Por Sandra Alcaide Barrón |

David Broncano se ha acordado en le emisión del 29 de octubre de 'La revuelta' de dos programas de la competencia. El presentador aprovechaba los minutos iniciales, previos a la llegada de su invitado, para interactuar con el público, y así era como llegaba a sus oídos la noticia sobre el premio Ondas que ha recibido El Gran Wyoming.

"En tu caso sí que es de casualidad, ¿no lo sabías?", preguntaba el presentador al chico del público que había sido escogido para estar en el bidé y que afirmaba ser muy fan de Manolo García, el invitado de esa noche. "Te lo juro, yo no veo el programa", respondía, mientras que una de sus amigas gritaba desde el público que "él ve 'El intermedio'". "Le han dado un premio Ondas", afirmaba el "castigado" sobre el programa de laSexta.

David Broncano felicitando a la competencia desde 'La revuelta'

Tras esto el presentador lo consultaba con sus compañeros, Grison y Ricardo Castella: "¿Le han dado el premio Ondas a El Gran Wyoming? ¿Y a nosotros?". "A nosotros ya nos lo dieron, déjalo, para lo que le queda al hombre" y "No puede ser todos los años, David. Hay más programas", bromeaban.

David Broncano mandando un mensaje de apoyo en el aniversario de la dana desde 'La revuelta'

El mensaje de apoyo de en el aniversario de la dana

De esta forma, David Broncano aprovechaba para, dejando a un lado las rivalidades: ", a 'El intermedio' por el Ondas y a ' El hormiguero ' que. Enhorabuena".

Después de esta felicitación a la competencia y de haber iniciado el programa, una vez más, tocando el bombo que lleva escrito el mensaje de "Fuerza Valencia", David Broncano aprovechaba para lanzar un mensaje de apoyo por el aniversario de la dana junto a la bandera de la Comunidad Valenciana.

"Creo que hoy es buen día, tocamos el bombo cada día en honor a Valencia. Nos acordamos, lo dijimos desde el año pasado que tendríamos esto aquí siempre y nos acordaremos y tenemos a la gente de Valencia ahí. Simplemente decir que esperamos para la gente que nos esté viendo hoy de Valencia que las ayudas que faltan para la reconstrucción lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que se hizo mal en su momento. Estamos ahí", sentenciaba.