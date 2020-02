Bebe protagoniza 'Libertad', la nueva serie de Enrique Urbizu para Movistar+ con el equipo de 'Gigantes'

La plataforma de pago Movistar+ sigue en su fuerte apuesta por la ficción propia y prueba de ello es 'Libertad', la nueva serie española cuyo rodaje ha empezado ya. Enrique Urbizu es el responsable de este nuevo proyecto que llegará a lo largo del año 2020 en el que seguirá contando con Miguel Barros y Michel Gaztambide, guionistas de las dos temporadas de 'Gigantes'. El rodaje de los cinco episodios de 50 minutos que forman su primera temporada se desarrolla a lo largo de 15 semanas en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid, Segovia, Cuenca y Guadalajara.

Bebe en 'Libertad', serie de Movistar+

Uno de los datos que posiblemente ha sorprendido a todos de 'Libertad' es el nombre de su protagonista: la cantante y actriz Bebe. Aunque la pudimos ver como secundaria en las películas "Al sur de Granada" y "El Oro de Moscú en 2003", además de interpretar a un personaje capitular en 'El comisario', la artista no ha trabajado apenas en el mundo de la intepretación, algo que cambiará radicalmente en este proyecto ya que esta es la protagonista de este proyecto en el papel de La Llanera junto a Xabier Deive en el papel de Lagartijo, Jorge Suquet como John; Sofía Oria como Reina y con el joven Jason Fernández como Juan, el hijo de La Llanera. Por otro lado, veremos también a Luis Callejo y Pedro Casablanc realizando dos colaboraciones especiales.

"Un ajuste de cuentas"

En cuanto al equipo técnico, destacar que 'Libertad' cuenta con Unax Mendia (Director de Fotografía); Manuel Ludeña (Director de Arte); Patricia Monné (Figurinista); Eli Adánez y Sergio Pérez (Maquillaje y Peluquería); Licio Marcos de Oliveira (Sonido Directo) y Mario de Benito (responsable Musical). Ellos formarán parte de este proyecto que el propio Enrique Urbizu define como "un ajuste de cuentas con mi vocación de cineasta". Este además explica que nos encontramos ante "una historia de aventuras ambientada en el siglo XIX, protagonizada por un puñado de personajes fascinantes (...) que se ha grabado en unos magníficos exteriores naturales".

Así es 'Libertad', lo nuevo de Urbizu

La Llanera es la protagonista de esta apasionante historia. Ha estado encerrada en prisión durante 17 años y en cada uno de esos periodos temporales ha estado sentada todos los años en el garrote vil y ha sido indultada en el último momento. Ahora saldrá de ese lugar y lo hará junto a su hijo, que nació en la celda en la que ella se encontraba cerrada, por ello no conoce a su padre, el célebre bandolero Lagartijo. Ambos iniciarán una vida radicalmente distinta, disfrutando de su libertad pero no, no lo harán tranquilos y es que serán perseguidos por cuadrillas de bandoleros y escopeteros del Gobernador. ¿Lograrán sobrevivir?