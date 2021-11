Olga Moreno baraja dar una contundente entrevista tras su ruptura con Antonio David Flores

La familia Flores Moreno sigue estando en el punto de mira. Tras la separación del matrimonio, no ha dejado de circular información sobre ellos. El viernes 29 de octubre de 2021 era el propio Antonio David Flores quien se encargaba de confirmar la ruptura y, mostrándose abatido, aseguró que la prensa había "destrozado" su relación con la ganadora de 'Supervivientes 2021'. Sin embargo, la versión del ex guardia civil no tendría tanto interés mediático como la de su todavía mujer.

Olga Moreno, en 'Sábado Deluxe'

Olga Moreno estaría planteándose si contar la otra parte de la historia, ya que según detalla La Razón, habría recibido una suculenta oferta por una entrevista en televisión. La sevillana podría contar su verdad después de conocer las supuestas infidelidades de su marido. Moreno estaría muy "decepcionada" con el padre de su única hija, ya que, habría descubierto ser "administradora" de una sociedad que desconocía, tal y como afirmó Antonio Rossi. Un movimiento de Flores que llevaría a su Moreno a enfrentarse a serios problemas legales, según explicó también Kike Calleja en 'Sábado deluxe': "La ha metido en un problema bastante grande, hablamos de un problema de cárcel".

Tras lo ocurrido, la exsuperviviente no deja de recibir llamadas para sentarse en un plató, muy conocido por la audiencia que se emite en fin de semana, por lo que tendremos que esperar para saber si finalmente acepta dicha oferta o la rechaza. La empresaria se ha mantenido en silencio desde que la prensa anunció la ruptura, al contrario que el malagueño y su hija Rocío Flores, quien no pudo evitar contener las lagrimas durante una de sus apariciones en 'El programa de Ana Rosa'.

Una decisión difícil

Según informan fuentes cercanas a la sevillana recogidas por el medio ya mencionado, aunque la pareja ya venía arrastrando una crisis desde hace tiempo, no ha sido una tarea fácil poner fin al matrimonio. Moreno habría tomado la decisión después de mucho meditarlo, ya que, le une un gran vinculo a los dos hijos de el exmarido de Rocío Carrasco: "No ha sido fácil para Olga cortar de raíz su unión de más de veinte años. Además, hay una hija de por medio, y dos más, David y Rocío, que adoran a Olga", sentenciaba la persona de confianza de Moreno.