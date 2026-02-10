FormulaTV
Conectar
Última hora Elisa Mouliaá rectifica y mantiene su causa contra Errejón

REPRODUCCIONES EN SPOTIFY

Las canciones más escuchadas del Benidorm Fest 2026: Miranda! ft. bailamamá y Kenneth encabezan el listado

'Despierto amándote' y 'Los ojos no mienten' son los dos únicos temas que superan el millón de reproducciones.

Las canciones más escuchadas del Benidorm Fest 2026: Miranda! ft. bailamamá y Kenneth encabezan el listado
©RTVE
Por Fernando S. PalenzuelaPublicado: Martes 10 Febrero 2026 17:01 (hace 20 minutos)

Programa relacionado

Benidorm Fest

Benidorm Fest

Benidorm Fest

2022 - Act

España

Concursos Entretenimiento

8,1

Popularidad: #36 de 2.157

  • 10

  • 4

Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 4 fotos

La actuación de Kenneth en el Benidorm Fest 2026 Kenneth, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Mikel Herzog Jr. en el Benidorm Fest 2026 Mikel Herzog Jr., en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Tony Grox & Lucycalys en el Benidorm Fest 2026 Tony Grox & Lucycalys, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Dora & Marlon Collins en el Benidorm Fest 2026 Dora & Marlon Collins, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Izan Llunas en el Benidorm Fest 2026 Izan Llunas, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Greg Taro en el Benidorm Fest 2026 Greg Taro, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Luna Ki en el Benidorm Fest 2026 Luna Ki, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de María León y Julia Medina en el Benidorm Fest 2026 María León y Julia Medina en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 La actuación de Kitai en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 Kitai, en la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026

La edición de 2026 del Benidorm Fest da el pistoletazo de salida este martes 10 de febrero con la primera semifinal, donde 9 de los 18 participantes se expondrán al veredicto del jurado y de la audiencia. Sin embargo, detrás de este momento hay semanas de ensayos y preparación y otras tantas de las canciones calando poco a poco entre los seguidores del certamen alicantino.

El pasado 18 de diciembre se dieron a conocer las 18 canciones que participan en esta quinta edición del Benidorm Fest. En los casi dos meses que han pasado, han ido sumando reproducciones y algunas de ellas han despuntado con cifras que han alcanzado el millón de escuchas en Spotify. Si hacemos caso a esta medición, podemos encontrar a las favoritas para ganar el festival.

Kenneth, en el ensayo de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026
Kenneth, en el ensayo de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

La canción con más escuchas es 'Despierto amándote', la colaboración de Miranda! y bailamamá, que acumula 1.602.000 reproducciones. Alcanzando el millón tan solo hay una canción más: 'Los ojos no mienten'. El tema de Kenneth está en segundo lugar con 1.119.000. Casi medio millón de reproducciones por detrás se sitúa 'Tócame', de Mayo, con 663.000.

A partir de ahí, hay algunas con cifras más o menos cercanas. Aunque solo una más alcanza el medio millón, que es 'Bomba de amor', de Luna Ki (574.000), otras se quedan cerca: 'T amaré', de Tony Grox y Lucycalys (486.000); 'Bailándote', de Dani J (484.000); 'Sobran gilipo**as', de Funambulista (474.000) y 'Velita', de Greg Taro (448.000).

Mayo se presenta al Benidorm Fest 2026 con &#39;Tócame&#39;
Mayo se presenta al Benidorm Fest 2026 con 'Tócame'

Así sigue el ranking

Si los datos de escuchas reflejaran la victoria de cada semifinal, la primera la ganaría Kenneth, mientras que la segunda sería para Miranda! y bailamamá. Sin embargo, ya sabemos por la experiencia de otros años que un mayor número de escuchas no es sinónimo de victoria, pues, por ejemplo, 'Slomo', de Chanel, y 'Eaea', de Blanca Paloma, ganaron sin ser las favoritas de sus respectivas ediciones.

El ranking en Spotify sigue del siguiente modo: 'Las Damas y el Vagabundo', de María León y Julia Medina, atesora 309.000 reproducciones, seguida de 'Mataora', de Rosalinda Galán, con 289.000. Muy cerca entre sí se sitúan 'Dopamina', de Atyat (190.000) y 'Turista', de Asha (189.000). Por detrás quedan 'El amor te da miedo', de Kitai (161.000); '¿Qué vas a hacer?', de Izan Llunas (151.000); 'No volveré a llorar', de Ku Minerva (127.000); 'Tú no me quieres', de The Quinquis (124.000); 'Rákata', de Dora y Marlon Collins (118.000) y 'Mi mitad', de Mikel Herzog Jr. (90.000).

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas