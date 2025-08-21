Por Sandra Alcaide Barrón |

Bertín Osborne ha revolucionado a los medios, después de dejar claro desde el primer momento del embarazo de Gabriela Guillén que. Sin embargo, según ha contado el propio cantante en una conversación con Paloma García-Pelayo para 'YAS verano',

Estas primeras imágenes públicas entre padre e hijo han desatado la polémica en las redes sociales y los platós de televisión, que no entienden cuál puede haber sido el motivo de este cambio. Además, la propia madre del bebé no había querido exponerlo hasta ahora a la vida pública ni a los medios, no revelando anteriormente ni su nombre.

Paloma García-Pelayo contando su conversación con Bertín Osborne

"Se trata de normalizar. Esto sucede porque un día me llama Gaby y me dice: 'Bertín, ¿por qué no hacemos unas fotos con el niño? Porque parece que lo tenemos marginado, escondido y el día de mañana va a pensar que su padre lo ha escondido'. Me lo pide Gaby y como me llevo bien con ella y quiero seguir con buena relación pues lo pensé y me decidí", explicaba el cantante.

Declaraciones de Bertín Osborne para 'YAS verano'

Bertín Osborne asegura no haber sacado beneficio económico de las imágenes

Además, el artistaantes de realizar nada. "Lo pensé y hablé con mis hijas, con mis hijos y con mis hermanas.. Todos me dijeron que si es lo que quería hacer, adelante, que lo normalizara. Como todo el mundo decía que si me he escondido, que no quiero ser padre, pues ahora", declaraba.

Además, tras estas declaraciones, Bertín Osborne escribía de nuevo durante el programa a Paloma García-Pelayo para defenderse de las críticas de los colaboradores. "No puedo entender por qué hay mentes que plantean todo de una manera tan retorcida. He tenido que oír que es un montaje, que nos aprovechamos del niño o que no posamos juntos para luego hacer el bautizo... ¿Pero estamos locos? No necesito nada de eso".

Por otra parte, el cantante también negaba haber sacado algún tipo de beneficio económico: "¡No he cobrado ni un euro! Emplaza a los indocumentados que aseguran que sí que he cobrado, que lo demuestren. Estoy quemado e indignado porque es algo que he hecho de buena fe y me vais a hacer que odie vuestra profesión. No hay derecho, luego se quejan de que no doy entrevistas".