"El Dorado" en TRECE rompe el dominio de Nova y entra en el top 3 de las temáticas TDT

Nueva jornada de dominio absoluto para las telenovelas de Nova en las temáticas TDT. La emisión más vista del día vuelve a ser 'Emanet', que lidera con un gran 3,5% de cuota de pantalla y 316.000 espectadores. La segunda posición también queda en manos de Nova gracias a 'Cuidado con el ángel', que iguala el share de la ficción turca con otro 3,5% y reúne a 280.000 televidentes.
La principal sorpresa del ranking llega en el tercer puesto, donde TRECE consigue romper el dominio de Nova con la película "El Dorado". El clásico protagonizado por John Wayne alcanza un notable 3,1% de cuota y congrega a 279.000 espectadores.
De nuevo en Nova, 'Cuento de una noche' ocupa la cuarta plaza tras registrar 277.000 seguidores y un 2,8% de share, consolidando así su buen rendimiento en las tardes de la cadena temática. El top 5 lo completa 'Cuando seas mía', que firma un destacado 3,7% de cuota de pantalla y 266.000 fieles, siendo además la emisión con mayor share entre las cinco más vistas del día.
En cuanto al ranking diario de cadenas temáticas, Nova
se hace con el liderazgo con un sólido 2,5% de cuota de pantalla, situándose medio punto por encima del empate entre FDF
y Energy
, ambas con un 2%. Por detrás aparece un nuevo empate en cuarta posición entre Neox
y TRECE
, que logran un 1,9% de share. El sexto puesto queda compartido entre Atreseries
y DKiss
, las dos con un 1,7% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Viernes, 22 de Mayo de 2026
2,5%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,3%
Ranking programas TDT Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
316.000
3,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:48
280.000
3,5%
Classics El dorado(1966)
22:15
24:25
279.000
3,1%
Cuento de una noche
21:35
23:01
277.000
2,8%
Cuando seas mia
17:48
18:35
267.000
3,7%
Marina
18:36
20:02
266.000
3,8%
Perdona nuestros pecados
20:02
21:35
255.000
3,2%
Leyla
23:01
23:22
247.000
2,6%
Los Simpson
15:48
16:07
226.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:16
18:35
223.000
3,1%
Ranking Nova (2,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
316.000
3,5%
Cuidado con el angel
16:30
17:48
280.000
3,5%
Cuento de una noche
21:35
23:01
277.000
2,8%
Cuando seas mia
17:48
18:35
267.000
3,7%
Marina
18:36
20:02
266.000
3,8%
Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ...
14:38
16:36
197.000
2,2%
La que se avecina Un cuchifritin,un contraste ...
22:20
24:04
190.000
2,0%
La que se avecina Un culebron interracial,una ...
20:15
22:20
147.000
1,7%
La que se avecina Un depredador africano,una ...
16:36
18:31
143.000
1,9%
La que se avecina Un aerofobico,un mayorista ...
24:04
25:57
121.000
2,4%
Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Tierra de nadie
17:41
18:36
178.000
2,5%
CSI: Miami Ejerciendo presión
16:43
17:41
156.000
2,0%
CSI: Miami Hombre herido
18:36
19:23
155.000
2,2%
CSI: Miami Sin señal
23:06
24:05
153.000
1,8%
CSI: Miami Caída libre
22:16
23:06
150.000
1,5%
Ranking Neox (1,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:48
16:07
226.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:16
18:35
223.000
3,1%
The Big Bang Theory
19:01
19:26
208.000
3,0%
The Big Bang Theory
17:52
18:16
205.000
2,9%
Los Simpson
15:21
15:48
205.000
2,3%
Ranking TRECE (1,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Classics El dorado(1966)
22:15
24:25
279.000
3,1%
Sesion doble Tora! tora! tora!
14:48
17:31
204.000
2,4%
Tu cine Hacia los grandes horizontes
19:34
21:36
182.000
2,4%
Cine western Los 100 rifles
17:35
19:34
162.000
2,3%
Trece y cope es noticia
20:30
20:42
145.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,7%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:58
26:15
157.000
2,1%
Los misterios de murdoch En los muelles(2 ...
16:42
17:30
122.000
1,5%
Los misterios de murdoch En los muelles
15:46
16:42
122.000
1,4%
Rizzoli & Isles
14:52
15:46
121.000
1,4%
Los misterios de murdoch Las aventuras filmadas ...
17:30
18:17
117.000
1,6%
Ranking DKiss (1,7%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La revista people investiga
16:23
17:17
165.000
2,0%
La revista people investiga
17:17
18:06
164.000
2,2%
Urgencias:noruega
22:12
23:06
159.000
1,6%
Urgencias:noruega
23:06
23:59
146.000
1,7%
La noche que no termino
15:28
16:23
142.000
1,6%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La leyenda del gigante de la ...
22:05
24:04
168.000
1,8%
Cine Tiburon blanco
15:20
16:56
142.000
1,6%
Cine En busca del palacio dorado
24:04
25:44
130.000
2,4%
Cine Tiburon,la venganza
16:56
18:32
119.000
1,6%
Cine Jaws 3(el gran tiburon)
20:25
22:05
117.000
1,4%
Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La fiebre del oro
16:48
17:40
183.000
2,3%
La fiebre del oro
15:57
16:48
144.000
1,6%
Expedicion al pasado:megalodon
15:07
15:57
141.000
1,6%
Misterios desde el aire Desastres
23:16
24:06
116.000
1,4%
Misterios desde el aire Misterios miticos
21:30
22:15
103.000
1,1%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero La colision
15:59
16:56
136.000
1,6%
Forjado a fuego El tabar
21:32
22:11
112.000
1,2%
Vida bajo cero Consecuencias
16:56
17:53
106.000
1,4%
Vida bajo cero Doblado y roto
15:01
15:59
106.000
1,2%
Vida bajo cero:el deshielo La resurreccion
17:53
18:42
93.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,1%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Segundas ...
21:14
22:04
164.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias La cabeza como ...
20:28
21:14
125.000
1,6%
Cine La caza(2019)
22:04
23:33
115.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Odio ...
17:58
18:44
106.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias ...
19:37
20:28
105.000
1,5%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Europa 2026
22:27
22:58
108.000
1,1%
Informativo 24h
23:00
23:25
107.000
1,1%
Telediario 1
14:57
15:34
97.000
1,1%
Informativo 24h
24:00
24:28
95.000
1,3%
La hora cultural
23:25
23:57
94.000
1,1%
Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Solo para los más fuertes
19:16
20:10
114.000
1,7%
Chicago Fire Donde quiero estar
18:33
19:16
106.000
1,5%
Chicago Fire Cuando nos ven llegar
17:39
18:33
88.000
1,2%
Emergency lovers
15:49
21:01
86.000
1,1%
Chicago Fire Ponte en mi lugar
16:44
17:39
80.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:09
08:19
173.000
9,7%
Doraemon,el gato cosmico
08:00
08:09
168.000
10,3%
Doraemon,el gato cosmico
07:50
07:59
144.000
9,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:26
08:35
137.000
7,1%
Doraemon,el gato cosmico
07:40
07:50
113.000
8,1%
Ranking Squirrel (0,9%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sin escapatoria
22:04
23:42
116.000
1,2%
Cine Grayeagle
17:27
18:58
78.000
1,1%
Justicia extrema Justicia letal(2011)
20:38
22:04
68.000
0,8%
Cine Huracan sobre mexico
18:58
20:38
68.000
1,0%
Cine Wanted man(se busca)
23:42
25:05
65.000
1,0%
Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:24
15:45
69.000
0,8%
Conocia a mi asesino
25:56
26:17
57.000
2,1%
Viviendo con un asesino en serie Timothy ...
24:00
25:01
54.000
0,8%
Asesinato en vacaciones El ultimo dia de accion ...
25:01
25:56
50.000
1,3%
Viviendo con un asesino en serie Stephen ...
23:03
24:00
50.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Las aventuras de pil
21:14
22:36
69.000
0,7%
Bluey
08:29
08:36
51.000
2,7%
La noche clan
20:33
24:20
49.000
0,5%
Bluey
17:29
17:36
43.000
0,6%
Una casa de locos
20:21
20:32
42.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Ashanti
15:45
17:54
68.000
0,8%
A por la 12:final four Olympiacos-r.madrid
22:01
23:00
60.000
0,6%
Cine Ojo por ojo(1968)
23:00
24:36
47.000
0,6%
Cine La muerte busca un hombre
24:36
26:18
32.000
0,8%
Hoy jugamos:final four:minuto a minuto Valencia ...
20:00
22:01
28.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Viernes, 22 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fifa world cup 26:preview series
23:25
23:49
52.000
0,6%
Fifa 26 Camino al mundial
22:53
23:24
43.000
0,4%
Fifa world cup 26:stories from the cities ...
23:50
24:14
37.000
0,5%
Fifa world cup 26:preview series
24:16
24:40
36.000
0,6%
Fifa world cup 26:preview series
18:07
18:32
36.000
0,5%