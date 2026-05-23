"El Dorado" en TRECE rompe el dominio de Nova y entra en el top 3 de las temáticas TDT

Por Redacción |

Nueva jornada de dominio absoluto para las telenovelas de Nova en las temáticas TDT. La emisión más vista del día vuelve a ser 'Emanet', que lidera con un gran 3,5% de cuota de pantalla y 316.000 espectadores. La segunda posición también queda en manos de Nova gracias a 'Cuidado con el ángel', que iguala el share de la ficción turca con otro 3,5% y reúne a 280.000 televidentes.

La principal sorpresa del ranking llega en el tercer puesto, donde TRECE consigue romper el dominio de Nova con la película "El Dorado". El clásico protagonizado por John Wayne alcanza un notable 3,1% de cuota y congrega a 279.000 espectadores.

De nuevo en Nova, 'Cuento de una noche' ocupa la cuarta plaza tras registrar 277.000 seguidores y un 2,8% de share, consolidando así su buen rendimiento en las tardes de la cadena temática. El top 5 lo completa 'Cuando seas mía', que firma un destacado 3,7% de cuota de pantalla y 266.000 fieles, siendo además la emisión con mayor share entre las cinco más vistas del día.

Ranking cadenas TDT Viernes, 22 de Mayo de 2026 2,5% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% Ranking programas TDT Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:30 316.000 3,5% Cuidado con el angel 16:30 17:48 280.000 3,5% Classics El dorado(1966) 22:15 24:25 279.000 3,1% Cuento de una noche 21:35 23:01 277.000 2,8% Cuando seas mia 17:48 18:35 267.000 3,7% Marina 18:36 20:02 266.000 3,8% Perdona nuestros pecados 20:02 21:35 255.000 3,2% Leyla 23:01 23:22 247.000 2,6% Los Simpson 15:48 16:07 226.000 2,5% The Big Bang Theory 18:16 18:35 223.000 3,1% Ranking Nova ( 2,5% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Emanet 15:00 16:30 316.000 3,5% Cuidado con el angel 16:30 17:48 280.000 3,5% Cuento de una noche 21:35 23:01 277.000 2,8% Cuando seas mia 17:48 18:35 267.000 3,7% Marina 18:36 20:02 266.000 3,8% Ranking FDF ( 2,0% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ... 14:38 16:36 197.000 2,2% La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ... 22:20 24:04 190.000 2,0% La que se avecina Un culebron interracial,una ... 20:15 22:20 147.000 1,7% La que se avecina Un depredador africano,una ... 16:36 18:31 143.000 1,9% La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ... 24:04 25:57 121.000 2,4% Ranking Energy ( 2,0% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: Miami Tierra de nadie 17:41 18:36 178.000 2,5% CSI: Miami Ejerciendo presión 16:43 17:41 156.000 2,0% CSI: Miami Hombre herido 18:36 19:23 155.000 2,2% CSI: Miami Sin señal 23:06 24:05 153.000 1,8% CSI: Miami Caída libre 22:16 23:06 150.000 1,5% Ranking Neox ( 1,9% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:48 16:07 226.000 2,5% The Big Bang Theory 18:16 18:35 223.000 3,1% The Big Bang Theory 19:01 19:26 208.000 3,0% The Big Bang Theory 17:52 18:16 205.000 2,9% Los Simpson 15:21 15:48 205.000 2,3% Ranking TRECE ( 1,9% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Classics El dorado(1966) 22:15 24:25 279.000 3,1% Sesion doble Tora! tora! tora! 14:48 17:31 204.000 2,4% Tu cine Hacia los grandes horizontes 19:34 21:36 182.000 2,4% Cine western Los 100 rifles 17:35 19:34 162.000 2,3% Trece y cope es noticia 20:30 20:42 145.000 1,9% Ranking Atreseries ( 1,7% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el paraíso 20:58 26:15 157.000 2,1% Los misterios de murdoch En los muelles(2 ... 16:42 17:30 122.000 1,5% Los misterios de murdoch En los muelles 15:46 16:42 122.000 1,4% Rizzoli & Isles 14:52 15:46 121.000 1,4% Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ... 17:30 18:17 117.000 1,6% Ranking DKiss ( 1,7% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La revista people investiga 16:23 17:17 165.000 2,0% La revista people investiga 17:17 18:06 164.000 2,2% Urgencias:noruega 22:12 23:06 159.000 1,6% Urgencias:noruega 23:06 23:59 146.000 1,7% La noche que no termino 15:28 16:23 142.000 1,6% Ranking BEMADtv ( 1,6% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La leyenda del gigante de la ... 22:05 24:04 168.000 1,8% Cine Tiburon blanco 15:20 16:56 142.000 1,6% Cine En busca del palacio dorado 24:04 25:44 130.000 2,4% Cine Tiburon,la venganza 16:56 18:32 119.000 1,6% Cine Jaws 3(el gran tiburon) 20:25 22:05 117.000 1,4% Ranking DMAX ( 1,5% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La fiebre del oro 16:48 17:40 183.000 2,3% La fiebre del oro 15:57 16:48 144.000 1,6% Expedicion al pasado:megalodon 15:07 15:57 141.000 1,6% Misterios desde el aire Desastres 23:16 24:06 116.000 1,4% Misterios desde el aire Misterios miticos 21:30 22:15 103.000 1,1% Ranking Mega (España) ( 1,2% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Vida bajo cero La colision 15:59 16:56 136.000 1,6% Forjado a fuego El tabar 21:32 22:11 112.000 1,2% Vida bajo cero Consecuencias 16:56 17:53 106.000 1,4% Vida bajo cero Doblado y roto 15:01 15:59 106.000 1,2% Vida bajo cero:el deshielo La resurreccion 17:53 18:42 93.000 1,3% Ranking Veo7 ( 1,1% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias Segundas ... 21:14 22:04 164.000 1,8% Blue bloods,familia de policias La cabeza como ... 20:28 21:14 125.000 1,6% Cine La caza(2019) 22:04 23:33 115.000 1,2% Ley y orden:unidad de victimas especiales Odio ... 17:58 18:44 106.000 1,5% Blue bloods,familia de policias ... 19:37 20:28 105.000 1,5% Ranking Canal 24 Horas ( 1,0% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Europa 2026 22:27 22:58 108.000 1,1% Informativo 24h 23:00 23:25 107.000 1,1% Telediario 1 14:57 15:34 97.000 1,1% Informativo 24h 24:00 24:28 95.000 1,3% La hora cultural 23:25 23:57 94.000 1,1% Ranking Divinity ( 0,9% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Solo para los más fuertes 19:16 20:10 114.000 1,7% Chicago Fire Donde quiero estar 18:33 19:16 106.000 1,5% Chicago Fire Cuando nos ven llegar 17:39 18:33 88.000 1,2% Emergency lovers 15:49 21:01 86.000 1,1% Chicago Fire Ponte en mi lugar 16:44 17:39 80.000 1,0% Ranking Boing ( 0,9% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:09 08:19 173.000 9,7% Doraemon,el gato cosmico 08:00 08:09 168.000 10,3% Doraemon,el gato cosmico 07:50 07:59 144.000 9,6% Doraemon,el gato cosmico 08:26 08:35 137.000 7,1% Doraemon,el gato cosmico 07:40 07:50 113.000 8,1% Ranking Squirrel ( 0,9% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Sin escapatoria 22:04 23:42 116.000 1,2% Cine Grayeagle 17:27 18:58 78.000 1,1% Justicia extrema Justicia letal(2011) 20:38 22:04 68.000 0,8% Cine Huracan sobre mexico 18:58 20:38 68.000 1,0% Cine Wanted man(se busca) 23:42 25:05 65.000 1,0% Ranking Ten ( 0,7% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:24 15:45 69.000 0,8% Conocia a mi asesino 25:56 26:17 57.000 2,1% Viviendo con un asesino en serie Timothy ... 24:00 25:01 54.000 0,8% Asesinato en vacaciones El ultimo dia de accion ... 25:01 25:56 50.000 1,3% Viviendo con un asesino en serie Stephen ... 23:03 24:00 50.000 0,6% Ranking Clan TVE ( 0,5% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Las aventuras de pil 21:14 22:36 69.000 0,7% Bluey 08:29 08:36 51.000 2,7% La noche clan 20:33 24:20 49.000 0,5% Bluey 17:29 17:36 43.000 0,6% Una casa de locos 20:21 20:32 42.000 0,6% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Ashanti 15:45 17:54 68.000 0,8% A por la 12:final four Olympiacos-r.madrid 22:01 23:00 60.000 0,6% Cine Ojo por ojo(1968) 23:00 24:36 47.000 0,6% Cine La muerte busca un hombre 24:36 26:18 32.000 0,8% Hoy jugamos:final four:minuto a minuto Valencia ... 20:00 22:01 28.000 0,3% Ranking Teledeporte ( 0,3% ) - Viernes, 22 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Fifa world cup 26:preview series 23:25 23:49 52.000 0,6% Fifa 26 Camino al mundial 22:53 23:24 43.000 0,4% Fifa world cup 26:stories from the cities ... 23:50 24:14 37.000 0,5% Fifa world cup 26:preview series 24:16 24:40 36.000 0,6% Fifa world cup 26:preview series 18:07 18:32 36.000 0,5%

En cuanto al ranking diario de cadenas temáticas,se hace con el liderazgo con un sólido 2,5% de cuota de pantalla, situándose medio punto por encima del empate entre, ambas con un 2%. Por detrás aparece un nuevo empate en cuarta posición entre, que logran un 1,9% de share. El sexto puesto queda compartido entre, las dos con un 1,7% de cuota de pantalla.