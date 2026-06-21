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Audiencias 'Malas lenguas noche' en La 2 supera a 'Denominación de origen' en La 1

AUDIENCIAS SÁBADO 20 DE JUNIO

'Malas lenguas noche' en La 2 (6,4%) supera a 'Denominación de origen' en La 1 (5,6% y 4,4%)

'La Voz Kids' lidera la noche con un 12,9% y el encuentro entre Países Bajos y Suecia anota un 19,4%. Antena 3 lidera el día con un 13,2%.

'Malas lenguas noche' en La 2 (6,4%) supera a 'Denominación de origen' en La 1 (5,6% y 4,4%)
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 21 Junio 2026 12:42 (hace 1 hora)

Audiencias Sábado 20 de Junio de 2026

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Prime time

La 1

Informe semanal911.000 10,6%

Denominación de origen: la forja de un sueño502.000 5,6%

Denominación de origen: la forja de un sueño245.000 4,4%

La 2

Malas lenguas noche451.000 6,4%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar817.000 8,9%

La voz kids: batallas902.000 12,9%

Cuatro

First Dates356.000 4,2%

El blockbuster 534.000 6,2%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: express585.000 6,4%

Hay una cosa que te quiero decir593.000 8,9%

laSexta

Sábado clave319.000 3,9%

laSexta Xplica357.000 5,0%

Late night

La 1

Estudio estadio: mundial133.000 4,8%

La 2

La noche temática 118.000 4,8%

En busca de la juventud eterna115.000 4,7%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos179.000 6,7%

Cuatro

Cine Cuatro 189.000 4,7%

Sportium game show54.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid show85.000 3,5%

laSexta

Equipo de investigación 123.000 4,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial984.000 11,4%

Sesión de tarde 842.000 10,2%

Camino a NY602.000 7,9%

FIFA World Cup 20261.401.000 18,6%

Fútbol: Copa mundial 1.466.000 19,4%

La 2

Saber y ganar: fin de semana488.000 5,7%

Grandes documentales363.000 4,5%

Una banda muy salvaje 401.000 4,8%

Campos de batalla naturales 347.000 4,3%

Diarios de Yellowstone 313.000 4,0%

Atención obras192.000 2,6%

Días de cine117.000 1,5%

Cómo nos reímos 151.000 2,0%

Cómo nos reímos 270.000 3,5%

Antena 3

Multicine 1.232.000 14,8%

Multicine 2 943.000 12,3%

Multicine 3 675.000 9,0%

Cuatro

Home cinema 552.000 6,6%

Home cinema 2 468.000 6,2%

Telecinco

Fiesta654.000 8,3%

laSexta

La Roca380.000 4,7%

Mañana

La 1

Audiencia abierta247.000 10,5%

Viaje al centro de la tele 224.000 9,2%

Viaje al centro de la tele 236.000 8,3%

Viaje al centro de la tele 322.000 9,6%

D Corazón569.000 9,9%

La 2

Ruralitas31.000 4,1%

Los conciertos de la 2 38.000 3,0%

Objetivo igualdad56.000 3,0%

En lengua de signos56.000 2,5%

Agrosfera60.000 2,5%

Arqueomania 72.000 2,8%

Arqueomania 84.000 2,9%

Jardines con historia 119.000 3,8%

Jardines con historia 117.000 3,5%

Página 2 69.000 1,9%

Tendido cero93.000 1,9%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista124.000 1,8%

Saber y ganar: fin de semana175.000 2,1%

Antena 3

Los más...54.000 3,9%

Los más televisivos54.000 3,9%

Tu cara me suena336.000 12,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 505.000 13,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 683.000 14,7%

La ruleta de la suerte1.347.000 19,6%

Cuatro

Love shopping TV7.000 1,0%

¡Toma salami! 12.000 1,6%

¡Toma salami! 30.000 3,3%

Volando voy 96.000 6,4%

Volando voy 202.000 8,5%

Viajeros Cuatro 213.000 7,1%

Viajeros Cuatro 333.000 8,1%

Telecinco

Love shopping TV11.000 1,6%

Got Talent España99.000 5,7%

Más que coches99.000 3,5%

El precio justo 216.000 5,9%

El precio justo 485.000 7,5%

laSexta

Equipo de investigación 48.000 6,1%

Crea lectura: leer más es vivir más66.000 5,9%

Aruser@s weekend127.000 6,8%

Equipo de investigación 127.000 4,9%

Equipo de investigación 112.000 3,5%

Equipo de investigación 181.000 4,3%

Informativos

La sobremesa del sábado estuvo marcada por un movimiento notable en los dos extremos del ranking. Antena 3 noticias 1 fin de semana se disparó hasta el 24,9%, lo que supone una subida de +4,2 puntos respecto al mismo sábado de hace una semana, consolidando un liderazgo que ahora resulta holgado. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' cedió 2 puntos hasta el 11,7%, su peor registro reciente en esa franja. 'Informativos Telecinco 15:00' también retrocedió, bajando 1,1 puntos hasta el 8,2%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' se mantuvo prácticamente estable con una leve mejora de +0,2 puntos.

En la noche, el dato más llamativo fue el hundimiento de 'laSexta noticias 20h', que perdió 2 puntos respecto al sábado anterior para quedarse en el 5,1%. 'Telediario fin de semana 2', en cambio, protagonizó la mayor remontada de la jornada: subió +3,9 puntos hasta el 15,8%, recuperando terreno tras el flojo dato de hace siete días. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también mejoró ligeramente, sumando +1,4 puntos hasta el 12,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' aguantó con una subida moderada de +0,4 puntos.

La 1

Fin de semana 24h238.000 18,8%

Teled. fin semana 11.001.000 11,7%

Teled. fin semana 21.226.000 15,8%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.163.000 24,9%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.015.000 12,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1600.000 9,0%

El desmarque Cuatro 1324.000 3,7%

Noticias Cuatro 2366.000 4,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00710.000 8,2%

Informativos Telecinco 21:00620.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h468.000 7,0%

La Sexta deportes 1304.000 3,5%

laSexta noticias 20h387.000 5,1%

La Sexta deportes 2327.000 4,2%

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