El mes de diciembre traía una gran sorpresa, y posible relación, al panorama del corazón. Todo apunta a que Bárbara Rey y Bigote Arrocet podrían haber iniciado algo más que una amistad, e incluso, podría haber pasado la Nochevieja juntos en la casa de la artista. De nuevo, la pareja se dejó ver por las calles de Málaga a la salida de un restaurante.

Bárbara Rey y Bigote Arrocet, en 'Viva la vida'

"Está saliendo del restaurante la pareja que tiene, por lo menos, como mínimo una bonita amistad", decía Emma García. Un reportero de 'Viva la vida' pudo hacerle algunas preguntas a los protagonistas durante su paseo. Ninguno de los dos quiso revelar nada, pero ante la pregunta de si estaban juntos, sus miradas cómplices parecían insinuar la posibilidad de algo más que una amistad.

"¿Ha pasado la Nochevieja en tu casa o no?", le preguntaba el reportero a la vedette. "Yo no sé, no me acuerdo. Tengo mala memoria yo", jugaba al despiste. "Como bebo tanto, no me acuerdo de las cosas", añadía con humor. Pese a su sonrisa, la presencia del reportero parecía no hacer tanta gracia a Arrocet, quien llamó "pesado" al periodista en varias ocasiones.

"Si está Alejandra, le mando un besito bien grande", decía refiriéndose a Alejandra Rubio, la nieta de la que fuese su pareja durante años. Rey también quiso mandar un saludo a todos los presentes en plató y, además, expresó sus deseos para el 2022: "Salud, lo que le pido siempre para todos. Mucha salud y felicidad para todos", decía sonriente.

¿Amor o negocio?

"Yo solo espero, de verdad, que se porte bien con ella y la respete, y que no sea solo para estar otra vez en el foco", decía Alejandra Rubio. Por su parte, Kiko Matamoros aseguró que Arrocet "está cumpliendo la hoja de ruta". "Está clarísima. (...) Él tiene un objetivo que es claro y es volver a la actualidad, volver a tener una relación pública, volver a hacer revistas", aseguraba el colaborador.