El corte de Díaz Ayuso a Monedero por la crisis del coronavirus: "No estamos para rivalidades políticas"

'Sábado deluxe' llevó a cabo un programa bastante atípico en su contenido, en buena parte centrado en la crisis del coronavirus. En el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez se encontraban colaboradores como Juan Carlos Monedero o Cristina Cifuentes para debatir la situación que se está viviendo actualmente en todo el mundo. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez al decretar el "estado de alarma" en España, Isabel Díaz Ayuso intervino en el espacio de Telecinco para explicar los motivos por los que se han tomado estas medidas y en qué situación se encuentra el sistema público de salud madrileño, siendo la región más afectada del país.

Juan Carlos Monedero e Isabel Diaz Ayuso en 'Sábado deluxe'

El fundador de Podemos realizó una pregunta a la presidenta de Comunidad de Madrid que dejaba al margen el tema a debatir y se centraba en la parte ideológica: "Has hablado del teletrabajo. ¿No deberíamos de dar un salto hacia lo público? ¿Una red de hospitales públicos en Madrid no sería mucho más relevante que el hecho de que tengamos el doble de hospitales privados que públicos en la comunidad?", preguntó Monedero. Ayuso cortó rápidamente el discurso del cofundador de Podemos: "En primer lugar, se lo dices a un Gobierno que ha creado 12 hospitales públicos en una década y que atiende a 2,3 millones de personas. Son centros que puso Esperanza Aguirre", argumentó la entrevistada. "Con menos camas, pero no vamos a discutir", lanzó el colaborador.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no dio opción a rebatir: "Estamos en una situación como en guerra. Estamos en algo muy serio, no en hacer política y estar con rivalidades que no ayudan a nada, lo importante es salvar vidas", comenzó Ayuso. "Y para ello lo importante es que todos los recursos sanitarios estén a disposición de los ciudadanos, públicos y privados. La sanidad privada nos ha dado todos sus recursos y los seguros privados han retirado las cláusulas por la pandemia. La sanidad madrileña trabaja al unísono, sin ideología, sin dogmas y lo que entienden es que de lo que se trata es salvar vidas", concluyó Díaz Ayuso.

El reencuentro entre Cristina Cifuentes e Isabel Diaz Ayuso

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y la actual responsable de la administración madrileña se han "reencontrado" vía telefónica en 'Sábado deluxe'. Cristina Cifuentes estaba como una de las tertulianas del programa e Isabel Díaz Ayuso fue entrevistada tras las últimas medidas tomadas por el gobierno contra el coronavirus. Todo entre los rumores de que no existía buena relación entre ambas por las diferencias que tuvieron durante la etapa de Cifuentes al frente del PP de Madrid. Con todo, mantuvieron una entrevista sin estridencias y la expresidenta no entró a valorar el mandato de Ayuso.