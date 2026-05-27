Por Fidel Conejero |

'La promesa' seguirá elevando la tensión este jueves 28 de mayo con un episodio cargado de confesiones, amenazas y enfrentamientos dentro del palacio. La gran sacudida llegará de la mano de Santos (Manu Imízcoz), que terminará revelándole a Petra (Marga Martínez) el secreto que llevaba tiempo ocultando: fue él quien provocó la muerte de su madre y no Ricardo (Carlos de Austria), como todos pensaban hasta ahora. Esta confesión dejará completamente impactada a Petra, especialmente cuando el joven le pregunte directamente si piensa denunciarlo tras conocer toda la verdad, tal y como pensaba hacer con su padre.

Mientras tanto, la situación entre Lorenzo (Guillermo Serrano) y Leocadia (Isabel Serrano) seguirá complicándose después de que el capitán descubriera el beso de ella con Cristóbal (Fernando Coronado). Ambos intentarán negar lo ocurrido cuando Lorenzo los confronte, pero él tiene claro lo que vio.

Lejos de olvidar el asunto, Lorenzo decidirá utilizar la situación a su favor y acabará chantajeando a Leocadia: o empieza a meter cizaña contra don Lisandro o sacará a la luz su acercamiento con el mayordomo.

Vera se enfrenta a su padre delante de Alonso en 'La promesa'

Vera planta cara a su padre, el duque de Carril

Por otro lado, Vera (Ángela Echaniz) terminará enfrentándose abiertamente tanto a Lorenzo como a Leocadia, negándose a dejarse intimidar por ninguno de los dos. La actitud de la joven indignará especialmente a la señora de Figueroa, mientras Lorenzo no podrá ocultar su rabia.

Además, el conflicto alrededor del duque de Carril (Jesús Cabrero) seguirá creciendo. El aristócrata regresará decidido a llevarse a su hija, pero Alonso dejará claro que no piensa permitir que Vera abandone La Promesa en contra de su voluntad.

Mientras tanto, Simona (Carmen Flores) y Candela (Teresa Quintero) recibirán una carta de la madre de Vera en la que les pide expresamente que protejan a la joven de su propio padre.

En paralelo, Samuel (Daniel Schröder) contará a María Fernández (Sara Molina) que ha descubierto que Estefanía (Luna Gallego) y Carlo (Jose Miguel Blanco) mantenían una relación sentimental. La revelación será tan inesperada para ella que terminará desmayándose.

Además, Adriano (Ibrahim Al Shami J.) informará a Jacobo (Gonzalo Ramos) y Martina (Amparo Piñero) de que ya no necesita más sus cuidados, una decisión que Martina verá extraña y difícil de entender. Jacobo, sin embargo, le pedirá que respete la postura del joven.

Por último, Ciro (Juan Perales) continuará presionando a Manuel (Arturo García Sancho) para recuperar el dinero que perdió en su inversión, aumentando todavía más la tensión entre ambos.