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AUDIENCIAS TDT 20 DE JUNIO

El cine en TRECE y 'Crimen en el Pacífico' en Atreseries, lo más visto de las TDT

La película "Cometieron dos errores" lidera el día con un 3,3% y FDF se lleva la jornada con un 2,2%.

El cine en TRECE y 'Crimen en el Pacífico' en Atreseries, lo más visto de las TDT
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Lunes 22 Junio 2026 10:07 (hace 2 horas)

Audiencias Sábado 20 de Junio de 2026

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Ranking cadenas TDT Sábado, 20 de Junio de 2026

FDF 2,2%

Energy 2,2%

Atreseries 2,1%

Neox 1,9%

TRECE 1,9%

DMAX 1,8%

BEMADtv 1,7%

Nova 1,5%

Divinity 1,3%

Canal 24 Horas 1,3%

Teledeporte 1,3%

DKiss 1,3%

Squirrel 1,2%

Veo7 1,1%

Mega (España) 1,1%

Clan TVE 1,0%

Boing 0,9%

Ten 0,9%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Cometieron dos errores
18:26
20:30
245.000
3,3%
Atreseries
Crimen en el pacifico La mano perdida
21:56
23:01
214.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:56
15:22
212.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
14:22
16:34
203.000
2,4%
TRECE
Cine Ruta suicida
20:37
22:27
203.000
2,4%
Energy
CSI: Nueva York Estrategia de salida
18:08
19:08
196.000
2,6%
BEMADtv
Cine Invictus
15:43
18:06
195.000
2,3%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:32
22:03
194.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:31
14:56
192.000
2,5%
Neox
Cine Un golpe maestro
15:22
17:47
189.000
2,2%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una hipoteca bienestar,dos ...
14:22
16:34
203.000
2,4%
FDF
El pueblo
16:34
18:08
160.000
1,9%
FDF
Cine Esta abuela es un peligro 2
22:20
24:27
156.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un presidente rayado,una ...
20:08
22:12
146.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un amor de instituto,un burro ...
18:08
20:08
109.000
1,4%

Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Nueva York Estrategia de salida
18:08
19:08
196.000
2,6%
Energy
Mentes criminales Perfilado,perfilado
16:03
17:05
188.000
2,2%
Energy
Mentes criminales Sin salida
17:05
18:08
187.000
2,3%
Energy
CSI: Nueva York Agente involucrado en ...
21:57
22:56
175.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Sexo,nacimiento,muerte
15:01
16:03
157.000
1,8%

Ranking Atreseries (2,1%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el pacifico La mano perdida
21:56
23:01
214.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el pacifico La mano perdida(2 ...
23:01
24:00
186.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el pacifico Infiltrados
24:00
25:04
138.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el paraíso
09:58
21:56
135.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el pacifico Infiltrados(2 parte)
25:04
25:57
83.000
2,2%

Ranking Neox (1,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:56
15:22
212.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:31
14:56
192.000
2,5%
Neox
Cine Un golpe maestro
15:22
17:47
189.000
2,2%
Neox
Los Simpson
14:05
14:31
166.000
2,5%
Neox
Cine Rescate suicida
20:24
22:23
138.000
1,7%

Ranking TRECE (1,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine Cometieron dos errores
18:26
20:30
245.000
3,3%
TRECE
Cine Ruta suicida
20:37
22:27
203.000
2,4%
TRECE
Cine El ultimo gran heroe
22:27
24:38
152.000
1,9%
TRECE
Cine Stargate
14:41
16:42
133.000
1,6%
TRECE
Cine 1997...rescate en nueva york
16:42
18:26
123.000
1,5%

Ranking DMAX (1,8%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Desmontando la historia Forbidden city of the ...
16:30
17:19
178.000
2,1%
DMAX
Control de carreteras
20:03
20:25
168.000
2,2%
DMAX
Desmontando la historia Egypt\'s lost ...
17:20
18:16
148.000
1,8%
DMAX
Control de carreteras
19:41
20:03
147.000
2,0%
DMAX
091 alerta policia
21:00
21:51
143.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Invictus
15:43
18:06
195.000
2,3%
BEMADtv
Cine La leyenda del gigante de la ...
22:04
23:57
145.000
1,6%
BEMADtv
Cine El vuelo del halcon
20:07
22:04
127.000
1,6%
BEMADtv
Cine A fondo
14:10
15:43
123.000
1,6%
BEMADtv
Cine En busca del palacio dorado
23:57
25:38
122.000
2,3%

Ranking Nova (1,5%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
23:24
23:45
178.000
2,1%
Nova
La tormenta
21:20
22:18
165.000
1,9%
Nova
La tormenta
22:18
23:24
163.000
1,8%
Nova
La tormenta
18:03
18:33
141.000
1,8%
Nova
La tormenta
20:20
21:20
137.000
1,8%

Ranking Divinity (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Sophie y preston
21:21
22:26
127.000
1,5%
Divinity
The Resident
23:07
24:05
112.000
1,4%
Divinity
The Resident
22:26
23:07
110.000
1,2%
Divinity
Tu casa de vacaciones lo vale
16:38
17:28
106.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Olivia
20:15
21:21
98.000
1,3%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:55
15:21
117.000
1,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h:en directo Alberto nuñez ...
10:50
10:57
101.000
4,0%
Canal 24 Horas
D.reg(fin de semana 24h)
10:00
14:26
101.000
2,8%
Canal 24 Horas
Teledeporte directo al mundial
15:22
15:52
97.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:30
22:02
95.000
1,1%

Ranking Teledeporte (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
21:32
22:03
194.000
2,3%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
22:08
22:39
151.000
1,6%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:30
18:00
142.000
1,7%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial resumen ...
17:00
17:30
135.000
1,6%
Teledeporte
Teledeporte directo al mundial
16:29
16:59
132.000
1,6%

Ranking DKiss (1,3%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
14:48
15:10
130.000
1,6%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
15:10
15:36
122.000
1,4%
DKiss
Si,quiero ese vestido(uk)
14:22
14:48
106.000
1,4%
DKiss
Los pies me estan matando
21:57
22:58
90.000
1,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
19:04
20:56
89.000
1,2%

Ranking Squirrel (1,2%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El furor del dragon
15:57
17:38
117.000
1,4%
Squirrel
El ladron de shanghai
17:38
19:06
112.000
1,4%
Squirrel
El ladron de shanghai
19:06
20:38
108.000
1,4%
Squirrel
Cine Extremadamente peligrosa
14:20
15:57
106.000
1,3%
Squirrel
Cine El reino de dunark
20:39
22:04
81.000
1,0%

Ranking Veo7 (1,1%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:07
21:52
119.000
1,5%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:52
22:33
117.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:15
21:07
116.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
19:29
20:15
116.000
1,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:19
24:00
115.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
¿Quién da más? Al estilo de las vegas
15:20
15:47
124.000
1,4%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:02
22:23
122.000
1,4%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:23
23:58
117.000
1,3%
Mega (España)
¿Quién da más? Los chalecos salvajes
14:54
15:20
96.000
1,1%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:58
25:19
76.000
1,3%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Percy jackson y el mar de los ...
21:39
23:12
129.000
1,4%
Clan TVE
Bluey
16:45
16:52
86.000
1,0%
Clan TVE
Cine Mision panda en africa
15:23
16:44
85.000
1,0%
Clan TVE
La casa de muñecas de gabby
11:12
11:34
85.000
3,1%
Clan TVE
Bluey
16:52
16:59
81.000
1,0%

Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:11
14:21
106.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:24
14:35
104.000
1,5%
Boing
Cine Superlopez
21:32
23:31
91.000
1,0%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:35
14:46
91.000
1,2%
Boing
Cine Tadeo jones 2:el secreto del rey ...
15:20
16:47
88.000
1,0%

Ranking Ten (0,9%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Atrapadas Cynthia phillips
22:42
23:36
97.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:04
17:05
96.000
1,1%
Ten
Atrapadas Sarah vercauteren
21:49
22:42
89.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
15:03
16:04
77.000
0,9%
Ten
Atrapadas Dayna jennings
24:30
25:26
68.000
1,4%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Sábado, 20 de Junio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Sleepers
23:16
25:52
54.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Brigada suicida
17:38
19:28
51.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Enemigo invisible
21:35
23:15
48.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine Mr.charleston y sus secuaces
15:38
17:38
40.000
0,5%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Final copa del rey ...
10:00
11:48
28.000
1,1%
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