Marta Riesco se ha convertido en una de las figuras capaces de acaparar el foco mediático tras iniciar una relación sentimental con Antonio David Flores. La periodista se ha puesto frente a la cámara para dar explicaciones, además de haber enviado algún que otro comunicado donde reitera su voluntad de no ser un "personaje público". Días después de toda esta vorágine, estaría estudiando emprender medidas legales.

Antes de la hora de comer, 'Ya es mediodía' trató este asunto de candente actualidad, con Ángela Portero revelando lo que sería toda una declaración de intenciones: "Parece que tiene previsto emprender varias acciones legales". El resto de colaboradores visibilizó su sorpresa ante estas informaciones que provenían directamente de Teresa Bueyes, su abogada.

Marta Riesco estaría recopilando datos sobre toda persona que haya atentado contra su "honor, intimidad o imagen", tal y como aseguró la propia Portero. Sin embargo, no fue posible aclarar quiénes podrían ser los destinatarios de esos avisos a consecuencia del "secreto profesional". Ciertamente, los espacios de Mediaset no han parado de tratar el asunto y contando mayoritariamente con alegatos que no han dejado nada bien parada a la reportera de 'El programa de AR'.

Las peticiones de Marta Riesco tras el bombazo

Desde que se diera a conocer el idilio con el malagueño, la periodista guardó silencio hasta que la propia Ana Rosa Quintana se dispuso a leer unas palabras escritas por Riesco. En ese folio, aseguró estar sufriendo "gran presión mediática" y lo único que buscaba era seguir ejerciendo su profesión "con libertad y sin presiones". Asimismo, hizo una petición: "No quiero entrar en temas personales".

Meses después de intentar apaciguar las aguas, Riesco puso rumbo al plató del matinal de Unicorn Content para volver a dar la cara y reiterar que no quería estar en la primera línea de los medios. Allí mismo contó lo "enamorada" que está de Antonio David Flores, confirmó que estaban viviendo juntos y que no se sentía "responsable" del "dolor de todas las partes". Por otro lado, es destacable mencionar que Gema López desveló algunas de las supuestas peticiones que habría hecho a la productora en la que trabaja: no emitir imágenes suyas previas a la rinoplastia a la que se sometió.