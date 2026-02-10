Por Redacción |

A escasas horas de la celebración de la primera gala del Benidorm Fest 2026, RTVE ha organizado una nueva rueda de prensa para dar voz tanto a sus presentadores como a dos socios estratégicos tan relevantes como Spotify y TelevisaUnivision. La comparecencia, que ha tenido lugar este martes 10 de febrero, ha servido, entre otras cosas, para comprobar el estado de ánimo de Jesús Vázquez, Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachus, para ver los trofeos y para responder a diferentes preguntas de los asistentes.

"Para mí es un doble reto. Me estreno por fin en la televisión pública tras 36 años y no se me ocurría algo más difícil que hacer el Benidorm Fest para empezar", arranca Vázquez, que tratará de "meter en vereda" a sus compañeros: "Estos tres se nos desmadran".

Rueda de prensa previa a la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

"Estoy muy orgullosa de que el Benidorm Fest se haya convertido en un espacio al que apetece tanto venir. Es un regalo y una oportunidad muy libre. Jesús y Javi van a superar cualquier expectativa que se tenga sobre ellos", apunta Hernand, quien, al igual que Lalachus, ya cuenta con experiencia previa en el certamen. Por su parte, la colaboradora de 'La revuelta' celebra el espíritu tan especial que rodea al evento: "Aquí no hay ningún tipo de corsé".

Asimismo, Ambrossi se ha mostrado muy consciente de la exigencia a la que se somete en esta nueva aventura profesional: "esta noche". Y, en ese sentido, María Eizaguirre ha defendido que ha habido una "" y Hernand ha celebrado la evolución del formato: "RTVE es autocrítica y eso es fantástico.. Hay muchas cosas que vemos con anhelo y ahora estamos construyendo un".

¿Compromiso político?

La decisión de RTVE de distanciarse de Eurovisión por la permanencia de Israel abrió un debate político sobre el que, aparentemente, no se ahondará en las galas del Benidorm Fest. "RTVE ya se ha posicionado, no hace falta decir nada más. Yo personalmente comparto la decisión con respecto a Eurovisión, que creo que ya es una posición política clara, así que, a partir de ahí, los protagonistas tienen que ser los artistas y que no se mezclen las cosas, porque si no pierden protagonismo los verdaderos protagonistas", señala Vázquez.

Eizaguirre, que ostenta el cargo de directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha solicitado directamente que no se le imponga esa presión a los participantes. "Os pido que cuidemos a los artistas, es muy difícil lo que hacen y se merecen todo nuestro cariño y apoyo. Hay que exigir hasta donde se puede exigir", comenta, para después reincidir: "Aguantan situaciones y cosas que sobran y les tenemos que proteger".

Aun así, Hernand ha defendido que, en el caso de que los concursantes quieran elevar alguna denuncia social, no se les impedirá hacerlo: "Siempre abogamos por la libertad de expresión y que cada uno decida lo que quiere comunicar y cómo hacerlo. Han tenido oportunidad de expresarse libremente en ruedas de prensa y gozarán de sus segunditos de palabra en el caso de que quieran hacer una proclama, que es una decisión personal de cada participante".

Por su parte, Ambrossi ha querido resaltar la relevancia social que ha alcanzado el certamen: "Veo un grandísimo compromiso con la comunidad LGTBIQ+, solo por el mero hecho de existir. Este festival está lleno de compromiso por todos lados. No creo que haya otro festival que apele tanto a un colectivo como este".

Los Premios Spotify y TelevisaUnivision del Benidorm Fest 2026

Alianzas globales

Junto a Eizaguirre y los cuatro conductores han comparecido Nacho Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision, y Melanie Parejo, directora de Música del Sur y el Este de Europa de Spotify. Ambos forman parte del jurado profesional y han aprovechado esta rueda de prensa para presentar los premios que entregarán sus respectivas compañías: el Premio Spotify, que llevará a su ganador a las oficinas de Estocolmo a grabar un Spotify Single, y el de TelevisaUnivision, que llevará a un artista a grabar un single con un reputado productor en Estados Unidos.

"Vamos a juzgar la culminación de un proceso creativo en un momento dado con una gran producción. Buscamos a alguien que esté listo para dar ese paso, porque les vamos a poner en el mismo escenario que a un Bad Bunny. Tiene que ser un artista completo que entregue el producto final en un escenario internacional como el del Benidorm Fest", explica Meyer, que comparte su búsqueda del talento con Parejo: "Nos fijamos en la capacidad de conectar con el público que tiene el artista más allá de artificios y nervios. Buscamos frescura, talento y la capacidad de internacionalización".