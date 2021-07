Poco más de un año ha tenido que pasar para que Carmen Borrego se sentase en el plató de 'Sábado deluxe'. Tras las continuas polémicas del clan Campos, la actual colaboradora de 'Viva la vida', decidía abandonar hace un año las tardes en 'Sálvame' para trabajar con Emma García. Una decisión que no se imaginaba la repercusión que iba a provocar hasta el día de hoy.

Carmen Borrego en 'Viernes Deluxe'

A partir de ese momento, la relación entre los colaboradores del programa 'Sálvame' y la hermana de Terelu Campos no han pasado por su mejor momento. El viernes 2 de julio, Carmen Borrego decidía sentgarse en el plató del 'Deluxe' para hacer frente a todo lo que se había dicho sobre ella. "A mí me va la marcha", le decía a Jorge Javier Vázquez nada más empezar la entrevista. "Te habrán pagado bien, ¿no? que esto no sale gratis", bromeaba el presentador antes de empezar.

El primer frente al que plantó cara fue la tensa relación con su sobrina Alejandra Rubio. "La gente que me conoce de verdad sabe que no soy celosa ni envidiosa. Me parecería absurdo tener celos de mi sobrina". Aunque reconoció que meses atrás la relación entre ellas no pasaba por su mejor momento, aseguró que ahora las diferencias entre ambas ya estaban más que solventadas. Posteriormente, hizo referencia a que sí que había hecho "cosas que podrían haber molestado al clan Campos", pero aseguró que nunca con esa intención, y que no había "un problema familiar".

"Celosa, traicionera y muerta de hambre"

Borrego confesó que creía que trabajar con su familia había tenido sus consecuencias. "Me ha pasado factura trabajar al lado de ellos, no te quepa la menor duda", se sinceraba, aunque reconocía que su intención "nunca era hacer daño". Otra de las polémicas sobre las que habló fue las exclusivas que había dado a ciertas revistas. Jorge Javier le preguntó si se sentía mal por la trascendencia que generaba después, así como por comentarios que había recibido de la talla de "celosa", "traicionera" o "muerta de hambre". "No me siento mal por cobrar, pero sí por hacerla. Muchas veces uno se relaja y no es consciente de la dimensión que hacen esas palabras y hacen daño a alguien. He llegado a tener vergüenza a salir de casa", confesó en relación a su titular sobre la relación de Rocío Carrasco con Rocío Flores. Borregó aseguró que "Carrasco jamás perdonaría a su hija".