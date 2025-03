Por Alejandro Burrueco Marín / Fernando S. Palenzuela |

Carlota Corredera regresa a la televisión como presentadora después de algo más de dos años. La gallega lo hace de la mano de La Osa Producciones y Ten, donde presentará 'Tentáculos' cuyo estreno está fijado para el miércoles 26 de marzo a las 18:30h, lo que acortará unas cuantas horas la duración de 'Ni que fuéramos Shhh'. En lo que llega esta "gran ventana", como ella mismo menciona, ha presentado su nuevo programa en una rueda de prensa.

La presentadora confirma que seguirá en 'Las tardes de RNE', pero que la incompatibilidad horaria le impedirá seguir en '59 segundos', el que considera su "resurgimiento de la mano de Gemma Nierga, que es un referente". "Ahora de pronto llega 'Tentáculos' y vuelvo a presentar con mi familia. Hay gente que está aquí que la conozco desde el año 2000 y hay gente de producción que fueron becarios míos. Para mí es una sensación de hogar y estar protegida".

Carlota Corredera en '59 segundos'

"Hacer un programa diario es una gran responsabilidad. Me gusta cumplir y devolver a las personas que confían en mí", confiesa Carlota Corredera, que asume que tiene el gran reto de "mantener la comunidad brutal que ha conseguido 'Ni que fuéramos Shhh'". Eso sí, asegura que no traicionará la marca que se ha construido, sostenida en el "compromiso, la verdad y la vocación de entretenimiento", justo lo que considera que contiene el ADN de La Osa.

Carlota Corredera ha revelado que se enteró de esta noticia en enero, precisamente el día de su estreno en '59 segundos': "Me subí al AVE desde Barcelona sin creérmelo porque me han llegado muchos proyectos que luego no suceden (...) Cuando me confirmaron que íbamos para adelante me hizo muy feliz. Para mí esto es volver". Sin embargo, no ha aportado más detalles del programa, como los nombres de los colaboradores o el horario definitivo una vez que finalice el programa de María Patiño: "Va a haber un reparto de hijos y los compañeros que La Osa consideren que tengan que estar aquí estarán, pero me gustaría ver caras nuevas también". A este respecto, ha asegurado que los colaboradores de Canal Quickie son "la élite del colaboracionismo".

La gallega se ha pronunciado sobre los rumores de que el equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' salta a Televisión Española: "La palabra cancelación de muchos de vuestros titulares me llama mucho la atención porque todos tenemos en mente lo que va a pasar con 'Ni que fuéramos' aunque nadie lo diga. Creo que han ganado y el mensaje que se debería dar es que les ha tocado el gran premio que merecían, pero que la gente que les ha apoyado en Ten va a tener una alternativa (...) Si lo que he leído que va a suceder, sucede, lo celebraré muchísimo y me encantaría ver a María Patiño entrar por la puerta grande de Prado del Rey".

Carlota Corredera en 'Sálvame'

'Tentáculos' estará compuesto por dos bloques temáticos. El primero, 'Chisme & Tele', del cual se ha declarado fan su conductora porque le encanta el chisme. El segundo es 'Crime & Life', el cual tiene muchas ganas de abordar: "La actualidad también incluye la actualidad rosa y me gustaría ahondar en el true crime, los sucesos y todo lo que le interesa a la gente".

Su etapa en Mediaset

Después de aportar estos pequeños detalles sobre 'Tentáculos', Carlota Corredera ha recordado sus años en Mediaset, etapa que cerró con '¿Quién es mi padre?': "Había un programa más previsto para emitir, aunque el último fue sin plató, y me hubiera gustado haberme despedido de mi público, como decía María Teresa Campos, aunque estuve en un 'Mediafest'". La presentadora reconoce que le han ocurrido cosas en su vida personal que la han cambiado y que no va a engañar con su forma de ser: "Te puedo gustar o no, y eso es bueno. Tengo haters que son mucho más fieles que los seguidores".

"No puedo decir que mi salida de Mediaset fuera honrosa o honorable, pero entregué 18 años de mi vida a Mediaset y nunca desearé que les vaya mal, sino que me alegraré de lo bueno", afirma, y disipa las dudas de estar siendo buenista. "Tengo cicatriz, pero eso significa que la herida se ha cerrado, porque las heridas abiertas no te dejan avanzar". En suma, está muy contenta con el trabajo que realizó: "Nadie puede decir que me echasen por hacer mal mi trabajo o no cumplir objetivos de audiencia".

Carlota Corredera en '¿Quién es mi padre?'

"Las lecturas que hago de todo es quedarme con lo bueno. Ahora todo el mundo sabe lo que es la violencia vicaria porque conseguimos explicarlo en prime time. Yo sé que hay gente que le revienta que se diga, pero fue el programa más visto de 2021", comenta sobre 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', proyecto que levantó pasiones y odios a partes iguales y que fue el germen de su retirada de 'Sálvame'. "Seguramente cometí errores presentando en ese programa o en cualquier otro, pero lo que me ha reafirmado es mi compromiso". Además, hace autocrítica: "Igual ahí nos tendríamos que haber abstenido de hablar algunas personas dedicadas más al entretenimiento, y no hablo por mí, porque yo estoy informada sobre violencia de género".

Morir comunicando

"A mí ser colaboradora me encanta, también tengo un punto profesora que me chifla ser docente, pero presentar me permite mandar, que me encanta", explica sobre su nuevo trabajo. "Nunca me planteé no volver como presentadora, porque tengo clarísimo que me moriré comunicando y me da igual que sea en un periódico de provincias pequeñito". Aunque está muy feliz por retomar esta faceta, aclara que "no me hubiese muerto por no hacerlo": "A mí me hace muy feliz mi trabajo, pero la felicidad real hay que currarla fuera de aquí".