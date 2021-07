Los colaboradores de 'Sálvame' se convertían el jueves 15 de julio en los protagonistas del programa. Kiko Hernández abría un nuevo melón y lanzaba la pregunta de qué condiciones tienen sus compañeros en el contrato de trabajo. Una cuestión que no dudaron en responder ante la audiencia, dejando al descubierto vetos, exigencias y temas tabúes.

Los colaboradores de 'Sálvame' en plató

El colaborador afirmaba que Lydia Lozano habría vetado a Coto Matamoros para no coincidir juntos en ningún plató de televisión. Una condición que la reina del chuminero habría exigido por contrato debido a su mala relación con el gemelo de Kiko Matamoros. En ese momento, Belén Esteban se unía a la conversación y contaba que no había solicitado trabajar con ciertas personas, pero que no se sentaría con Ángela Portero.

Por su parte, María Patiño desvelaba en directo que José Antonio Canales Rivera habría exigido que no se mencionase a nadie de su familia. Mientras, Chelo García-Cortés se desvinculaba del tema y afirmaba que en su contrato no hay "ninguna imposición". Sin embargo, David Valldeperas interrumpía en directo. "Tu contrato tiene muchas páginas. Pero hay algo que tú verbalmente siempre nos has pedido que es un tema que quieres que jamás esté encima de la mesa", aseguraba el director.

Chocolate y un mes de vacaciones

Además, Belén Esteban afirmó que es la única colaboradora que tiene una cláusula especial. "En agosto tengo un mes de vacaciones para ir a Benidorm. Yo estoy con toda mi familia y me voy a ver a mi madre". Un privilegio que no tienen el resto de tertulianos. Y llegó el turno de Anabel Pantoja. La influencer explicó que tiene pocas exigencias: "Yo solo pido agua fría y chocolatinas". Una condición bastante simple en comparación con el resto de sus compañeros.