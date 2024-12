'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes' y 'La revuelta', entre lo más buscado de Google en 2024

Por Alejandro Burrueco Marín |

Con el 2025 a la vuelta de la esquina, Google ya ha compartido cuáles han sido las palabras más buscadas por los españoles durante el 2024. Más allá de las audiencias, esta lista permite desgranar qué contenidos despiertan más interés en España. Acontecimientos como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo han acaparado la parrilla televisiva este verano, sino también las categorías deportivas de esta lista anual.

'Berlín' y 'El caso Asunta'

En la categoría de programas de televisión,, pese a que en audiencias Antena 3 y La 1 le estén tomando la delantera.y entra también con ' Supervivientes All Stars ', ' GH Dúo ', ' Supervivientes 2024 ' y ' Bailando con las estrellas '., y va acompañada de otros formatos de TVE como Maestros de la costura o ' Bake Off '.

En las series, 'Fallout' se hace con el primer puesto, seguida de producciones españolas como 'Berlín', 'Reina Roja', 'El caso Asunta' y 'Mano de hierro', siendo en su mayoría series de Netflix. Entre los éxitos internacionales que completan la lista se encuentran 'La pareja perfecta', 'El problema de los 3 cuerpos', 'La Casa del Dragón', 'The Gentlemen' y 'Los Bridgerton'.

Otras entradas de televisión

Además, la televisión se cuela en otras categorías con preguntas como "¿Cómo sintonizar canales HD?", que se contextualiza con la desaparición de la emisión SD del pasado 14 de febrero. "¿Por qué han descalificado a Países Bajos?" podría ser una de las tantas entradas de fútbol, pero no, va relacionada con la polémica generada en el Festival de Eurovisión 2024 y el representante holandés, Joost Kelin. Durante el certamen la guerra entre Israel y Palestina dio mucho de qué hablar, aunque en esta lista la única referencia al conflicto se encuentra en la pregunta "¿Qué es 'All eyes on Rafah'?".

¿Qué es lo que más ha preocupado a los españoles?

La reciente DANA ha sido protagonista en las categorías de actualidad y ciencia, siendo "Alerta por precipitaciones" lo más buscado en ambos grupos. La tragedia ha conmocionado a toda la sociedad española y ha provocado que entren en la lista preguntas como "¿Por qué se ha inundado Valencia?", "¿Cómo ayudar DANA Valencia?" o "¿Qué es una DANA?". También aparecen las inundaciones del este de Cataluña y las del centro-este de España. De hecho, la categoría de ciencia la protagonizan en su mayoría los fenómenos meteorológicos, siendo "eclipse solar" la única excepción.

Los diferentes periodos electorales a nivel internacional también han generado mucho interés en los españoles, concretamente las elecciones europeas, las de EEUU y las de Venezuela. En política lidera la lista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguido de Puigdemont e Íñigo Errejón, aunque esté último ascienda sobre todo por las acusaciones que ha recibido recientemente por acoso sexual, ya que el nombre de la actriz Elisa Mouliaá, una de las denunciantes, entra en la categoría de actualidad.