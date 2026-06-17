'La promesa': Julieta descubre el chantaje de Ciro a Manuel

Por Fidel Conejero |

El episodio de 'La promesa' de este jueves 18 de junio estará marcado por los secretos que amenazan con salir a la luz y por varias decisiones que pueden cambiar el destino de algunos de sus protagonistas. Mientras Julieta (Vera Asunción) comienza a sospechar del origen del dinero que ha permitido continuar las obras de su casa, Lope mantiene viva su lucha por recuperar a Vera (Ángela Echaniz). Además, la destitución de Teresa (Andrea Del Río) sigue provocando reacciones entre los miembros del servicio.

Las dudas de Julieta aumentan cuando pregunta directamente a Manuel (Arturo García Sancho) si sabe cómo ha conseguido Ciro (Juan Perales) el dinero necesario para afrontar los gastos de la obra. El heredero del marquesado opta por mentir y asegura que no tiene ninguna información al respecto. Sin embargo, la verdad está mucho más cerca de lo que imagina la joven.

Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) continúa atrapada entre sus sentimientos y los compromisos que ha asumido. Jacobo (Gonzalo Ramos) intenta averiguar si la relación con el hombre del Patronato ya forma parte del pasado, pero una inoportuna llamada telefónica evita que ella tenga que responder. Más tarde, él busca respuestas en Adriano (Ibrahim Al Shami J.) y le pregunta directamente si Martina sigue enamorada de otro hombre. Aunque conoce perfectamente la realidad, Adriano decide guardar silencio.

Alonso y Ciro en una escena de 'La promesa'

Julieta escucha una conversación que puede cambiarlo todo

La situación de Teresa tras perder su puesto de ama de llaves sigue generando preocupación entre los criados. Al enterarse de su destitución, varios compañeros muestran su indignación y desean intervenir para ayudarla. Sin embargo, Teresa les pide expresamente que no hagan nada y que respeten su decisión.

Mientras tanto, en las cocinas surge una nueva preocupación. Las cocineras comentan que María (Sara Molina) ya debería haber dado a luz y muestran cierta inquietud por el retraso del parto. Ella intenta restar importancia al asunto y les pide que no la presionen. Candela (Teresa Quintero), por su parte, se muestra convencida de que el bebé será un niño, apoyándose en las predicciones de su inseparable péndulo.

En el terreno sentimental, Lope (Enrique Fortún) continúa decidido a recuperar a Vera. Después de declararle su amor, el cocinero no está dispuesto a rendirse y seguirá luchando por ella contra todo pronóstico. La gran incógnita es si Vera estará dispuesta a darle una nueva oportunidad o si su historia está definitivamente rota.

Además, Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa) hablan sobre los próximos pasos de su relación tras el aplazamiento de la boda. Ambos coinciden en que la prioridad es que ella termine su carrera en Suiza. Cuando Ángela comparte sus planes con Leocadia (Isabel Serrano), la señora de Figueroa disimula su descontento, aunque la idea de tenerla lejos no le agrada en absoluto.

El episodio culmina con un momento de gran tensión. Alonso reprende duramente a Ciro por haber chantajeado a Manuel para conseguir dinero. Lo que ninguno de los dos sospecha es que Julieta escucha toda la conversación, descubriendo así una verdad que podría cambiar muchas cosas.