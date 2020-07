Belén Esteban, pillada criticando la nueva cara de Kiko Matamoros: "Me da un miedo que flipas"

Kiko Matamoros dejó a todos con la boca abierta cuando apareció en 'Sábado deluxe' el pasado 25 de julio. El colaborador se había realizado retoques estéticos en la cara, poniéndose en manos de Carla Barber, la pareja de Diego Matamoros. Sin embargo, las críticas por la imagen que presentaba su rostro no hicieron más que sucederse y entre los más ácidos se encontraban sus propios compañeros de 'Sálvame'.

El antes y el después de Kiko Matamoros

Estos trataron el tema de su operación al lunes siguiente. Fue tras la emisión de un vídeo cuando se escuchó la opinión que Belén Esteban tenía de la cara de su compañero, habiendo sido pillada por un micrófono abierto: "A mí me da un miedo que flipas", susurraba la colaboradora. "Estoy convencida de que Carla es super prestigiosa. Pero yo soy ella, soy médico y el paciente sale en televisión horas después de la operación y me araño la cara", comentaba ya en alto.

Laura Fa le recordaba que había sido la propia Barber quien había compartido una comparativa del rostro de Matamoros: "Ella misma puso un antes y un después. Y no sé si es más terrorífico el antes o el después". Antonio David Flores se quejaba de que hablaran así de un compañero, a lo que Esteban le reprendía con enfado: "Respeto la opinión que tiene Laura, pero me parece muy fuerte que Antonio David diga que cómo puedes poner así a un compañero cuando (...) si han tenido que hablar de alguno de nosotros nos han sacado la piel a tiras".

Un retoque muy criticado

Belén Esteban criticaba el resultado de Matamoros, especialmente por cómo llegó a 'Sábado deluxe'. "Yo lo que vi el sábado en la entrevista de Mila Ximénez... Perdona, yo me he pinchado, he venido aquí y no me salía sangre por la nariz", comentaba la de San Blas. "Él explicó que no quería dejar de venir a la entrevista de Mila", recordaba Chelo García-Cortés. "Cuando yo lo vi me quedé muerta porque no sabía que había estado con la doctora (...). Yo pensé que se había caído, que había tenido un problema".