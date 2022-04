La emisión de 'Sálvame' del miércoles 20 de abril arrancó de forma tensa en torno a Lydia Lozano, a raíz de una información errónea sobre Ana María Aldón. Fue entonces cuando Kiko Hernández desveló que se había quedado "blanco" al escuchar un comentario de su compañera sobre Aldón durante uno de los vídeos. Un asunto que dio pie a una conversación entre Lozano y Carmen Alcayde, que fue grabada por el programa, y en la que la segunda tachó al madrileño de "sucio", lo que provocó un estallido por su parte contra ambas colaboradoras.

Kiko Hernández carga contra Carmen Alcayde y Lydia Lozano en 'Sálvame'

"En esa grabación, sales tú, Kiko, mencionado por parte de Carmen Alcayde. Y califica tu actitud de 'muy sucia'", destapó Jorge Javier Vázquez, sobre una conversación que se había extendido durante ocho minutos. "¿Has dicho eso, Carmencita? ¿Y qué has hecho tú toda la vida, bonit?", soltaba el aludido, con acidez. "Estamos hablando de lo que le has hecho tú hoy a tu compañera, de lo que le hiciste ayer", replicaba Alcayde, a quien el madrileño acusó de hacer "lo que has hecho tú toda la vida: hablar de lo que se habla por detrás". "No. A un compañero de plató nunca le hecho eso", aseguraba su compañera. "Intentamos levantar este programa y hacer muy buenas audiencias. Si no te gusta, te vas a otro programa, porque este ya estaba inventado, 'muy sucia'", manifestaba Hernández, visiblemente enfadado.

Lozano intervenía entonces para señalar al colaborador que "tú has defendido aquí a tus dos grandes amigos y Carmen ha defendido a una gran amiga", relación que fue cuestionada por el madrileño, por lo que Alcayde recalcó que esta "es de muchos años". "Es verdad, una vez me invitaste a un karaoke en tu casa, en el sótano, y estaba ella", recordó el colaborador, tras lo cual añadió que, "poníais a todos a parir". El colaborador incluso desveló que "me estoy acordando yo de esa noche tan bonita, de Charlie, Carmen y tú. No dejaron títere con cabeza". El colaborador se dirigió a Alcayde para señalar que "esto sí que es sucio, pero te lo mereces. Ese es un tema de actualidad, del corazón. ¿Me vas a decir que soy sucio? Sucio podría haberlo sido aquel día, con todo lo que escuché". "A ella le ha parecido sucio que algo que digo durante un vídeo lo saques al aire", aclaró Lozano, por lo que Hernández pidió "cambiad de tema, que me estoy calentando".

La que se está liando tras desvelarse que Carmen Alcayde llamó "sucio" a Kiko Hernández #yoveosalvame pic.twitter.com/OT4WmTMQ9i — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 20, 2022

"Si me llamas sucio, tiro de hemeroteca"

El madrileño afirmó que "insultaban a compañeros entre canción y canción": "hablamos del 2003 y yo no he contado nunca nada. Pero si me llamas sucio voy a decir: 'espera, voy a tirar de hemeroteca'". "¿Vas a contar cosas de una cena privada?", cuestionaba Lozano, anonadada, recibiendo varios "puede ser" por parte de un alterado Hernández. "Tú, desde luego, no estuviste callado. La diferencia es que yo nunca contaría nada de lo que has hecho en mi casa", replicó la madrileña, mientras que Alcayde aseguró que "lo mismo que le he dicho a Lydia lo he dicho en directo: me parece muy sucio que una compañera diga una cosa que es denunciable y que no es su información, y que diga que ella lo ha dicho". "Si lo dice, sabes que quemo esto. Si no, nos ponemos a rezar el rosario", amenazó Hernández, en caso de que Alcayde sí lo hubiera tachado de "sucio" en la grabación. De hecho, el colaborador declaró hacia Lozano que "si lo dices y esta señora, amiga mía durante tanto tiempo, dice algo malo mío, te diré: 'pedazo de cobarde, dímelo a la cara'".