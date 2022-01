La supuesta relación que mantuvieron Juan Carlos I y Bárbara Rey vuelve a estar en el foco mediático después de que fuera llamada a comparecer en el Senado por el presunto cobro de fondos reservados de parte del rey emérito. Ante esto, la antigua vedette tuvo a bien acudir a 'Sábado deluxe' para dar su propia versión de los hechos. Pese a lo que podía esperarse, no han faltado las palabras de afecto al rey.

Bárbara Rey, en 'Sábado deluxe'

"Yo creo que Juan Carlos ha hecho mucho por España como, por ejemplo, durante la transición. Me da mucha pena cómo se le está tratando en los medios de comunicación y creo que estáis siendo muy duros con él", mencionaba la madre de Sofía Cristo, tajante. Y, es que, pese a las numerosas investigaciones que siguen a la figura del rey Juan Carlos, ella le defiende a capa y espada frente a quien haga falta. "Os estáis pasando mucho en la forma que le estáis tratando; no estáis sacando más que la parte mala de él. No estáis sacando ninguna parte de las buenas, como si hubiera caído en un saco roto", compartía la colaboradora.

Además, Jorge Javier Vázquez quiso saber si Bárbara Rey estaba a favor de que Juan Carlos volviera a España y ella no ha ocultado su agrado de que algún día pudiese regresar. "Creo que sí debería volver, hay determinadas cosas que, probablemente, haya hecho mal. Yo no soy conocedora y, por lo tanto, no puedo hablar, pero también ha hecho muchas cosas que estaban bien y esas hay que reconocerlas", concluía la vedette firme en sus palabras.

La supuesta joya que le dio al Rey Juan Carlos

La relación que supuestamente mantuvieron Bárbara Rey y el emérito genera todo tipo de titulares. Aprovechando la visita de la exvedette, Chelo García-Cortés quiso tirar de memoria y recordar el momento en el que le pidió dinero a Juan Carlos I. Supuestamente, a cambio de esa cantidad económica, le pidió una joya como aval del préstamo. Esta información ha sido desmentida por la propia Rey quien aseguró que tuvo que vender una sortija años atrás porque se encontraba en un momento económico delicado, pero no iba a decir a quién se la vendió.