Antonio David Flores y Olga Moreno vuelven a estar en el punto de mira. Si en 2021 veíamos a la andaluza sacando las garras por su marido y defendiendo a su familia, ese amor parece que se esfumó apenas dos años más tarde. El malagueño ha dado una nueva oportunidad al noviazgo con Marta Riesco y, aunque Belén Esteban y otras personalidades de Telecinco han querido mandar su apoyo a la diseñadora, también hay otras personas como Belén Rodríguez que piden no exculparla.

Belén Rodríguez y Jorge Javier Vázquez

Belén Esteban afirmó en 'Sábado deluxe' que Olga Moreno, tras la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', había sido mal informada. "Cuando pasó lo que pasó de Rocío, ella no vio nada y yo creo que le han malmetido", decía Belén Estebán. La madrileña, además, afirmó que, en este tiempo, ella había intentado llamar a Olga, aunque sin éxito ya que no le había respondido.

La de San Blas, así, afirmaba que, pese a todo, tiene mucho cariño a Moreno porque siempre se ha portado bien con ella. Sin embargo, Belén Rodríguez no estaba nada de acuerdo con su compañera y sus palabras bienintencionadas, por lo que no tardó en exclamar: "¡Ahora nos olvidamos de todo lo que hizo Olga porque Antonio David le ha puesto los cuernos, pues que se los aguante!". Y es que no apoya para nada que el resto de colaboradores intentaran limpiar la imagen de la diseñadora.

¿Cómo se enteró Olga Moreno de la relación?

Belén Esteban ha desvelado cómo se enteró Olga del nuevo noviazgo de su exmarido, al parecer, Marta Riesco fue quien habló con amigas suyas para que ellas le contaran su nueva historia de amor. Sin embargo, tal y como cuenta la madrileña, Moreno no les creyó y la reportera volvió a decirlo, pero esa vez en un sitio "donde hay caras de personas que trabajan en Telecinco". Una afirmación que dio Esteban y que hizo que todos pusieran los ojos en Marta López.