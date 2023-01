Por Beatriz Prieto |

Bárbara Rey acudió el jueves 19 de enero a 'Y ahora, Sonsoles' como invitada estrella del programa de Sonsoles Ónega, a raíz del reciente lanzamiento de 'Cristo y Rey' en Atresplayer Premium. La presentadora mantuvo una extensa entrevista con la murciana, quien se animó por primera vez a hablar abiertamente sobre su relación con el rey emérito Juan Carlos.

Cristóbal Suárez en una escena de 'Cristo y rey' en el papel del rey Juan Carlos I

Con motivo de las escenas del antiguo monarca en la serie, donde Cristóbal Suárez es el encargado de interpretarlo,. "Tenía que decirlo yo, y hasta el momento yo lo he dicho con mucho respeto., que lo daban por hecho", aseguró la invitada, sobre lo que había compartido sobre dicha relación., como lo tenía que haber sabido todo el mundo que haya estado con él", lanzó la murciana.

Rey admitió haber estado en el Palacio de la Zarzuela, aunque indicó que "yo tampoco voy a entrar en las condiciones en las que he entrado allí en algunas ocasiones, por distintos motivos o cosas que igual no tienen nada que ver con una intimidad", para después añadir que "tanto como su parte como por la mía, hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale. Hay muchos lugares, muchos sitios muy agradables y no hay necesidad". "En la serie es todo verdad, auténtico, pero hay pequeñas licencias que se mueven y no tienen mayor importancia", afirmó Rey, antes de abordar el medallón que le regaló Juan Carlos y del que se habla en los primeros episodios.

"No puedo estar con nadie que no ame"

Ónega apuntó al hecho de que el antiguo rey le habría pedido que no luciera el colgante en público, petición que la murciana no había cumplido, hasta el punto de que lo lució en una rueda de prensa: "Estoy mal con él. Lo hice para fastidiar un poco. Yo he sido siempre a la que fastidian: de vez en cuando, una tiene que mover ficha". Además, al abordar la presión que había soportado, la invitada reconoció que "es difícil y, tengo que ser sincera, me hubiese gustado que no hubiera ocurrido nunca". "No es arrepentimiento. No ha sido bueno para mí. Ahí me quedo", aclaró la murciana.

Rey declaró a la hora de hablar de dicha relación que "hay muchas formas de hacer daño y no hace falta que sea a través del amor". De hecho, la murciana afirmó que "cuando una persona tiene dos dedos de frente, sabe de quién se puede enamorar y de quién no. Eso no impide que tú quieras y que estimes". Asimismo, la invitada aprovechó para abordar los rumores sobre si ha tenido "buenos amigos": "Es totalmente mentira. No puedo estar con nadie que no ame. De hecho, si hubiera podido estar con alguien a quien no amase, mi situación económica y mi posición en mi vida habrían sido otras, porque he conocido a hombres muy importantes, pero no me gustaban y no los quería".