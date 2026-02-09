El Benidorm Fest 2026 desvela su jurado: "Son todos grandes profesionales"

Por Redacción | |

La semana del Benidorm Fest 2026 ya ha comenzado. Este lunes 9 de febrero se producirá un ensayo general previo a la primera semifinal, que tendrá lugar el martes 10 de febrero. Dos días después, se vivirá la segunda semifinal, mientras que el golpe de gracia se dará el sábado 14 de febrero con la gran final.

Antes de ese carrusel de citas, RTVE ha realizado una rueda de prensa en la ciudad alicantina para dar voz a los dieciocho participantes y, además, ha aprovechado la presencia de la prensa para compartir los nombres de los integrantes de un jurado profesional que, en esta ocasión, estará en el recinto del evento, pero no a la vista del público y los espectadores.

El jurado del Benidorm Fest 2025

Los elegidos para formar ese ese apartado han sido Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios de Starlite; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música; Dani Ruiz, productor y compositor; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group; Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música; Melanie Parejo, directora de Música del Sur y el Este de Europa de Spotify; Roberto Santamaría, director de RNE; y Sonia Durán Guarasa, gerente de la Unión Fonográfica Independiente.

De todos ellos, en comparación con 2025, quien vuelve a ostentar el rol de portavoz. Al igual que el año pasado, "durante las semifinales para mantener la emoción hasta la final y se limitará a anunciar a sus seis clasificados", explica el ente público. Por tanto,para conocer el desglose.

"Este año hemos buscado un jurado que nos permita configurar el Benidorm Fest como un festival de música global, que comience a expandirse. Son todos grandes profesionales en diferentes aspectos, desde cosas más mainstream a otras más independientes", ha resaltado César Vallejo, director del evento.

Julia Medina en la rueda de prensa previa a la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

Los primeros semifinalistas

En cuanto a los artistas, quien ha comparecido primero ha sido Kitai, que abrirá la primera semifinal: "Las ganas pueden al miedo y a todo. Tenemos la ilusión de dejarnos la piel y todo sobre el escenario". Por su parte, María León se ha mostrado "contenta y emocionada tras tantos meses de trabajo" junto a su compañera de viaje, Julia Medina, deseosa "de que nos vean y de que nos conozcan un poco mejor".

En cambio, Luna Ki ha sido mucho más sucinta al reconocer que se encuentra "disociada", mientras que Greg Taro, que ha perdido su maleta por culpa de una aerolínea, está listo para "disfrutar". Asimismo, Izan Llunas está intentando cuidarse "lo mejor posible para darlo todo" y Dora & Marlon Collins se han manifestado con "ganas de que la gente baile y perree con nosotros".

Tony Grox & Lucycalys prometen una puesta en escena que será una "locura" y dicen tener "ganas de empezar ya", aunque Mikel Herzog Jr. ha hablado del ciclo constante de ruedas de prensa: "Estamos en un bucle infinito de presentaciones del Benidorm Fest. Ya he respondido 50 veces lo mismo, pero estoy encantado". Por último, Kenneth, que clausurará la gala, reconoce que ese rol es "una responsabilidad grande".

Los segundos semifinalistas

Al otro lado de la tarima de la presentación, Asha, responsable del número de apertura de la segunda semifinal, ha dicho que está "muy agradecida" porque "podrá disfrutar de la actuación de todos los compañeros". "Ha sido muy emocionante ver el cariño de la gente", añade Ku Minerva, seguida por Funambulista: "Tenemos muchas ganas de mostrar lo que traemos y de disfrutar de un escenario tan importante como este".

"Ya he trabajado lo que tenía que trabajar y estamos poniendo la guinda", apunta Dani J. Acto seguido, The Quinquis han cogido el micrófono para hacer su particular declaración de intenciones: "Vamos a cantarle a esa España canalla y gamberra a la que le gusta la juerga como a nosotros". A su vez, Atyat augura que la dopamina se disparará en los próximos días, aunque reconoce estar "un poco nerviosa".

Rosalinda Galán también ha reconocido que está sumida en un mar de nervios: "Me he cascado medio lorazepam esta noche porque me han venido todas las cosas en las que no tienes que pensar antes de una actuación". De la misma manera, Mayo está "desquiciado": "Voy a acabar calvo". Y, en último lugar, Miranda! & bailamamá han destacado la "buena onda entre todos los artistas y el resto de trabajadores".