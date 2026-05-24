Máxima tensión entre Alonso y el duque de Carril en 'La promesa': ¿llegarán a las manos?

Por Fidel Conejero |

'La promesa' comenzará la semana con nuevos conflictos dentro del palacio y con una tensión cada vez mayor alrededor del chantaje del duque de Carril (Jesús Cabrero). El episodio del próximo lunes 25 de mayo estará marcado por el duro enfrentamiento entre el aristócrata y Alonso (Manuel Regueiro), que terminará perdiendo los nervios cuando Manuel intente ceder ante las presiones.

Después de que el duque de Carril amenazara a la familia con seguir adelante con sus represalias, Manuel (Arturo García Sancho) decidirá finalmente entregar el dinero para poner fin al conflicto. Sin embargo, Alonso intervendrá a tiempo para impedirlo, provocando una escena de enorme tensión con el padre de Vera. La situación llegará a tal punto que ambos hombres estarán a punto de llegar a las manos.

Por otro lado, tras el emotivo final del capítulo anterior, la situación de Pía (María Castro) continuará empeorando. La doncella sigue completamente afectada por no haber sido capaz de contarle a Curro (Xavi Lock) la implicación de Leocadia (Isabel Serrano) en la muerte de Jana (Ana Garcés), algo que la está llevando al borde del colapso emocional. Su extraña actitud comenzará además a llamar la atención entre el servicio.

Por otro lado, Julieta y Ciro ( Juan Perales ) volverán adespués de que ella le reproche que continúemientras sigueconstantemente. Además, Martina ( Amparo Piñero ) dará una: el Patronato finalmente comprará la finca del refugio.

Pía y el padre Samuel en una escena de 'La promesa'

Vera empieza su nueva vida como invitada en el palacio

Mientras tanto, Vera (Ángela Echaniz) comenzará oficialmente su nueva etapa como invitada en La Promesa tras descubrirse su verdadera identidad como Mercedes de Carril, hija de los duques de Carril. Sin embargo, la joven no tendrá una bienvenida sencilla ya que, tanto Leocadia como Lorenzo (Guillermo Serrano) se mostrarán especialmente hostiles con ella, mientras que otros miembros de la familia sí intentarán apoyarla, especialmente Manuel y Julieta (Vera Asunción).

En la zona de servicio, Petra (Marga Martínez) insistirá a Santos (Manu Imízcoz) para que denuncie a su padre por la muerte de Ana. Sin embargo, el joven optará por contarle a Ricardo (Carlos de Austria) todo lo que le ha dicho Petra, lo que llevará a padre e hijo a trazar un nuevo plan: fingir una reconciliación para tratar de evitar levantar sospechas.

Paralelamente, Samuel (Daniel Schröder) y María Fernández (Sara Molina) unirán fuerzas para investigar la supuesta relación entre Carlo (Jose Miguel Blanco) y Estefanía (Luna Gallego) intentando descubrir toda la verdad detrás del supuesto embarazo de la joven.