimo gran heroe
22:27
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Cine Stargate
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Cine 1997...rescate en nueva york
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Ranking DMAX (1,8%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Desmontando la historia Forbidden city of the ...
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Control de carreteras
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Desmontando la historia Egypt\'s lost ...
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Control de carreteras
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091 alerta policia
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Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Cine Invictus
15:43
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Cine La leyenda del gigante de la ...
22:04
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Cine El vuelo del halcon
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Cine A fondo
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Cine En busca del palacio dorado
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Ranking Nova (1,5%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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La tormenta
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La tormenta
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La tormenta
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La tormenta
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La tormenta
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Ranking Divinity (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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La casa de mis sueños Sophie y preston
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The Resident
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The Resident
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Tu casa de vacaciones lo vale
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La casa de mis sueños Olivia
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Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Teled. fin semana 1
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Fin de semana 24h:en directo Alberto nuñez ...
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D.reg(fin de semana 24h)
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Teledeporte directo al mundial
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Informe semanal
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Ranking Teledeporte (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Fútbol:copa mundial resumen ...
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Teledeporte directo al mundial
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Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Si,quiero ese vestido(uk)
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Si,quiero ese vestido(uk)
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Si,quiero ese vestido(uk)
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Los pies me estan matando
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Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
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Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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El ladron de shanghai
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El ladron de shanghai
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Cine Extremadamente peligrosa
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Cine El reino de dunark
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Ranking Veo7 (1,1%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
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Blue bloods,familia de policias
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Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
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Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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¿Quién da más? Al estilo de las vegas
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Batalla de restaurantes
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¿Quién da más? Los chalecos salvajes
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Pesadilla en la cocina
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Ranking Clan TVE (1,0%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Cine Percy jackson y el mar de los ...
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Bluey
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Cine Mision panda en africa
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La casa de muñecas de gabby
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Bluey
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Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
Programa
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Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
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Doraemon,el gato cosmico
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Cine Superlopez
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Doraemon,el gato cosmico
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Cine Tadeo jones 2:el secreto del rey ...
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88.000
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Ranking Ten (0,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
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Atrapadas Cynthia phillips
22:42
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Caso cerrado
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Atrapadas Sarah vercauteren
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Caso cerrado
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Atrapadas Dayna jennings
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68.000
1,4%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Sábado, 20 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Sleepers
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Cine Brigada suicida
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Cine Enemigo invisible
21:35
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Cine Mr.charleston y sus secuaces
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Historia que tu hiciste Final copa del rey ...
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