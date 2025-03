Por Pablo Fernández Pérez |

Antonio Montero, colaborador habitual de programas como '¡De viernes!' y, en su momento, 'Sálvame', visitó recientemente el podcast 'Chico de revista'. En este espacio fue preguntado por su relación con los miembros de 'Ni que fuéramos Shhh', pero especialmente con Belén Esteban, de quien hizo algunas declaraciones que no la dejaban en buen lugar. Montero acusaba a Esteban de haberle "hecho la vida más difícil y putadas que puedo demostrar".

La aludida, después de escuchar todas las acusaciones hacia su persona, aprovechó el programa de Quickie para defenderse y contar su versión de lo ocurrido. "Primera mentira: él dice que cuando venimos a 'Ni que fuéramos', la única que no le responde [a las felicitaciones] es Belén Esteban. (...) Señores, a mí este señor no me ha escrito nunca, porque era compañero pero no amigo", desmentía la colaboradora, enseñando la pantalla de su móvil.

Belén Esteban viendo a Antonio Montero en 'Ni que fuéramos'

Después, continuó desmintiendo las acusaciones que Montero le hizo acerca de unas malas palabras hacia él. Según cuenta Esteban, el periodista estaba haciendo fotos escondido a una boda en la que ella estaba con su marido y con gente anónima, algo que no le sentó muy bien. "Le llamé por teléfono y le dije que me hubiera llamado, que somos compañeros. Yo me enfado y le digo de todo cuando me entero, lo reconozco. Lo que le moleste es que subo una foto a Instagram con mi marido. Él dice que le llama la revista para devolver el dinero, no es verdad. Que no mienta".

Los puntos sobre las íes

"¿Que tienes cosas mías feas? Sácalas", decía Esteban. Incluso, revelaba que el día anterior llamó al propio Antonio Montero dos veces para preguntarle sobre esas alegaciones que hacía en el podcast, pero no obtuvo respuesta. "No me cogiste el teléfono porque sabes que estás mintiendo. (...) A mí no me das miedo y lo sabes. En 'Sálvame' eras un agazapado y venías a picarnos", sentenciaba.