Por Fidel Conejero |

La programación habitual de Cuatro sufrirá este domingo una modificación puntual. La cadena prescindirá de 'Cuarto milenio' para ofrecer una edición especial de 'Horizonte' centrada en la figura de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, coincidiendo con la celebración de su 80 cumpleaños.

Bajo el título 'Yo, Trump', el programa conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter arrancará a las 21:20 horas y dedicará toda la noche a repasar la trayectoria personal, empresarial y política del líder republicano, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política internacional de las últimas décadas.

El especial recorrerá los principales hitos de su biografía, desde sus primeros años trabajando en la empresa inmobiliaria familiar hasta convertirse en uno de los empresarios más conocidos de Estados Unidos gracias a sus inversiones en Manhattan y a su creciente presencia mediática. El programa también repasará cómo logró dar el salto a la política y alcanzar la Casa Blanca, primero en 2016 y posteriormente en su regreso al poder en 2024.

Además de analizar su, 'Horizonte' abordará algunas de lasmásadoptadas durante sus mandatos. Entre ellas figuran sus, suen relación con países comoy elhan tenido tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Donald Trump comparece tras conocer los primeros resultados de las elecciones de 2020

Marc Vidal, Martin Varsavsky y Miguel Gaona analizarán la figura de Trump

Para ello, el programa contará con la participación de distintos colaboradores y expertos, entre ellos el analista económico Marc Vidal, el empresario e inversor Martin Varsavsky y el psiquiatra forense José Miguel Gaona. También habrá conexiones en directo con los periodistas David Alandete desde Washington y Mamen Sala desde Nueva York para aportar contexto sobre la situación política actual del país.

Otro de los bloques destacados estará dedicado a los tres intentos de asesinato sufridos por Trump en los últimos años. Asimismo, se analizarán algunas de las iniciativas impulsadas por el mandatario para desclasificar documentación gubernamental relacionada con asuntos tan diversos como el caso Epstein, el asesinato de John F. Kennedy o los fenómenos aéreos no identificados.

Sebastian Stan es Donald Trump en 'The Apprentice: La historia de Trump'

Estreno en abierto de 'The Apprentice. La historia de Trump'

Tras el especial informativo, Cuatro completará su noche temática con el estreno en abierto de 'The Apprentice. La historia de Trump', película dirigida por Ali Abbasi que se estrenó en cines durante la campaña electoral estadounidense de 2024.

El largometraje se centra en los años de juventud de Donald Trump y en su relación con el abogado Roy Cohn, figura clave en la construcción de la personalidad pública y empresarial que posteriormente lo convertiría en una de las personas más conocidas de Estados Unidos.

La cinta está protagonizada por Sebastian Stan, encargado de interpretar a Trump, y por Jeremy Strong en el papel de Cohn. Ambos actores fueron reconocidos con nominaciones a los premios Oscar de 2025 en las categorías de mejor actor protagonista y mejor actor de reparto, respectivamente.