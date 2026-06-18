Por Fidel Conejero |

El capítulo de 'La promesa' de este viernes estará marcado por importantes decisiones personales y secretos que continúan condicionando el futuro de varios personajes. Mientras Lope (Enrique Fortún) se juega su última carta con Vera (Ángela Echaniz) al pedirle matrimonio, Curro (Xavi Lock) sorprende a Pía (María Castro) con una propuesta cargada de emoción. Además, Julieta (Vera Asunción) descubre las consecuencias del chantaje de Ciro (Juan Perales) y la tensión vuelve a instalarse en el palacio.

Después de conocer la verdad sobre cómo se consiguió parte del dinero para las obras, Julieta no puede ocultar su vergüenza por la actitud de Ciro. La joven se siente incómoda al descubrir la extorsión ejercida sobre Manuel (Arturo García Sancho), aunque este intenta restarle importancia a lo ocurrido. El heredero del marquesado le pide que deje atrás el asunto y concentre todas sus energías en recuperarse.

Mientras tanto, Leocadia (Isabel Serrano) informa a Alonso (Manuel Regueiro) de los planes de futuro de Curro y Ángela. La posibilidad de que ambos abandonen el palacio para empezar una nueva vida lejos de allí no agrada en absoluto al marqués, que recibe la noticia con evidente malestar.

Martina y Adriano en una escena de 'La promesa'

Lope se juega el todo o nada con Vera

La situación sentimental de Martina (Amparo Piñero) sigue complicándose. Mientras sigue ayudando a Adriano (Ibrahim Al Shami J.) con los ejercicios para recuperar la visión, un encuentro inesperado altera la tranquilidad del momento. Jacobo (Gonzalo Ramos) los interrumpe y muestra su desconcierto al descubrir que su amigo le ha ocultado sus avances. Más tarde, Adriano se siente culpable por la situación y por no haber sido completamente sincero. Martina, por su parte, vuelve a lamentar no encontrar el valor necesario para contar toda la verdad.

En el servicio, María (Sara Molina) continúa empeñada en realizar tareas que requieren un gran esfuerzo físico, pese a las advertencias de Carlo (Jose Miguel Blanco). El joven insiste en que debe cuidarse más debido a su avanzado estado de gestación, pero ella no parece dispuesta a bajar el ritmo.

Por otro lado, Teresa (Andrea Del Río) decide sincerarse con sus compañeras y les explica las verdaderas razones que provocaron su destitución como ama de llaves. La noticia genera una profunda conmoción entre quienes la rodean.

Uno de los momentos más emotivos del episodio llega cuando Curro hace una petición muy especial a Pía. El futuro conde desea que sea ella quien lo acompañe hasta el altar el día de su boda. Sin embargo, la mujer sigue atrapada por el peso del secreto que guarda sobre Leocadia y continúa sin encontrar el momento adecuado para revelar toda la verdad.

Además, las cocineras intentan convencer a Ricardo (Carlos de Austria) para que acepte el ascenso que tiene sobre la mesa, pero él mantiene su negativa. Paralelamente, Curro reconoce ante Alonso que marcharse lejos con Ángela es una posibilidad real, aunque todavía no se trata de una decisión definitiva.

El capítulo concluye con dos acontecimientos decisivos. Por un lado, Ciro comunica a Manuel que él y Julieta abandonarán La Promesa. Por otro, Lope decide dar el paso más importante de su vida y le pide matrimonio a Vera. La gran incógnita es si la hija de los duques de Carril aceptará la propuesta o si sus diferencias seguirán separándolos.