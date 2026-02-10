Por Fernando S. Palenzuela |

La edición de 2026 del Benidorm Fest da el pistoletazo de salida este martes 10 de febrero con la primera semifinal, donde 9 de los 18 participantes se expondrán al veredicto del jurado y de la audiencia. Sin embargo, detrás de este momento hay semanas de ensayos y preparación y otras tantas de las canciones calando poco a poco entre los seguidores del certamen alicantino.

El pasado 18 de diciembre se dieron a conocer las 18 canciones que participan en esta quinta edición del Benidorm Fest. En los casi dos meses que han pasado, han ido sumando reproducciones y algunas de ellas han despuntado con cifras que han alcanzado el millón de escuchas en Spotify. Si hacemos caso a esta medición, podemos encontrar a las favoritas para ganar el festival.

Kenneth, en el ensayo de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

La canción con más escuchas es 'Despierto amándote', la colaboración de Miranda! y bailamamá, que acumula 1.602.000 reproducciones. Alcanzando el millón tan solo hay una canción más: 'Los ojos no mienten'. El tema de Kenneth está en segundo lugar con 1.119.000. Casi medio millón de reproducciones por detrás se sitúa 'Tócame', de Mayo, con 663.000.

Mayo se presenta al Benidorm Fest 2026 con 'Tócame'

Así sigue el ranking

Si los datos de escuchas reflejaran la victoria de cada semifinal, la primera la ganaría Kenneth, mientras que la segunda sería para Miranda! y bailamamá. Sin embargo, ya sabemos por la experiencia de otros años que un mayor número de escuchas no es sinónimo de victoria, pues, por ejemplo, 'Slomo', de Chanel, y 'Eaea', de Blanca Paloma, ganaron sin ser las favoritas de sus respectivas ediciones.

El ranking en Spotify sigue del siguiente modo: 'Las Damas y el Vagabundo', de María León y Julia Medina, atesora 309.000 reproducciones, seguida de 'Mataora', de Rosalinda Galán, con 289.000. Muy cerca entre sí se sitúan 'Dopamina', de Atyat (190.000) y 'Turista', de Asha (189.000). Por detrás quedan 'El amor te da miedo', de Kitai (161.000); '¿Qué vas a hacer?', de Izan Llunas (151.000); 'No volveré a llorar', de Ku Minerva (127.000); 'Tú no me quieres', de The Quinquis (124.000); 'Rákata', de Dora y Marlon Collins (118.000) y 'Mi mitad', de Mikel Herzog Jr. (90.000).