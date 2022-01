Bob Pop volvió a tomar asiento a 'El objetivo', programa en el que colabora, para hablar sobre la polémica generada en torno a las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre la carne española. El guionista sacó a colación el eslogan empleado por el Partido Popular (PP) para las elecciones autonómicas de Castilla y León: "Más ganadería, menos comunismo", fue el escogido.

Bob Pop, en 'El objetivo'

"Lema que no voy a comentar porque la última vez que en televisión dije 'poco comunismo hay para lo que tendría que haber', me echaron del canal. Así que he dicho: 'Yo del comunismo no hablo' ", dijo claramente desde el formato de Globomedia refiriéndose a Movistar+. Y no es la primera vez que reta a la plataforma, puesto que, en la gala de los Premios Ondas 2021, no tuvo reparos en afirmar que le "echaron" porque les "resultaba incómodo".

"Yo te quiero mucho tiempo conmigo", le contestaba Ana Pastor. Acto seguido, el colaborador quiso hablar de la moda "loquísima" que han adoptado los políticos de hacer "ruedas de prensa o declaraciones delante de vacas y otros animalitos". "La gente del campo tiene que estar un poco flipada", bromeaba, mientras hacía alarde de su espontaneidad y verborrea.

El mito de la España vaciada, según Bob Pop

"Yo creo que hemos pasado de 'Granjero busca esposa' a 'Político busca granjeros' ", comenzaba su teoría. "Tengo, incluso, la sospecha de que este fenómeno de la España vaciada no es tal, sino que, cuando la gente en los pueblos ve que se aproximan políticos en campaña, cierran las puertas por dentro, bajan las persianas, apagan las luces y hacen como que no están. [...] La gente se encierra porque están hartos de que los políticos lleguen a casa, le cojan la leche, se lleven un poquito de morcilla de la matanza o prueben un poquito a tocar a los animales", aseguraba.