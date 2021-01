Baby Yoda enfurece a un grupo de conservadores religiosos por su aparición en roscón de Reyes

Podría parecer una broma, pero lo cierto es que estamos hablando de una noticia real. Baby Yoda, el pequeño y querido personaje que se ha ganado el cariño del público gracias a sus apariciones en la serie 'The Mandalorian', ha sido denunciado públicamente por el Frente Nacional de la Familia de México al considerar que ha protagonizado un "ataque directo a la religión".

Si la noticia de por sí ya podría parecer irreverente, el motivo podría serlo aún más, y es que todo comenzó con la venta de unos roscones de Reyes que, en lugar de llevar dentro las tradicionales figuras religiosas, incluían una pequeña figura del popular personaje del universo 'Star Wars'. "Se trata de un ataque a los valores familiares. Es un ataque directo a la religión, están haciendo de lado a la sagrada familia", aseguraban desde el Frente Nacional de la Familia.

El comunicado continuaba atacando la presencia de Baby Yoda en el tradicional roscón: "Es un deterioro de los valores de la familia porque son personajes ficticios. Estamos enseñando a los niños que podemos dar valor de familia a una historieta con personajes de 'Star Wars' y no le damos el valor adecuado al nacimiento del niño Dios".

El divertido suceso ha provocado que las redes sociales se llenen de memes. La imagen de grupos conservadores tomando al pequeño Baby Yoda como su nuevo enemigo ha traído risas, celebraciones e incluso varios usuarios han decidido catalogar al pequeño personaje como un "icono LGTBI", al hacer que los religiosos y conservadores se enfurezcan.

I am LOSING IT pic.twitter.com/8pLcGVeNUp

No me gusta la rosca, pero me comería la de edición baby yoda sólo porque hace enojar a los ultra conservadores defensores de la familia ????????