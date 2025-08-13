Pepa Romero se disculpa por un comentario "ofensivo" a sus invitados en 'YAS verano'

Por Roberto Ponce López |

YAS verano ' tuvo como siempredel martes 12 de agosto. Una de esas visitas, una madre y un hijo que viven con piebaldismo. Esta mutación genética hace que desde el nacimiento presenten un mechón de pelo blanco

Esto se transmite de forma hereditaria y por lo tanto ambos tienen estas características, algo de lo que fueron a hablar al programa de Pepa Romero, quien dijo para presentarlos: "Mírenlos qué maravillosos y qué guapos. Los conocen como 'La familia dálmata'".

Pepa Romero tuvo que rectificar ante un comentario que hizo sobre una pareja de invitados

Este comentario no sentó bien a sus invitados, quienes debido a esas características que presentan han tenido que vivir con algunos comentarios feos hacia ellos, por ejemplo que les dijesen dálmatas. Por lo tanto, ese comentario que en un principio fue sin mala intención por parte de la conductora de 'YAS verano' se convirtió en algo que pudo hacer daño a Melissa y Leo.

Debido a ello, Romero rectificó y después de sus invitados se sentases les dijo: "Tengo que retractarme en una cosita. Antes he dicho 'La familia dálmata' y no. La familia Lucerito, porque dálmata no os gusta nada. ¿Os parece ofensivo?". Ante esa pregunta Melissa contestó: "Pues un poquito, la verdad".

Pepa Romero pidió perdón en 'YAS verano' por un calificativo hacia una familia que tiene piebaldimso

Tras ello, comentó sus experiencias con ese tipo de calificativos. "Por las cosas que nos han pasado durante mucho tiempo, a mí más que nada de pequeña, y ahora de vez en cuando... Somos algo muy diferente", expresó sobre ello. Después tocó el turno de que hablase su pequeño, Leo, quien se siente muy orgulloso y feliz de ser tal y como su madre, algo que le expresó a Pepa Romero cuando le preguntó por ello.

La diferencia entre el piebaldismo y el vitíligo

Melissa contó que ella siempre se ha defendido de quien le ha atacado y que se ha valido por ella misma para plantarle cara a quien ha querido ser mala con ella por el piebaldismo. Además, comentó la diferencia entre esa mutación genética que ella padece y el vitíligo, una enfermedad cutánea que presenta algunas similitudes.

"El vitíligo es una enfermedad que puede ser muy parecida. Lo nuestro es en el gen, lo tenemos durante toda la vida. Yo tengo las mismas manchas desde pequeña y no me aumenta, al igual que a él. El vitíligo mediante un estrés te comienza a aparecer el blanco", explicaba Melissa.