La bronca entre Carmen Borrego y Víctor Sandoval echa a perder la cena de Bibiana en 'Ven a cenar conmigo'

La vuelta de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' se ha dado por todo lo alto con cuatro invitados de categoría: Carmen Borrego, Víctor Sandoval, El Dioni y Bibiana Fernández. A casa de ésta última acudieron los comensales en el segundo programa> y todo iba bien hasta que Carmen y Víctor se enzarzaron en un tira y afloja que acabó con enfado por ambas partes.

Carmen Borrego y Víctor Sandoval en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

A la hora de servir el postre Víctor Sandoval no dudó en regalarle todo tipo de halagos a la tarta de su querida amiga Bibiana, a pesar de haber salido un poco quemada, algo que para Carmen es de ser "muy pelota". Víctor acabó incluso lamiendo el plato de lo que le había gustado, ante lo que ella no dudó en opinar: "Muchas veces él confunde el espectáculo con la educación". Ante estas acusaciones de pelota y maleducado, el aludido atacó.

La pequeña de las Campos reconocía que el postre estaba bueno, aunque no hubiese comido mucho, la frase perfecta para que Sandoval, ni corto ni perezoso, le insinuara que está gorda: "Pues no te luce nada para lo poco que comes...". Y directamente a cámara confesó después su teoría: "Cuando la veo pienso que debe de devorar, porque delgada no está; pero luego no come nada. Creo que es de esas que lleva barritas en el bolso o que cuando llega a casa se pone ciega", atacaba el tertuliano.

El culmen de la alta tensión

"Yo no soy pelota para nada. ¿Quién está como una pelota de los dos?",decía Víctor a cámara. "A ti lo que te fastidia es no tener la complicidad y las vivencias que yo tengo con Bibiana", expresaba Sandoval, esta vez en la mesa. "No voy a aguantar de estas ni una más, estoy harta", confesaba Borrego a Bibiana tras apartarse a un lado. La discusión, finalmente, no llegó a zanjarse ya que ambos querían un disculpa de la otra parte, algo que no llegó a producirse.