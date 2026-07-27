'La Casa del Dragón' rompe su propia fórmula con la muerte más anticlimática de la serie

Por Fidel Conejero |

Esta noticia contiene spoilers

La tercera temporada de 'La Casa del Dragón' ha despedido a uno de sus personajes más importantes de una forma poco habitual. Tras tres temporadas siendo uno de los grandes antagonistas de la serie, Ser Criston Cole (Fabien Frankel) ha muerto apenas unos minutos después de comenzar el sexto episodio, durante la conocida como batalla del Baile de los Carniceros, sin el gran duelo al final del capítulo que muchos espectadores esperaban.

Aunque la escena reproduce fielmente lo narrado por George R. R. Martin en Fuego y sangre, su colocación al inicio del episodio ha sorprendido a parte de los seguidores de la ficción, acostumbrados a que las grandes muertes lleguen como clímax del capítulo. Una decisión narrativa que el propio Fabien Frankel ha defendido públicamente y que, lejos de decepcionarle, considera la mejor forma posible de despedir a su personaje.

Fabien Frankel defiende una muerte tan inesperada como anticlimática

Lejos de mostrarse decepcionado, Fabien Frankel ha asegurado en una entrevista concedida a The New York Times que siempre quiso que Criston Cole tuviera ese desenlace.

"Estoy aliviado. Criston Coley de una manera que", ha afirmado el actor, que también ha reconocido que le gusta la reacción que puede

Frankel ha defendido que una muerte tan rápida y alejada del clímax del episodio era mucho más apropiada para el personaje que un gran duelo final. "Todos los artículos que leía decían que este tipo tenía que morir. Estoy encantado de darles a los fans lo que querían, pero no quería que sintieran que ya podían irse a dormir. Quería que pensaran: 'Ha muerto... y todavía quedan cincuenta minutos de cosas que van a salir mal'", ha explicado.

El intérprete ha destacado que, a diferencia de otros personajes históricos de la serie como Luke, Jace o Rhaenys, cuya muerte marcó el desenlace de sus respectivos episodios, Criston Cole desaparece de forma repentina nada más comenzar el capítulo. "La mayoría probablemente sentiría cierta emoción al verle morir, y se les ha negado esa satisfacción. Ocurre de forma tan repentina... Me pareció apropiado", ha añadido.

Fabien Frankel en 3x05 'Nunca doblegado, nunca roto' de 'La Casa del Dragón'

"Ha sido la temporada en la que más feliz ha sido Criston Cole"

Paradójicamente, Frankel considera que el último viaje del personaje también ha sido el momento más feliz de toda su historia. El actor ha explicado que abandonar la armadura tras tres temporadas y regresar al campo de batalla ha supuesto una liberación tanto para él como para Criston Cole, un hombre que nunca terminó de encajar en las intrigas políticas de Desembarco del Rey.

"Era la primera vez en tres temporadas que podía quitarme la armadura. Fue un alivio físico y mental", ha recordado. Según ha explicado, volver a luchar como un simple soldado permitió al personaje reencontrarse con aquello que mejor sabía hacer, lejos de las luchas de poder que habían marcado su evolución en las últimas temporadas.

"Si tuviera que elegir los momentos en los que Criston Cole fue feliz, diría que uno de ellos es este episodio. Es feliz estando cerca de la muerte", ha concluido.