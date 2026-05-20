'Sueños de libertad': Gabriel comunica la peor noticia a los trabajadores de la fábrica

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' continúa elevando la tensión en sus principales tramas con un episodio marcado por las confesiones, las consecuencias de la crisis empresarial y nuevas revelaciones que podrían cambiar el rumbo de varios personajes. La serie diaria de Antena 3 afronta este jueves 21 de mayo una entrega especialmente intensa en la que Perfumerías De la Reina atraviesa uno de sus momentos más delicados.

La situación en la fábrica se vuelve cada vez más insostenible después de la decisión de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) de trasladar la producción a Marruecos. Ante el creciente nerviosismo entre la plantilla, Andrés (Dani Tatay) obliga a Gabriel (Oriol Tarrasón) a dar explicaciones a los trabajadores y afrontar directamente el malestar generado por el futuro incierto de la empresa. La noticia amenaza con provocar un terremoto en toda la colonia y aumentar todavía más la tensión entre los empleados y la dirección.

Mientras tanto, la investigación por el robo de los camiones sigue avanzando. Después de la detención de Gorito (Fran Gala), la Guardia Civil pone el foco sobre Álvaro (Javier Lara), que empieza a verse cada vez más presionado por las sospechas sobre su posible implicación en el caso. La situación podría complicarse seriamente para el personaje en uno de los momentos más difíciles que atraviesa dentro de la empresa.

Andrés y Don Damián en 'Sueños de libertad'

Salva le confiesa su pasado a Mabel

Por otro lado, las relaciones personales también vivirán importantes avances. Mabel decide sincerarse con Nieves (Itziar Atienza) sobre su relación con Salva, una confesión que podría alterar el equilibrio familiar en plena crisis dentro de los Salazar. Al mismo tiempo, Salva también protagoniza una conversación muy importante con su pareja, en la que le revela un aspecto desconocido de su pasado que promete cambiar la percepción que Mabel (Dèlia Brufau) tiene sobre él.

En paralelo, Marta (Marta Belmonte) continúa intentando reorganizar la situación en Perfumerías De la Reina tras la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la crisis que atraviesa la empresa. En este contexto, le hace una inesperada propuesta a Claudia (Isabel Moreno), un movimiento que podría cambiar el futuro profesional del personaje dentro de la fábrica.

Además, el episodio traerá consigo una de las confesiones más impactantes de las últimas semanas. Don Damián (Nancho Novo) decide sincerarse con Pablo (Fernando Andina) sobre lo ocurrido con Gervasio, removiendo un pasado lleno de secretos y tensiones dentro de la familia. Sus palabras prometen abrir nuevas heridas y podrían tener importantes consecuencias emocionales para ambos personajes.

Con la fábrica al borde del colapso, la investigación del robo estrechando el cerco y nuevas revelaciones personales saliendo a la luz, 'Sueños de libertad' vuelve a apostar por un capítulo cargado de tensión y giros inesperados. La crisis de Perfumerías De la Reina y las confesiones de Salva (Carlos Troya) y Don Damián marcarán una entrega clave para el desarrollo de varias de las principales tramas de la serie.