Por Roberto Ponce López |

Chiqui Martí fue una de las invitadas con las que Pepa Romero pudo charlar en ' YAS verano '. La bailarina hizo un repaso de su trayectoria y contó algunos secretos, dejándole una exclusiva a la presentadora del programa de Antena 3 que ni Jorge Javier Vázquez pudo obtener.

Pepa Romero recibió con halagos a Martí, después pusieron un vídeo donde recordaron cómo conocimos a la bailarina, ya que en los años 90 irrumpió con fuerza en la televisión, donde mostraba su arte de la sensualidad, el striptease y el pole dance. Sin embargo, la catalana sufrió un accidente mientras hacía uno de sus shows que la dejó en silla de ruedas durante un tiempo.

'YAS verano' contó con la visita de Chiqui Martí

"Estoy superemocionada, (...) nunca había visto estas imágenes, no me he emocionado por el accidente, es que no había visto estas imágenes. Son mis primeros shows", decía Martí, que alucinó con las imágenes de archivo que pusieron en 'YAS verano'. "Ya veremos si caminas", comentó la bailarina que le dijeron los médicos cuando tuvo aquel accidente. A pesar de la preocupación por el diagnóstico, Chiqui Martí pudo volver a caminar y recuperarse.

Ademas de todo ello, salió un tema que Chiqui Martí había tenido muy guardado y que ni a Jorge Javier Vázquez le había querido contar cuando este le había invitado a algún que otro plató. Estamos hablando de la vez que Shakira fue a la escuela de la bailarina para preparase el vídeo de 'Rabiosa'.

Chiqui Martí contó en 'YAS verano' su mala experiencia con Shakira

"Es que yo nunca he hablado de esto. Cuando vea esto Jorge Javier se va a enfadar porque me lo ha intentado sacar mil veces", le expresó a Pepa Romero la catalana. Sin embargo, la presentadora insistió y Chiqui Martí contó todo. "Rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar con ella. Dije: 'el primero y el último'", dejó claro sobre esa experiencia en la que la artista no fue buena alumna y en la que no hizo caso a su profesora.

Los problemas con Shakira

La cosa no acabó ahí, ya que la catalana contó cosas concretas que ocurrieron ese día con la artista colombiana. "No se quería quitar las medias y yo le decía: 'Con medias no podemos bailar'. Le dije que si era por celulitis que estuviese tranquila, que la tenemos todas", explicó.

Por último, desveló que le rompieron las escaleras de su escuela de baile. "Su hermano llevó el coche para atrás para que no la vieran, y la vieron igual. Además que ella llamó a la prensa", dijo Martí sobre esa vivencia, aunque aclaró que le pagaron esos desperfectos.