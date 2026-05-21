'Sueños de libertad': Salva queda en el punto de mira y Don Agustín acorrala a Nieves

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad' despide la semana en Antena 3 con un episodio cargado de tensión, reproches y secretos que amenazan con cambiar el rumbo de varias de sus principales tramas. La serie diaria afronta una entrega especialmente intensa en la que las acusaciones y los fantasmas del pasado vuelven a poner contra las cuerdas a varios personajes.

Uno de los grandes focos del capítulo estará en Salva (Carlos Troya). Además de abrirse emocionalmente con Mabel (Dèlia Brufau y contarle algunos episodios difíciles de su pasado, se ve obligado a enfrentarse a Álvaro (Javier Lara) en una escena cargada de tensión. El conflicto estalla en plena cantina, donde Álvaro decide señalar públicamente a Salva y sembrar dudas sobre él delante de todos. Las acusaciones provocan un nuevo terremoto dentro de la colonia y aumentan todavía más la presión alrededor del robo de los camiones.

Mientras tanto, Nieves (Itziar Atienza) intenta centrarse en su inminente marcha y organiza una comida especial de despedida junto a sus seres queridos. Sin embargo, la reunión no transcurrirá con tranquilidad, ya que la mujer protagoniza una dura confrontación con Don Agustín (Daniel Albaladejo). Las sospechas del sacerdote sobre todo lo ocurrido alrededor de la muerte de Alberto (Alfonso Lara) siguen creciendo y la tensión entre ambos alcanza uno de sus momentos más delicados.

Fina realiza una llamada misteriosa en 'Sueños de libertad'

La misteriosa llamada de Fina

Por otro lado, Fina (Alba Brunet) vuelve a situarse en el centro de una de las historias más inquietantes de la serie. Después de su inesperado regreso y de reencontrarse con Marta (Marta Belmonte), realiza una misteriosa llamada que despierta nuevas incógnitas sobre lo sucedido durante las últimas semanas. Sus movimientos continúan generando dudas y todo apunta a que todavía guarda secretos importantes relacionados con su estancia en Argentina.

Además, Marta y Fina viven un momento especialmente intenso cuando se despiden juntas de la casa de los Montes, un lugar profundamente ligado a algunos de los acontecimientos más duros vividos recientemente en una escena cargada de emoción.

En paralelo, la tensión sigue creciendo dentro de Perfumerías De la Reina tras la decisión de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) de trasladar la producción fuera de España. La incertidumbre sobre el futuro de la colonia continúa afectando tanto a trabajadores como a accionistas, mientras las relaciones personales siguen deteriorándose por los conflictos acumulados durante las últimas semanas.

Con acusaciones públicas, despedidas cargadas de emoción y nuevos misterios alrededor de Fina, 'Sueños de libertad' cierra la semana con un capítulo marcado por la tensión y las dudas. El enfrentamiento entre Salva y Álvaro y los extraños movimientos de Fina prometen dejar importantes consecuencias de cara al próximo lunes.