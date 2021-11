Carmen Alcayde, Víctor Sandoval, Lydia Lozano y Chelo García-Cortés son los protagonistas del curioso asalto de 'Sálvame' al despacho del CEO de Mediaset España. Todo ocurrió de madrugada, cuando los colaboradores tomaron la decisión de colarse en los estudios de la cadena, eso sí, enfundados en unos trajes completamente negros. Paso a paso, se acercaban cada vez más a su objetivo, sorteando un sinfín de obstáculos e imprevistos.

Lydia Lozano, Carmen Alcayde y Chelo García-Cortés

Grabado desde distintos ángulos y con una gran variedad de ángulos, el sabotaje se filma como si de una producción cinematográfica se tratase. Las primeras en entrar a las instalaciones son García-Cortés y Alcayde, quienes consiguieron infiltrarse haciéndose pasar por el personal de limpieza. Sandoval llama la atención de los vigilantes para que, mientras lo persiguen, Lozano pueda acompañar a sus compañeras hasta el despacho de Paolo Vasile. Tras despistarlos, el colaborador accede a la habitación escalando el edificio gracias a una cuerda.

La cabecilla de esta "operación" fue Lydia Lozano, quien avisaba a sus compañeros de que estaban a punto de acceder a un lugar "muy vigilado", donde es "imposible acceder". Toda historia historia fue creada para apoyar la nueva superproducción "Way Down". La película narra la historia del atraco al Banco de España en plena final del Mundial Sudáfrica 2010. Dirigida por Jaume Balagueró y con un elenco liderado por Freddie Highmore, protagonista de 'The Good Doctor', llega a las salas el 12 de noviembre de 2021.

Sálvame promocionando la película 'Way Down'



Son los mejores. Cero dudas #yoveosalvame pic.twitter.com/1lNB5kr9x7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 12, 2021

Revolución en las redes

El video acaba con un final feliz y los cuatro tertulianos celebran que han conseguido el cofre con doblones de oro: "¡Lo hemos logrado!", exclamaron. Sin embargo, en las redes se han despertado todo tipo de opiniones. Mientras que algunos aplauden la labor del programa, otros lo critican y afirman que su promoción no ayuda a que el público acuda a las salas de cine.