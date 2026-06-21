Audiencias Sábado 20 de Junio de 2026
13,2%
10,4%
7,4%
5,8%
4,8%
4,1%
2,2%
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,5%
0,0%
0,0%
Prime time
Informe semanal911.000 10,6%
Denominación de origen: la forja de un sueño502.000 5,6%
Denominación de origen: la forja de un sueño245.000 4,4%
Malas lenguas noche451.000 6,4%
La voz kids: a punto de empezar817.000 8,9%
La voz kids: batallas902.000 12,9%
First Dates356.000 4,2%
El blockbuster 534.000 6,2%
Hay una cosa que te quiero decir: express585.000 6,4%
Hay una cosa que te quiero decir593.000 8,9%
Sábado clave319.000 3,9%
laSexta Xplica357.000 5,0%
Late night
Estudio estadio: mundial133.000 4,8%
La noche temática 118.000 4,8%
En busca de la juventud eterna115.000 4,7%
La voz kids: grandes momentos179.000 6,7%
Cine Cuatro 189.000 4,7%
Sportium game show54.000 2,4%
Gran Madrid show85.000 3,5%
Equipo de investigación 123.000 4,9%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: directo al mundial984.000 11,4%
Sesión de tarde 842.000 10,2%
Camino a NY602.000 7,9%
FIFA World Cup 20261.401.000 18,6%
Fútbol: Copa mundial 1.466.000 19,4%
Saber y ganar: fin de semana488.000 5,7%
Grandes documentales363.000 4,5%
Una banda muy salvaje 401.000 4,8%
Campos de batalla naturales 347.000 4,3%
Diarios de Yellowstone 313.000 4,0%
Atención obras192.000 2,6%
Días de cine117.000 1,5%
Cómo nos reímos 151.000 2,0%
Cómo nos reímos 270.000 3,5%
Multicine 1.232.000 14,8%
Multicine 2 943.000 12,3%
Multicine 3 675.000 9,0%
Home cinema 552.000 6,6%
Home cinema 2 468.000 6,2%
Fiesta654.000 8,3%
La Roca380.000 4,7%
Mañana
Audiencia abierta247.000 10,5%
Viaje al centro de la tele 224.000 9,2%
Viaje al centro de la tele 236.000 8,3%
Viaje al centro de la tele 322.000 9,6%
D Corazón569.000 9,9%
Ruralitas31.000 4,1%
Los conciertos de la 2 38.000 3,0%
Objetivo igualdad56.000 3,0%
En lengua de signos56.000 2,5%
Agrosfera60.000 2,5%
Arqueomania 72.000 2,8%
Arqueomania 84.000 2,9%
Jardines con historia 119.000 3,8%
Jardines con historia 117.000 3,5%
Página 2 69.000 1,9%
Tendido cero93.000 1,9%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista124.000 1,8%
Saber y ganar: fin de semana175.000 2,1%
Los más...54.000 3,9%
Los más televisivos54.000 3,9%
Tu cara me suena336.000 12,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 505.000 13,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 683.000 14,7%
La ruleta de la suerte1.347.000 19,6%
Love shopping TV7.000 1,0%
¡Toma salami! 12.000 1,6%
¡Toma salami! 30.000 3,3%
Volando voy 96.000 6,4%
Volando voy 202.000 8,5%
Viajeros Cuatro 213.000 7,1%
Viajeros Cuatro 333.000 8,1%
Love shopping TV11.000 1,6%
Got Talent España99.000 5,7%
Más que coches99.000 3,5%
El precio justo 216.000 5,9%
El precio justo 485.000 7,5%
Equipo de investigación 48.000 6,1%
Crea lectura: leer más es vivir más66.000 5,9%
Aruser@s weekend127.000 6,8%
Equipo de investigación 127.000 4,9%
Equipo de investigación 112.000 3,5%
Equipo de investigación 181.000 4,3%
Informativos
La sobremesa del sábado estuvo marcada por un movimiento notable en los dos extremos del ranking. Antena 3 noticias 1 fin de semana se disparó hasta el 24,9%, lo que supone una subida de +4,2 puntos respecto al mismo sábado de hace una semana, consolidando un liderazgo que ahora resulta holgado. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' cedió 2 puntos hasta el 11,7%, su peor registro reciente en esa franja. 'Informativos Telecinco 15:00' también retrocedió, bajando 1,1 puntos hasta el 8,2%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' se mantuvo prácticamente estable con una leve mejora de +0,2 puntos.
En la noche, el dato más llamativo fue el hundimiento de 'laSexta noticias 20h', que perdió 2 puntos respecto al sábado anterior para quedarse en el 5,1%. 'Telediario fin de semana 2', en cambio, protagonizó la mayor remontada de la jornada: subió +3,9 puntos hasta el 15,8%, recuperando terreno tras el flojo dato de hace siete días. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también mejoró ligeramente, sumando +1,4 puntos hasta el 12,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' aguantó con una subida moderada de +0,4 puntos.
Fin de semana 24h238.000 18,8%
Teled. fin semana 11.001.000 11,7%
Teled. fin semana 21.226.000 15,8%
Antena 3 noticias 1 fin de semana2.163.000 24,9%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.015.000 12,9%
Noticias Cuatro 1600.000 9,0%
El desmarque Cuatro 1324.000 3,7%
Noticias Cuatro 2366.000 4,9%
Informativos Telecinco 15:00710.000 8,2%
Informativos Telecinco 21:00620.000 7,9%
laSexta noticias 14h468.000 7,0%
La Sexta deportes 1304.000 3,5%
laSexta noticias 20h387.000 5,1%
La Sexta deportes 2327.000 4,2%
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