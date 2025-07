Belén Rodríguez huye del plató de 'Tardear' por una urgencia: "Me estoy haciendo caca"

Por Sandra Alcaide Barrón |

"El pasado siempre vuelve, tú sabes que sí... Vuelve a nuestras vidas, a tu vida, Sergio Alis", decía la presentadora. Frente a esto, Belén Rodríguez se levantaba de manera repentina para huir del plató: "Sí, pero es que yo me estoy haciendo caca y me tengo que ir, luego vuelvo".

Carmen Borrego defendiendo a Belén Rodríguez en 'Tardear'

"Esto es una excusa que me estás poniendo, ¿qué te pasa con Sergio?", le replicaba Verónica Dulanto. Sin embargo, la colaboradora de 'Tardear' no iba a ceder ante la presión: "Me estoy haciendo caca, te lo prometo. Leti, ¿a que desde que he entrado he dicho que venía con diarrea de Ámsterdam? No quiero hacerte un feo, de verdad, Vero".

Verónica Dulanto, aún alucinada por la colaboradora, le permitía marcharse a cambio de que Carmen Borrego explicara la situación que demandaba Sergio Alis. "Quiero que me cuentes la verdad... Ha sido nombrar a Sergio Alis y me dices que te tienes que ir al baño. Luego me lo explicas, me estás dejando descolocada".

Belén Rodríguez volviendo al plató de 'Tardear' tras su paso por el baño

La defensa de Carmen Borrego a Belén Rodríguez

Durante la ausencia de Belén Rodríguez en el baño, Carmen Borrego, íntima amiga suya, se encargaba de desmentir las acusaciones de Sergio Alis. "Me da mucha pena que un periodista como Sergio Alis, que podría tener su lugar en cualquiera de los programas que hacemos, solo entre en televisión a hablar mal de compañeros. Lo hizo conmigo en su momento y ahora lo hace con Belén. Todo lo que dice de Belén es mentira", declaraba. Justo al terminar el tema y pasar a comentar otro conflicto, Belén Rodríguez regresaba del baño, no sin pasar antes por las bromas de sus compañeros. "¿Te has vaciado? Estás más delgada ahora que veo".