'Tu cara me suena' arrasa con su final (25,4%) frente al batacazo del 'Deluxe' (9,1%)

El buen estado de forma de Antena 3 está cimentado sobre varios éxitos, entre los que destaca especialmente 'Tu cara me suena'. La novena edición del talent producido por Gestmusic ha llegado a su gran final manteniéndose como líder en la noche de los viernes, y lo ha logrado sin despeinarse demasiado, ya que el 25,4% de share promediado por esta última emisión no ha tenido rival. Esa elevada cuota se traduce en 2,737 millones de espectadores que no han perdido detalle de la gala, que se ha consolidado como el contenido no informativo más seguido de toda la jornada.

En otra liga juega 'Viernes deluxe', que sigue sin encontrar a su público en la quinta noche de la semana. Si el 10,9% marcado la semana pasada ya parecía bastante bajo, el 9,1% del 4 de marzo y la incapacidad de rebasar la barrera del millón de espectadores demuestran que el formato de Mediaset no pasa por su mejor momento. Mientras tanto, laSexta sí logra una dinámica más positiva con 'laSexta columna' (9,9%) y 'Equipo de investigación' (6,3%), Cuatro se mantiene estable con 'En el punto de mira' (5,3%) y La 1 pierde fuelle con 'Las claves del siglo XXI' (5,8%).

Nia en la final de 'Tu cara me suena'

Prime time

'Tu cara me suena' se dispara en su final (25,4%), subiendo +3,2 puntos

El 'Deluxe' cae por debajo de los dos dígitos hasta un decadente 9,1%

'laSexta columna' crece a un encomiable 9,9% con su reportaje sobre Putin

Antena 3

Tu cara me suena: Calentando motores2.271.000 15,2% Tu cara me suena2.737.000 25,4%

Telecinco

Viernes deluxe Lo siento mi amor 891.000 9,1%

La 1

La suerte en tus manos969.000 6,5% Las claves del siglo XXI752.000 5,8%

laSexta

laSexta columna Descifrando a Putin: Enemigo a las puertas 1.435.000 9,9% Equipo de investigación La revolución del súper 908.000 6,3%

Cuatro

First Dates381.000 2,9% First Dates790.000 5,4% En el punto de mira Los delirios de Putin 649.000 5,3%

La 2

Días de cine175.000 1,4% Artrevidos con Nate203.000 1,4% Historia de nuestro cine: Presentación Mi querida señorita 481.000 3,4% Incluye: - Historia de nuestro cine: Película Mi querida señorita 545.000 3,7% - Historia de nuestro cine: Coloquio Centenario de López Vázquez 297.000 2,4%

Late night

La reposición de 'Tu cara me suena' (14,2%) también lidera

El especial 'La Rusia de Putin' anota un 5,6% en Cuatro

El desenlace de 'Sequía' se queda en un pobre 4%

Antena 3

Tu cara me suena504.000 14,2%

Telecinco

Viernes deluxe (Continuación)891.000 9,1%

Cuatro

La Rusia de Putin330.000 5,6% En el punto de mira La generación del miedo 182.000 5,8%

La 1

Sequía297.000 4% Cine Matrix Revolutions 128.000 3,4%

laSexta

Equipo de investigación El príncipe de los mercadillos 424.000 4% Equipo de investigación La costa del crimen 228.000 3,8% Equipo de investigación El cartel del estrecho 204.000 6,3%

La 2

Cortometraje La cabina 284.000 2,7% Ladrones de tiempo126.000 1,6% Las noches del monumental Rockopera 29.000 0,7%

Sobremesa y tarde

Ambas ediciones de 'Sálvame' bajan en una semana (-1,9 y -1,5 puntos)

'Pasapalabra' (22,6%) crece +0,4 puntos para reafirmar su dominio

'Victoria' (6,7%) mejora en +0,7 puntos su rendimiento en La 1

Telecinco

Sálvame Lemon Tea1.148.000 10,5% Sálvame naranja1.135.000 11,7% Ya son las ocho1.148.000 9,8%

Antena 3

Amar es para siempre1.205.000 12,1% Tierra amarga1.565.000 16,5% ¡Boom!1.104.000 11,4% Pasapalabra2.588.000 22,6%

La 1

Victoria Especial Navidad 684.000 6,7% Servir y proteger700.000 7,2% El cazador813.000 8,6% España directo729.000 7% Aquí la Tierra1.286.000 10,8%

laSexta

Zapeando753.000 6,8% Más vale tarde833.000 8,6%

Cuatro

Todo es mentira: Previo170.000 1,6% Todo es mentira824.000 7,4% Todo es mentira bis823.000 8,3% Cuatro al día773.000 8% Cuatro al día a las 20h764.000 6,8%

La 2

Saber y ganar817.000 7,2% Grandes documentales429.000 4,3% Incluye: - La dinastía del delfín458.000 4,4% - Chile salvaje Los confines de la Tierra 403.000 4,1% El escarabajo verde Invierno 294.000 3,1% Jaén, virgen y extra235.000 2,4% Jara y sedal Luz y naturaleza 189.000 1,7%

Mañana

'El programa de Ana Rosa' (18,1%) recupera +1,3 puntos en siete días

'Espejo público' (15%) se deja -0,9 puntos

'Al rojo vivo' anota un 14,5% (-0,3 puntos) en plena invasión rusa a Ucrania

Telecinco

¡Toma salami! Los de CQC 11.000 1,7% El programa de Ana Rosa588.000 18,1% Ya es mediodía1.179.000 14,6%

Antena 3

Espejo público488.000 15% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Langostinos en salsa de manzanilla 995.000 16,9% La ruleta de la suerte1.695.000 19,4%

laSexta

La 1

La hora de La 1267.000 9% Menudos Torres Ensalada de espinacas y bacalao 187.000 3,5% Corazón431.000 4,5%

Cuatro

Surferos TV12.000 1,3% Mejor llama a Kiko4.000 0,3% ¡Toma salami! Érase una vez en Telecinco 12.000 0,6% Alta tensión48.000 2,2% Alerta Cobra Orgullo de padre 52.000 2% Alerta Cobra Decisión solitaria 107.000 3,7% Alerta Cobra La rehén 179.000 5,6% Alerta Cobra El equipo B 183.000 4,9% Alta tensión269.000 5%

La 2

Rescate8.000 0,9% Inglés en TVE3.000 0,2% El salvaje Karnataka de la India27.000 1,3% El señor de los bosques Valle de hecho 32.000 1,4% Aquí hay trabajo30.000 1,1% UNED32.000 1,2% La ciudad prohibida de China El reinado de la concubina 47.000 1,5% El espectáculo de la Tierra El planeta en colores 110.000 3,2% Mañanas de cine La máscara de cuero 266.000 5,5% Las recetas de Julie con Alexandre Couillon191.000 2,4% Grandes viajes ferroviarios por Asia De Yakarta a Borobudur 234.000 2,1%

Informativos:

El ámbito informativo sigue siendo uno de los principales bastiones de Antena 3. A la hora de la comida, el telediario principal de Atresmedia se desmarca con un 21,8% de share, es decir, 2,475 millones de espectadores, mientras que Telecinco y La 1 amasan un 14% y un 9,5%, respectivamente. En el horario siguiente, el dominio de 'Antena 3 noticias 2' es aún más rotundo, congregando a 2,747 millones de televidentes para lograr un 20,2% de cuota. Por su parte, Telecinco se queda en un 11,3% y el ente público cierra el podio con un 11%.

La 1

Telediario matinal199.000 17,5% Informativo territorial 1367.000 4,9% Telediario 11.086.000 9,5% Informativo territorial 2990.000 8,8% Noticias 24h12.000 0,1% El tiempo 1917.000 8,2% Telediario 21.508.000 11%

Antena 3

Noticias de la mañana270.000 19,7% Antena 3 noticias 12.475.000 21,8% Tu tiempo con roberto brasero1.191.000 10,7% Antena 3 noticias 22.747.000 20,2%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal63.000 7,4% Informativos Telecinco Matinal176.000 12,4% Informativos Telecinco Matinal299.000 13,9% Informativos Telecinco 15:001.596.000 14% Informativos Telecinco 21:001.541.000 11,3%

Cuatro

Noticias deportes Cuatro: El VAR200.000 2,7%

laSexta

laSexta noticias 14h1.423.000 13,6% laSexta noticias: Jugones944.000 8,3% laSexta noticias 20h1.018.000 9,1% laSexta clave865.000 6,7%

Cadenas:

Antena 3 prolonga su buena racha y lidera de lunes a viernes en el cómputo diario. En esta ocasión, el liderazgo es aún más rotundo, ya que se aleja de la competencia al firmar un 18,2% de cuota, que abre una considerable brecha con respecto al 11,3% de Telecinco. Por su parte, laSexta (8,4%) se mantiene por encima de La 1 (7,4%) y Cuatro baja a un 5,3%. En un estado inmutable se encuentra La 2, que repite su 2,9% de share. Por último, en TDT destacan Nova (2,9%), FDF (2,4%) y Trece (2,2%).

En términos mensuales, el orden de las generalistas es idéntico. Antena 3 está a la cabeza con un ascendente 16,1%, con el que mejora considerablemente los registros de febrero, algo que no consiguen ni Telecinco (12,8%) ni La 1 (8%), pero sí laSexta (8,8%), que escala a la tercera posición. También crece Cuatro (5,9%) y La 2 baja ligeramente a un 2,8%.