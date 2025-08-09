Yurena se rompe en 'Tardear' al recordar el "linchamiento bestial" que sufrió: "No tenéis ni idea"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Desde la salida de ' Superestar ' han sido varios los programas de Telecinco que han querido contar con la presencia de Yurena en sus platós, entre ellos ' Fiesta ', al que no pudo acudir. Sin embargo, la artista acaba de visitar otro de los programas de la cadena para

Yurena acudía al plató de 'Tardear' para responder a las preguntas de la presentadora, Verónica Dulanto, y de otros colaboradores con los que comparte una gran relación como Omar Suárez o Diego de la Viuda. "Yurena, qué grandes momentos nos has dado. ¿Tú eres consciente?", le introducía la presentadora.

Ingrid García Jonsson interpretando a Yurena en 'Superestar'

"Creo que sí lo soy. Para mí han habido momentos de todo tipo en ciertos años que fueron más malos que buenos, lamentablemente estoy diciendo la verdad y es lo que hay, pero sí... Yo comencé a cantar en los años 90, si volviera atrás sabiendo lo que iba a pasar no me hubiese dedicado jamás a nada que tuviera que ver con el mundo artístico", confesaba Yurena.

Además, la artista se sinceraba con el resto de colaboradores: "Vosotros no tenéis ni idea de lo que durante x años... de ese linchamiento al que fui sometida al igual que mi madre, que es lo que más me dolía". Tras recordar a su madre, Margarita Seisdedos, con estas palabras, rompía en llanto de la emoción y repetía que aquel "linchamiento tan bestial" le ha dejado una huella imborrable.

Yurena viendo imágenes de su pasado en 'Tardear'

El único momento en el que Yurena era feliz

"Si volviera al año 90 sabiendo todo esto, no lo haría. Hubiera sido veterinaria o criminóloga (...) En las actuaciones, con mi público, eran los momentos felices". Además, Omar Suárez le recordaba el paso junto a su madre por el programa de televisión 'Mamma mía', donde también tuvieron muy buenos momentos: "Lo pasé tan bien con vosotros y lo disfruté tanto".