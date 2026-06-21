Por Redacción |

Prime time

La 1

Informe semanal911.000 10,6% Denominación de origen: la forja de un sueño502.000 5,6% Denominación de origen: la forja de un sueño245.000 4,4%

La 2

Malas lenguas noche451.000 6,4%

Antena 3

La voz kids: a punto de empezar817.000 8,9% La voz kids: batallas902.000 12,9%

Cuatro

First Dates356.000 4,2% El blockbuster 12 trampas 534.000 6,2%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir: express585.000 6,4% Hay una cosa que te quiero decir593.000 8,9%

laSexta

Sábado clave319.000 3,9% laSexta Xplica357.000 5,0%

Late night

La 1

Estudio estadio: mundial133.000 4,8%

La 2

La noche temática Desafío a la vejez 118.000 4,8% En busca de la juventud eterna115.000 4,7%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos179.000 6,7%

Cuatro

Cine Cuatro Código de honor (2016) 189.000 4,7% Sportium game show54.000 2,4%

Telecinco

Gran Madrid show85.000 3,5%

laSexta

Equipo de investigación En la mente del asesino 123.000 4,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial984.000 11,4% Sesión de tarde El informe pelícano 842.000 10,2% Camino a NY602.000 7,9% FIFA World Cup 20261.401.000 18,6% Fútbol: Copa mundial Países Bajos-Suecia: previa 1.466.000 19,4%

La 2

Saber y ganar: fin de semana488.000 5,7% Grandes documentales363.000 4,5% Una banda muy salvaje Las armas del asesino 401.000 4,8% Campos de batalla naturales Furia fría 347.000 4,3% Diarios de Yellowstone Verano 313.000 4,0% Atención obras192.000 2,6% Días de cine117.000 1,5% Cómo nos reímos Eugenio 151.000 2,0% Cómo nos reímos La chistera 270.000 3,5%

Antena 3

Multicine Una herencia para matar 1.232.000 14,8% Multicine 2 Viviendo con un desconocido 943.000 12,3% Multicine 3 Un extraño en nuestra cama 675.000 9,0%

Cuatro

Home cinema El tren de las 3:10 552.000 6,6% Home cinema 2 Salvaje 468.000 6,2%

Telecinco

Fiesta654.000 8,3%

laSexta

La Roca380.000 4,7%

Mañana

La 1

Audiencia abierta247.000 10,5% Viaje al centro de la tele ¿Quién dijo miedo? 224.000 9,2% Viaje al centro de la tele Los momentazos de Iñigo 236.000 8,3% Viaje al centro de la tele Música en femenino 322.000 9,6% D Corazón569.000 9,9%

La 2

Ruralitas31.000 4,1% Los conciertos de la 2 Temporada de conciertos 2025-2026 38.000 3,0% Objetivo igualdad56.000 3,0% En lengua de signos56.000 2,5% Agrosfera60.000 2,5% Arqueomania Los moradores de las cuevas 72.000 2,8% Arqueomania Eslabones perdidos 84.000 2,9% Jardines con historia Sevilla, Real Alcázar 119.000 3,8% Jardines con historia Lanzarote, Jameos del agua jardín de cactus 117.000 3,5% Página 2 Juan Francisco Ferrandiz 69.000 1,9% Tendido cero93.000 1,9% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista124.000 1,8% Saber y ganar: fin de semana175.000 2,1%

Antena 3

Los más...54.000 3,9% Los más televisivos54.000 3,9% Tu cara me suena336.000 12,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Pintxo de champiñón con langostino 505.000 13,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Chuleta de lomo Villeroy 683.000 14,7% La ruleta de la suerte1.347.000 19,6%

Cuatro

Love shopping TV7.000 1,0% ¡Toma salami! Viajeros y aventureros 12.000 1,6% ¡Toma salami! La canción del verano 30.000 3,3% Volando voy Valle de Andarax, Almería 96.000 6,4% Volando voy Sierra Morena, Sevilla 202.000 8,5% Viajeros Cuatro Costa asturiana 213.000 7,1% Viajeros Cuatro Panamá 333.000 8,1%

Telecinco

Love shopping TV11.000 1,6% Got Talent España99.000 5,7% Más que coches99.000 3,5% El precio justo ¡Recibos fuera! 216.000 5,9% El precio justo ¡Recibos fuera! 485.000 7,5%

laSexta

Equipo de investigación Testigos de Jehová 48.000 6,1% Crea lectura: leer más es vivir más66.000 5,9% Aruser@s weekend127.000 6,8% Equipo de investigación El cura: operación pájaro espino 127.000 4,9% Equipo de investigación Los nuevos telepredicadores 112.000 3,5% Equipo de investigación Evangélicos: el poder de los pastores 181.000 4,3%

Informativos

La sobremesa del sábado estuvo marcada por un movimiento notable en los dos extremos del ranking. Antena 3 noticias 1 fin de semana se disparó hasta el 24,9%, lo que supone una subida de +4,2 puntos respecto al mismo sábado de hace una semana, consolidando un liderazgo que ahora resulta holgado. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' cedió 2 puntos hasta el 11,7%, su peor registro reciente en esa franja. 'Informativos Telecinco 15:00' también retrocedió, bajando 1,1 puntos hasta el 8,2%, mientras que 'Noticias Cuatro 1' se mantuvo prácticamente estable con una leve mejora de +0,2 puntos.

En la noche, el dato más llamativo fue el hundimiento de 'laSexta noticias 20h', que perdió 2 puntos respecto al sábado anterior para quedarse en el 5,1%. 'Telediario fin de semana 2', en cambio, protagonizó la mayor remontada de la jornada: subió +3,9 puntos hasta el 15,8%, recuperando terreno tras el flojo dato de hace siete días. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también mejoró ligeramente, sumando +1,4 puntos hasta el 12,9%, mientras que 'Informativos Telecinco 21:00' aguantó con una subida moderada de +0,4 puntos.

La 1

Fin de semana 24h238.000 18,8% Teled. fin semana 11.001.000 11,7% Teled. fin semana 21.226.000 15,8%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana2.163.000 24,9% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.015.000 12,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1600.000 9,0% El desmarque Cuatro 1324.000 3,7% Noticias Cuatro 2366.000 4,9%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00710.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00620.000 7,9%

laSexta

laSexta noticias 14h468.000 7,0% La Sexta deportes 1304.000 3,5% laSexta noticias 20h387.000 5,1% La Sexta deportes 2327.000 4,2%

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