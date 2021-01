Las claves de 'Mi hija', el último fenómeno turco de Antena 3, protagonizado por la pequeña Beren Gökyildiz

Después de que Antena 3 apostara por emitir la serie turca 'Mujer (Kadin)' en horario de prime time en el verano de 2020 y acertara con la exitosa producción, la principal cadena de Atresmedia ha decidido seguir confiando su horario de máxima audiencia a las producciones turcas, estrenando una segunda, 'Mi hija (Kizim)', el pasado 28 de diciembre. Una ficción protagonizada por la pequeña Beren Gökyildiz, que se dio a conocer en España gracias a la emisión en Nova de 'Madre (Anne)', y Bugra Gülsoy, actor protagonista de 'Kuzey Güney', cuya historia está basada en la producción coreana 'Oh My Geum Bi'.

Beren Gökyildiz y Bugra Gülsoy, actores protagonistas de 'Mi hija'

La ficción cuenta la historia de Öykü, una niña que se ve abandonada por su tía, quien le desvela la ubicación de su padre, Demir, un hombre al que nunca había visto y que ni siquiera la quiere en su vida, al detestar profundamente a los niños. A pesar de todo, se ve obligado a ocuparse de la pequeña con tal de librarse de la cárcel, en la que puede acabar por sus múltiples estafas, lo que los acaba empujando a conocerse mutuamente. Una relación que comienza con mal pie pero que, con el tiempo, empieza a estrecharse, especialmente cuando se descubre que la pequeña Öykü sufre una extraña y grave enfermedad.

Esta serie, estrenada en Turquía en septiembre de 2018 y emitida hasta mayo de 2019 y, con tan solo dos episodios emitidos, ha dejado claro que sigue la exitosa estela que ha consolidado 'Mujer' desde su debut. De hecho, su primer episodio logró un 17,1% de cuota de pantalla, reuniendo hasta 2,9 millones de espectadores, mientras que el segundo cosechó un 15,7% a pesar de competir con 'MasterChef Junior', bajando a tan solo 2,7 millones de espectadores. Ante la popularidad que la ficción promete cosechar como futura sucesora de 'Mujer' en Antena 3, en FormulaTV recopilamos las claves que convierten a esta producción turca en todo un éxito del que merece la pena disfrutar.

1 Beren Gökyildiz como Öykü

Beren Gökyildiz protagoniza 'Mi hija' en el papel de Öykü

A sus once años de edad, la pequeña actriz Beren Gökyildiz se ha convertido en una garantía de éxito tanto en Turquía como fuera de sus fronteras. La pequeña se estrenó en el mundo de la interpretación en 2014, cuando formó parte del reparto principal de 'Kocamin Ailesi' y, desde entonces, su carrera profesional ha estado plagada de éxitos. De hecho, estos se han visto reflejados en los Pantene Golden Butterfly Awards, los galardones televisivos más importantes de Turquía: fue nominada en 2015, 2018 y 2019 a Mejor actriz infantil por 'La familia de mi esposo (Kocamin Ailesi)', 'Nuestra historia (Bizim Hikaye)' y 'Mi hija', respectivamente; mientras que en 2016 obtuvo ese mismo galardón por su trabajo en la comedia 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' y, en 2017, por su papel como protagonista en el drama 'Madre'.

Tal es el prestigio que ha adquirido por su trabajo, que la pequeña Gökyildiz llega incluso a recibir un sueldo de mil dólares por capítulo, siendo actualmente una de las actrices mejor pagadas de Turquía. De esta forma, la participación de Gökyildiz en 'Mi hija' como protagonista, ya es un potente aval de que la historia promete, no solo por lo que pueda contar, sino por la impecable interpretación que la actriz consigue en sus papeles. En esta ocasión, Beren se pone en la piel de Öykü, una niña que se ve abandonada por su tía y ha de acudir al encuentro de un padre, Demir, que nunca había conocido y que no estaba al tanto siquiera de su existencia. La pequeña, lejos de ser traviesa y despreocupada, es tranquila, con principios, cariñosa, valiente e independiente. Una actitud muy contraria a la de Demir, a quien Öykü no duda en poner en su lugar o cuestionar su modo de vida, dando todo un vuelco a su atolondrada existencia.

2 Bugra Gülsoy como Demir

Bugra Gülsoy es Demir en 'Mi hija'

Bugra Gülsoy es el actor coprotagonista de 'Mi hija', en la que interpreta a Demir, un hombre que se dedica a estafar, desordenado y despreocupado, sin apenas principios, que acabará ocupándose de la pequeña Öykü para librarse de la cárcel, algo que acabará uniendo a ambos personajes. Sin embargo, no es la primera vez que Gülsoy se muestra ante el público español: ya lo conocimos como uno de los antagonistas de 'Fatmagül', la primera telenovela turca que aterrizó en nuestro país, a través de Antena 3, en la que el turco daba vida a Vural, uno de los responsables de la violación de la protagonista que desata toda la trama.

De hecho, dicho papel fue el primero destacado en televisión de Gülsoy, en 2010, tras la cual han llegado otros muchos. Así, el mismo año en el que concluyó la emisión de la ficción protagonizada por Beren Saat, en 2011, Bugra consiguió su primer papel protagonista en 'Kuzey Güney', serie que también ha sido emitida en España, a través de Divinity. Tan solo con estas dos ficciones, al igual que con 'Mi hija', el turco ha dado vida a personajes muy distintos con los que ha logrado destacar, especialmente en cine, hasta el punto de que entre 2015 y 2019 ha recibido cuatro nominaciones en el Festival Internacional de Cine de Estambul. Una prueba de su gran talento, que demuestra con su interpretación de Demir, logrando además una buena química con Beren como padre e hija que consigue enganchar desde el principio.

3 Candan, la mujer que completa el triángulo

Leyla Lydia Tugutlu interpreta a la veterinaria Candan en 'Mi hija'

Además de Öykü y Demir, 'Mi hija' también cuenta con un tercer personaje destacado en su historia: la veterinaria Candan, interpretada por la actriz de origen alemán Leyla Lydia Tugutlu. Una mujer que se ve implicada en la vida de Öykü y de Demir cuando, además de coincidir con ellos en una cafetería y caer ante los encantos de la niña, es el objetivo de una nueva estafa organizada por su padre y Ugur (Tugay Mercan), el mejor amigo de este y compinche en sus engaños. Dicho plan llega a raíz de la suculenta herencia que Candan recibe de su difunto padre, entre la que hay algunos cuadros cuyo valor ella desconoce, oportunidad que no quieren desperdiciar para hacerse con ello a un buen precio para venderlos.

La complicidad de la pequeña protagonista con Candan, al igual que su sentido de la justicia y de la integridad, empujan a Öykü a acudir al "rescate" de su recién adquirida amiga al conocer los planes de su padre. Una iniciativa que se convierte en un primer paso para ir uniendo a la mujer, que encandiló a Demir desde su primer encuentro, con ambos protagonistas, y que promete un interesante desarrollo a medida que Candan avanza en sus relaciones con ambos. Además, el personaje cuenta con un potente añadido: las incógnitas que surgen en torno a su familia, especialmente su padre, con los que hacía años que no mantenía contacto.

4 Una curiosa relación que empieza con mal pie

Tensión entre Öykü y Demir en su primer encuentro en 'Mi hija'

Demir y Öykü no podrían ser más distintos, algo que es evidente desde el comienzo y que es uno de los grandes ejes de la producción y que es un gran atractivo de la ficción. Mientras la pequeña es capaz de encargarse de sus propias necesidades sin ningún problema, incluso preparar sus propias comidas, mientras que encuentra a su padre en un entorno sucio, descuidado, en el que apenas se ha molestado en aprender a cocinar lo más mínimo o lavar su propia ropa. Una "enana de 80 años", tal y como la denomina Demir, que pone su vida patas abajo en muchos sentidos y con la que está obligada a entenderse para evitar la prisión, incluso a pesar de que el mismo reconoce que detesta a los niños.

A pesar de todo, Demir, al ver que la tía de Öykü realmente ha huido y la ha abandonado, no se niega a acoger a la niña en su casa, incluso cuando parece que duda de su supuesta paternidad. Llama la atención que, aunque supuestamente no aguanta a su nueva "compañera" de piso, la trata al principio con cierta indiferencia, pero sin llegar a maltratarla, como se podría esperar. De hecho, a medida que avanza la trama, mientras Öykü se esfuerza por acercarse a su padre y él la rechaza, podemos ir apreciando pequeños detalles por parte de Demir, hacia la pequeña, que desvelan una dulzura que el protagonista parece esforzarse mucho en ocultar. Gestos, miradas o caricias que irán derritiendo el muro que el personaje de Gülsoy se empeña en mantener entre los dos, en un recorrido que encandila al espectador.

5 La ternura y el drama, ingredientes principales

Öykü y Demir juegan juntos en 'Mi hija'

Al ser la relación de Demir y Öykü eje principal de la trama, es evidente que la ternura promete estar muy presente en ella a lo largo de la serie: solo hay que ver cómo, en el primer episodio de la serie (la segunda emisión que realizó Antena 3), Demir acaricia con dulzura el rostro de una dormida Öykü. Tanto la actitud de la chiquilla como la relación que se va estrechando con su padre, logran generar momentos cargados de cariño que evidencian los sentimientos que se van estableciendo entre los dos, al mismo tiempo que se convierten en escenas que pueden ser toda una delicia para los seguidores de la producción turca. Más allá de la relación de los protagonistas, Öykü también tiene ocasión de ir conquistando otros corazones con su actitud, empezando por Candan, hasta otros personajes del entorno de su padre, como su mejor amigo Ugur (quien, de hecho, convence a Demir de aceptar a Öykü en su casa y de cuidar bien de ella) o la madre de este, Müfide (Suna Selen).

No obstante, Demir y su hija también han de enfrentarse a distintas dificultades, la más impactante, la enfermedad que sufre Öykü y que, en un principio, trata de mantener en secreto, hasta el punto de que se rebela contra la idea de acudir al hospital y hace todo por evitarlo. Con el tiempo, se acaba descubriendo que la niña padece una extraña dolencia llamada Niemann-Pick, tipo C. Un trastorno que ocasiona un progresivo deterioro en quien la sufre, desde la pérdida de la capacidad del habla hasta incluso insuficiencia respiratoria, dificultad en la actividad intelectual o pérdida de la habilidad para andar. Síntomas que prometen una importante carga emocional y dramática a lo largo de la historia, especialmente cuando Demir empiece a demostrar claramente el cariño que comienza a sentir hacia Öykü, en una relación que, además, tendrá que hacer frente al continuo riesgo de que la niña acabe en un orfanato, lejos de su padre.

6 Acción y misterio, también presentes

Demir amenaza a un hombre con un arma en 'Mi hija'

La vida de Demir y su amigo Ugur, además, también promete añadir otros ingredientes a la trama de 'Mi hija', como es la acción. Mientras el primero se vea metido en líos, muchas veces por culpa del segundo, la producción explorará cómo Demir tendrá que hacer frente a dichas dificultades, y más aún cuando sea realmente consciente de que tiene una hija a su cargo. Asimismo, está el hecho de que, con el acercamiento entre él y Öykü, el protagonista promete convertirse en un padre que está dispuesto a todo por su hija, sobre todo a raíz de la grave enfermedad que padece. A ello se une también las importantes dosis de misterio que empujan a seguir disfrutando de esta producción, con el fin de responder a las preguntas que van surgiendo a medida que avanza la historia.

Por ejemplo, ya en el comienzo se nos plantean grandes incógnitas en torno a sus dos protagonistas que enseguida animan al espectador a seguir de cerca cada episodio: ¿es Demir realmente el padre de Öykü? ¿Quién es la madre de la chiquilla? ¿Por qué la abandonó su tía y por qué mantenía una vida en continuo movimiento, como si huyera de alguien? ¿Volverá algún día a buscarla? Asimismo, Candan también parece guardar secretos, dado que la mala relación con su padre, su turbio pasado, también sobrevuelan sobre un personaje que, además, aporta el toque romántico a esta ficción, dados los sentimientos que van naciendo entre ella y Demir, alentados también por el creciente cariño que la veterinaria acaba sintiendo hacia Öykü. ¿Conseguirán los tres alcanzar su "final feliz" a pesar de las dificultades, a pesar de los engaños y las estafas, o acabarán sufriendo un destino más trágico?

7 El respaldo de un éxito internacional

Öykü abraza a Demir en 'Mi hija'

Más allá de sus características como una gran producción turca que consigue engancha al espectador con su emotiva historia y el trabajo de sus actores y demás equipo, 'Mi hija' llega a Antena 3 respaldada no solo por el hecho de que comparte creadores con 'Mujer' (la productora Med Yapim), serie que ha conquistado a numerosos espectadores en España desde su estreno en Antena 3, sino también por el considerable éxito que ha ido cosechando esta producción en aquellos países en los que se ha emitido. Desde su estreno, esta ficción ha sido adquirida por más de veinte países, entre ellos España, lo que la ha convertido en todo un fenómeno de ventas global que no deja de incrementar su número de fans.

'Mi hija' ha logrado exitosas cifras de audiencia, sobre todo en sitios conocidos por la popularidad que adquieren las producciones turcas que emiten: en Chile (país latinoamericano al que llegó en primer lugar a principios de 2019), Argentina y Uruguay, se estrenó con el nombre de '¿Y tú quién eres?'; en Ecuador y Honduras fue titulada como 'No me olvides'; en México se conoce como 'Mi niña linda'; mientras que en Puerto Rico, Estados Unidos, Costa Rica o Perú se ha denominado 'Todo por mi hija'. Un caso llamativo, por ejemplo, que pone en relieve la fama de esta serie entre espectadores de todo el mundo es su emisión en Argentina, que arrancó en marzo de 2020: 'Mi hija' lideró en todas y cada uno de sus episodios y fue uno de los programas más vistos del año de la televisión abierta. De hecho, los millones de espectadores que lograba reunir, animaron a Telefé a emitir un resumen matutino desde mediados de junio, con el que mantener al día a sus seguidores.