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AUDIENCIAS TDT 22 DE MAYO

"El Dorado" en TRECE rompe el dominio de Nova y entra en el top 3 de las temáticas TDT

'Emanet' logra el primer puesto, mientras que 'Cuidado con el ángel' obtiene el segundo lugar. Nova lidera la jornada con un 2,5%.

"El Dorado" en TRECE rompe el dominio de Nova y entra en el top 3 de las temáticas TDT
©Paramount Pictures
Por RedacciónPublicado: Sábado 23 Mayo 2026 09:49

Audiencias Viernes 22 de Mayo de 2026

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Nueva jornada de dominio absoluto para las telenovelas de Nova en las temáticas TDT. La emisión más vista del día vuelve a ser 'Emanet', que lidera con un gran 3,5% de cuota de pantalla y 316.000 espectadores. La segunda posición también queda en manos de Nova gracias a 'Cuidado con el ángel', que iguala el share de la ficción turca con otro 3,5% y reúne a 280.000 televidentes.

La principal sorpresa del ranking llega en el tercer puesto, donde TRECE consigue romper el dominio de Nova con la película "El Dorado". El clásico protagonizado por John Wayne alcanza un notable 3,1% de cuota y congrega a 279.000 espectadores.

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De nuevo en Nova, 'Cuento de una noche' ocupa la cuarta plaza tras registrar 277.000 seguidores y un 2,8% de share, consolidando así su buen rendimiento en las tardes de la cadena temática. El top 5 lo completa 'Cuando seas mía', que firma un destacado 3,7% de cuota de pantalla y 266.000 fieles, siendo además la emisión con mayor share entre las cinco más vistas del día.

En cuanto al ranking diario de cadenas temáticas, Nova se hace con el liderazgo con un sólido 2,5% de cuota de pantalla, situándose medio punto por encima del empate entre FDF y Energy, ambas con un 2%. Por detrás aparece un nuevo empate en cuarta posición entre Neox y TRECE, que logran un 1,9% de share. El sexto puesto queda compartido entre Atreseries y DKiss, las dos con un 1,7% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Viernes, 22 de Mayo de 2026

Nova 2,5%

FDF 2,0%

Energy 2,0%

Neox 1,9%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,7%

DKiss 1,7%

BEMADtv 1,6%

DMAX 1,5%

Mega (España) 1,2%

Veo7 1,1%

Canal 24 Horas 1,0%

Divinity 0,9%

Boing 0,9%

Squirrel 0,9%

Ten 0,7%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
316.000
3,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:48
280.000
3,5%
TRECE
Classics El dorado(1966)
22:15
24:25
279.000
3,1%
Nova
Cuento de una noche
21:35
23:01
277.000
2,8%
Nova
Cuando seas mia
17:48
18:35
267.000
3,7%
Nova
Marina
18:36
20:02
266.000
3,8%
Nova
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
255.000
3,2%
Nova
Leyla
23:01
23:22
247.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:48
16:07
226.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:16
18:35
223.000
3,1%

Ranking Nova (2,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:30
316.000
3,5%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:48
280.000
3,5%
Nova
Cuento de una noche
21:35
23:01
277.000
2,8%
Nova
Cuando seas mia
17:48
18:35
267.000
3,7%
Nova
Marina
18:36
20:02
266.000
3,8%

Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ...
14:38
16:36
197.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
22:20
24:04
190.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un culebron interracial,una ...
20:15
22:20
147.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un depredador africano,una ...
16:36
18:31
143.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ...
24:04
25:57
121.000
2,4%

Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Tierra de nadie
17:41
18:36
178.000
2,5%
Energy
CSI: Miami Ejerciendo presión
16:43
17:41
156.000
2,0%
Energy
CSI: Miami Hombre herido
18:36
19:23
155.000
2,2%
Energy
CSI: Miami Sin señal
23:06
24:05
153.000
1,8%
Energy
CSI: Miami Caída libre
22:16
23:06
150.000
1,5%

Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:48
16:07
226.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
18:16
18:35
223.000
3,1%
Neox
The Big Bang Theory
19:01
19:26
208.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
17:52
18:16
205.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:21
15:48
205.000
2,3%

Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Classics El dorado(1966)
22:15
24:25
279.000
3,1%
TRECE
Sesion doble Tora! tora! tora!
14:48
17:31
204.000
2,4%
TRECE
Tu cine Hacia los grandes horizontes
19:34
21:36
182.000
2,4%
TRECE
Cine western Los 100 rifles
17:35
19:34
162.000
2,3%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
145.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:58
26:15
157.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch En los muelles(2 ...
16:42
17:30
122.000
1,5%
Atreseries
Los misterios de murdoch En los muelles
15:46
16:42
122.000
1,4%
Atreseries
Rizzoli & Isles
14:52
15:46
121.000
1,4%
Atreseries
Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ...
17:30
18:17
117.000
1,6%

Ranking DKiss (1,7%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
La revista people investiga
16:23
17:17
165.000
2,0%
DKiss
La revista people investiga
17:17
18:06
164.000
2,2%
DKiss
Urgencias:noruega
22:12
23:06
159.000
1,6%
DKiss
Urgencias:noruega
23:06
23:59
146.000
1,7%
DKiss
La noche que no termino
15:28
16:23
142.000
1,6%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La leyenda del gigante de la ...
22:05
24:04
168.000
1,8%
BEMADtv
Cine Tiburon blanco
15:20
16:56
142.000
1,6%
BEMADtv
Cine En busca del palacio dorado
24:04
25:44
130.000
2,4%
BEMADtv
Cine Tiburon,la venganza
16:56
18:32
119.000
1,6%
BEMADtv
Cine Jaws 3(el gran tiburon)
20:25
22:05
117.000
1,4%

Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:48
17:40
183.000
2,3%
DMAX
La fiebre del oro
15:57
16:48
144.000
1,6%
DMAX
Expedicion al pasado:megalodon
15:07
15:57
141.000
1,6%
DMAX
Misterios desde el aire Desastres
23:16
24:06
116.000
1,4%
DMAX
Misterios desde el aire Misterios miticos
21:30
22:15
103.000
1,1%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero La colision
15:59
16:56
136.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego El tabar
21:32
22:11
112.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Consecuencias
16:56
17:53
106.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Doblado y roto
15:01
15:59
106.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero:el deshielo La resurreccion
17:53
18:42
93.000
1,3%

Ranking Veo7 (1,1%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Segundas ...
21:14
22:04
164.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias La cabeza como ...
20:28
21:14
125.000
1,6%
Veo7
Cine La caza(2019)
22:04
23:33
115.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Odio ...
17:58
18:44
106.000
1,5%
Veo7
Blue bloods,familia de policias ...
19:37
20:28
105.000
1,5%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:27
22:58
108.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:25
107.000
1,1%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:34
97.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:28
95.000
1,3%
Canal 24 Horas
La hora cultural
23:25
23:57
94.000
1,1%

Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Divinity
Chicago Fire Solo para los más fuertes
19:16
20:10
114.000
1,7%
Divinity
Chicago Fire Donde quiero estar
18:33
19:16
106.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Cuando nos ven llegar
17:39
18:33
88.000
1,2%
Divinity
Emergency lovers
15:49
21:01
86.000
1,1%
Divinity
Chicago Fire Ponte en mi lugar
16:44
17:39
80.000
1,0%

Ranking Boing (0,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:19
173.000
9,7%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:09
168.000
10,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:50
07:59
144.000
9,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:26
08:35
137.000
7,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:40
07:50
113.000
8,1%

Ranking Squirrel (0,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Sin escapatoria
22:04
23:42
116.000
1,2%
Squirrel
Cine Grayeagle
17:27
18:58
78.000
1,1%
Squirrel
Justicia extrema Justicia letal(2011)
20:38
22:04
68.000
0,8%
Squirrel
Cine Huracan sobre mexico
18:58
20:38
68.000
1,0%
Squirrel
Cine Wanted man(se busca)
23:42
25:05
65.000
1,0%

Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:24
15:45
69.000
0,8%
Ten
Conocia a mi asesino
25:56
26:17
57.000
2,1%
Ten
Viviendo con un asesino en serie Timothy ...
24:00
25:01
54.000
0,8%
Ten
Asesinato en vacaciones El ultimo dia de accion ...
25:01
25:56
50.000
1,3%
Ten
Viviendo con un asesino en serie Stephen ...
23:03
24:00
50.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Cine Las aventuras de pil
21:14
22:36
69.000
0,7%
Clan TVE
Bluey
08:29
08:36
51.000
2,7%
Clan TVE
La noche clan
20:33
24:20
49.000
0,5%
Clan TVE
Bluey
17:29
17:36
43.000
0,6%
Clan TVE
Una casa de locos
20:21
20:32
42.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Ashanti
15:45
17:54
68.000
0,8%
Real Madrid TV
A por la 12:final four Olympiacos-r.madrid
22:01
23:00
60.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Ojo por ojo(1968)
23:00
24:36
47.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine La muerte busca un hombre
24:36
26:18
32.000
0,8%
Real Madrid TV
Hoy jugamos:final four:minuto a minuto Valencia ...
20:00
22:01
28.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fifa world cup 26:preview series
23:25
23:49
52.000
0,6%
Teledeporte
Fifa 26 Camino al mundial
22:53
23:24
43.000
0,4%
Teledeporte
Fifa world cup 26:stories from the cities ...
23:50
24:14
37.000
0,5%
Teledeporte
Fifa world cup 26:preview series
24:16
24:40
36.000
0,6%
Teledeporte
Fifa world cup 26:preview series
18:07
18:32
36.000
0,5%
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