Bárbara Rey reacciona a la serie de Juan Carlos I: "Debe ser que le hace falta el dinero"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Hace unos días surgió el rumor sobre. Según informan algunos medios, el antiguo monarca estaría negociando la creación de esta ficción autobiográfica a cambio de. En principio este supuesto proyecto buscaría tener un enfoque y estilo parecido a ' The Crown ', con el objetivo de mostrar detalles de su vida

Es por esto que desde 'Tardear' se hacían eco de la noticia y conseguían contactar con Bárbara Rey, supuesta examante del rey y que además cuenta con varios proyectos al respecto como 'Cristo y Rey' o 'Una vida Bárbara'. Tras una pequeña introducción de Verónica Dulanto, se procedía a la escucha de los audios de la llamada que la vedette había tenido con Leticia Requejo.

Verónica Dulanto presentando imágenes de Juan Carlos I

"Pues mira, que ha nacido una estrella", decía Bárbara Rey de forma irónica. "No creo que tenga ganas de que se sepa su verdad... Si en realidad va a decir la verdad, me parecería perfecto. Es que es muy difícil saber lo que este hombre puede ser capaz de decir o de reconocer", declaraba.

De igual forma, la artista seguía reiterando que "si en realidad reconoce todo lo que ha sido su vida, tanto en lo bueno como en lo malo porque todos tenemos, pues entonces será muy interesante". Sin embargo, también dejaba entrever su incredulidad ante este repentino proyecto: "Un hombre que ha sido el rey de España durante tantos años, ha tenido sus cosas, ¿no? Pero que haga un documental me parece...".

Declaraciones de Bárbara Rey sobre Juan Carlos I

El motivo por el que Juan Carlos I querría hacer la serie

Según Bárbara Rey, el motivo por el que Juan Carlos I estaría dispuesto a hacer esta serie basada en su vida sería única y exclusivamente monetario: "Debe ser que le hace falta el dinero". Estas últimas declaraciones desataban un intenso debate en plató que dividía las opiniones entre "Después de todo lo que se está sacando de él, ¿no es mejor tener un perfil bajo, permanecer callado y aquí no ha pasado nada?" o "Yo creo que lo que el rey quiere es hablar porque lleva muchos años sin que se escuche su versión".