Por Fernando S. Palenzuela |

Antonio Montero es de los pocos rostros del universo 'Sálvame' que se ha mantenido en Telecinco después de la cancelación del programa. Casi dos años después de este adiós, el colaborador ha arremetido contra el programa y, especialmente, contra varios de sus excompañeros: "Para mí 'Sálvame' se degeneró bastante. Me dio pena porque era un programa fascinante e increíble".

"Nunca me sentí muy querido por el formato. Me costaba hablar. Si lo ves, empezaba a hablar y me gritaba todo el mundo. Había tantos egos... Todos tienen ego y muy poca generosidad para aguantar el relato del otro", confesaba en 'Chico de revista'. En su entrevista en el podcast aseguraba que Belén Esteban fue la única que no le respondió cuando la felicitó por el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh', pero también tenía para María Patiño: "Le puse un mensaje dándole la enhorabuena y felicitándola y deseándole lo mejor y me dijo: 'ah, gracias'".

'Ni que fuéramos Shhh' emite las declaraciones de Antonio Montero

"María hizo una cosa bastante fea y creo que Belén metió cizaña. Cuando murió Jimmy Giménez-Arnau, decían que yo iba a por un minuto de gloria. Una gilipollez, era mi amigo", explicaba Montero, que también repartía hacia Lydia Lozano asegurando que ni ella misma se creía todo el tema de Ylenia Carrisi: "Está dolida porque la desenmascaré (...) diciendo que iba tirándose unos rollos en su mente".

María Patiño contraataca

Como era de esperar, 'Ni que fuéramos Shhh' no iba a dejar pasar estas declaraciones y, tras mostrar un extracto de la entrevista, María Patiño tomaba la palabra: "Cuando me vine a Telecinco, me dijo que él tenía un caché muy alto y que yo me había vendido por lo bajo. Él decía que valía aproximadamente unos 15.000 euros por semana y yo le dije que lo único que quería era trabajar y demostrar mi valía. Pasó el tiempo, volvió, y me dijo: '¿No me vas a decir nada? ¿No crees que me he bajado los pantalones?'. Le dije que trabajar no era bajarse los pantalones".

La presentadora también relataba un suceso relacionado con él: "Es de las personas que ha hecho fotos en privado de nosotros y ha querido venderlas a un programa. En concreto unas fotos que nos hicimos entre amigos en topless. Lo digo porque él va vestido de la Santa Madre Iglesia Católica". Relacionado con esto, Patiño apuntaba a "esa vida familiar tan idílica que quiere transmitir": "Te garantizo que tanto Chelo García-Cortés como todas las personas que estuvimos en '¿Dónde estás corazón?', jamas, ninguno de vosotros, vais a saber lo que nosotros realmente sabemos de Antonio Montero".

Antonio Montero en 'Sálvame'

"Cuando él se siente pequeño tiende a rebotarse y señalar a los demás como responsables de una situación que él no supo dominar en plató. Y después hay un avance social respecto a temas que afectan a las mujeres", añadía María Patiño sobre la posición "absolutamente legítima y libre" que tomó en el caso de Rocío Carrasco y por la que, según ella, atacó a todo lo que tenía delante. Además, señalaba qué fue lo que realmente pasó en el tanatorio de Jimmy Giménez-Arnau: "Le tuvieron que decir que dejara de preguntar preguntas que si yo no he querido contar, y hablo de la viuda, tú no me tienes que preguntar".

Para terminar, la presentadora lanzaba un sonoro zasca: "En 'Sálvame' era una persona mediocre". Patiño subrayaba que en 'Sálvame', pues considera que es un gran profesional. "No estaba a la altura de determinados temas o de lo complejo que es meterte a la hora de hablar o discutir. Y ese tipo de cosas me joroban porque este señor nos dijo a mí y a Chelo que nos habíamos vendido porque teníamos que cobrar el triple de lo que cobrábamos".