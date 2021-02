Belén Esteban responde a la acusación de la trastienda: "Que hable del negrito del campo de fútbol"

Aunque la guerra entre Belén Esteban y María José Campanario parece haberse detenido, siguen saliendo a la luz informaciones sobre el estado de la mujer de Jesulín de Ubrique. 'Sálvame' daba paso en la tarde del 9 de febrero a Gema Fernández, una periodista que había hablado con Campanario, quien, según cuenta, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, aunque sí hubiera preferido hacer pública la carta cuando quisiera y que no se filtrara.

Belén Esteban, después de todas las informaciones vertidas desde el pasado sábado, perdía la paciencia con las palabras de Fernández. "Yo no juego sucio, yo voy de frente", afirmaba esta, asegurando que poco había hablado sobre el matrimonio. En el momento en el que la invitada sacó el tema de la trastienda, por el que María José Campanario se desentendía al asegurar que ella no lo había hecho público, la colaboradora estallaba: "¿Por qué no habla ella del negrito del campo de fútbol? Porque aquí vino también".

Belén Esteban en 'Sálvame'

La de Paracuellos de Jarama hacía un amago de marcharse de plató, asegurando que ya no podía más y que estaba a punto de explotar. "María José Campanario dice que esto no es una dictadura y que tiene derecho a réplica y que aquí siempre se puede hablar de ella", transmitía Gema Fernández. A continuación, añadía que la odontóloga estaba molesta por un comentario que la colaboradora había realizado sobre sus hijos, cuando afirmó que "el niño muy mono y la niña se parece a ella". La trabajadora de 'Sálvame' aseguraba que nunca había hablado de los hermanos de su hija, a lo que Gema López añadía que hizo una exclusiva en donde mostraba a sus dos hijos.

"Ella nunca ha hablado mal de Belén", comentaba la periodista invitada en base a lo que había hablado con Campanario, lo que provocaba la agitación de plató. "Ella dice que no va a hablar, que no va a dar una exclusiva. No por miedo, que no ha tenido miedo nunca y que si Belén tiene algo que sacar, que lo saque". Esteban se defendía, mandando un mensaje a cámara: "Si eres tan valiente, cuéntalo, pero cuéntalo tú. Porque tú lo que quieres es que lo cuenten con los que has hablado, pero es que cae tal demanda que se muere todo Dios. Pero yo me hago una pregunta: ¿tu marido sabrá lo que quieres dar a entender?". Para finalizar, daba a entender que Jesús Janeiro no estaba de acuerdo con el escrito de su mujer, lo que se suma a que parte de su familia apoya a Belén en esta causa.

El abogado de Campanario habla

Durante el programa de 'Sálvame', se dio a conocer el comunicado lanzado por el abogado de María José Campanario: "Mi representada y Belén Esteban no van a tener más enfrentamientos públicos en lo que respecta a la intención de María José Campanario. A partir de ahora, todo lo que tengan que hacer, lo harán a través de los juzgados. María José no dará exclusivas en ninguna revista y no cargará más contra Belén Esteban públicamente. Esto no tenía que haber empezado porque tanto María José como Belén Esteban tienen hijos, y eso es lo que quiero defender. Con respecto a que pudiera estar sobrepasada por las críticas y en una situación psicológica delicada, María José está mucho mejor".